Пресняков и Подольская сыграли свадьбу 20 лет спустя: трогательнее этих видео вы сегодня ничего не увидите

Пресняков и Подольская, прожив вместе 20 лет и вырастив двоих детей, утверждают, что их любовь не угасла Источник: nataliapodolskaya / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Владимир Пресняков и Наталья Подольская отпраздновали 20 лет со дня знакомства. За это время поклонники неоднократно говорили о разладе в паре, об их скором разводе и возможных изменах. Всем пересудам назло супруги с размахом отпраздновали юбилей совместной жизни и сыграли вторую свадьбу, где поклялись в вечной любви, чем растрогали всех гостей.

О том, что годовщину пара хочет отметить по-особенному, Наталья рассказала в одном из интервью. Во время праздника супруги захотели передать многие знаковые моменты из их жизни, начиная от этапа встречи.

— Мы познакомились на «Больших гонках» (12+). В этом году планируем отметить годовщину, хотим снова устроить такой же праздник: белое платье, белый костюм и обязательно торт в виде колеса. Дата действительно особенная, так что, конечно, хочется отпраздновать, — поделилась Наталья с «Караваном историй».

Судя по первым видео, праздник удался на славу. Всё началось с церемонии на террасе, перед выходом жениха и невесты прошли их двое сыновей, разбрасывая лепестки роз. Дальше вышли виновники торжества в сопровождении родителей.

Источник: andreisergeev_official / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

У алтаря Наталья и Владимир обновили свадебные клятвы под аккомпанемент Дмитрия Маликова. Всё это время влюбленные смотрели друг другу в глаза и нежно держались за руки — здесь уже мало кто из гостей смог сдержать эмоции.

Во время банкета уровень трогательности продолжал зашкаливать, чего только стоит первый танец молодых, который они сделали романтичным и драйвовым — поклонники уже пишут, что через 20 лет брака хотят такие же крепкие отношения, где можно вместе как поплакать, так и подурачиться.

Источник: andreisergeev_official / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

На белоснежной вечеринке каждый первый гость — суперзвезда. Поддержать друзей пришли Дмитрий Песков и Татьяна Навка, Леонид Агутин и Анжелика Варум, Игорь Николаев, Полина Гагарина, Игорь Крутой, Лариса Долина, Анна Плетнева и многие другие.

Источник: nataliapodolskaya / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Не обошлось и без музыкальных поздравлений. На сцене выступил Григорий Лепс и Александр Ревва со своими хитами.

Источник: _bodrova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Источник: _bodrova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Какая свадьба без торта? «Молодожены» решили повторить забавный случай с первой церемонии, когда Владимир случайно уронил торт. Но на этот раз они подготовились: у них был запасной, настолько большой, что официанты долго думали, как пронести его через двери.

Источник: _bodrova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Закончился вечер под звездным небом на фоне залпов фейерверка и песни Преснякова.

Источник: _bodrova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Супруги не спешат делиться фотографиями с праздника и пока ограничились ностальгическим видео и поздравлением друг друга с памятной датой.

— А еще сегодня мы отмечаем 20 лет, как мы вместе. Это была любовь с первого взгляда! — поделилась Подольская.