Пожелания с добрым утром: 40 лучших сообщений для ваших близких на каждый день

Так просто подарить радость своим любимым, даже если они далеко Источник: Дарья Селенская / Городские медиа











Каждое утро — это возможность подарить близкому человеку тепло и улыбку, чтобы день начался с положительных эмоций. А если ваш близкий не рядом, и сказать об этом, глядя в глаза, не получится, всегда можно отправить СМС, чтобы сделать его утро ярче. Мы подготовили для вас список лучших утренних сообщений, которые идеально подойдут для вашего мужа, жены, парня, подруги и лучших друзей. Эти короткие и яркие пожелания сделают утро особенным и зарядят позитивом на весь день. Отправьте их близкому человеку, и пусть день начнется с улыбки!

Красивые пожелания с добрым утром любимой

Утренние сообщения становятся теплой традицией: они помогают строить отношения, освежают чувства после многих лет вместе и сокращают расстояние, если вы далеко друг от друга. В нашем списке — самые теплые и искренние сообщения для вашей любимой женщины.

Солнышко мое, просыпайся! Желаю тебе отличного настроения и только приятных встреч сегодня.

Просыпайся, родная! Желаю тебе прекрасного дня и волшебных моментов.

Любимая, желаю тебе легкого пробуждения, теплого утра и самых радостных новостей.

С добрым утром, моя красавица! Пусть твой день будет таким же нежным и ласковым, как твоя улыбка.

С добрым утром, моя любимая! Сегодня мир снова улыбается тебе!

Доброе утро, мое счастье! Пусть сегодняшний день принесет тебе море радости и вдохновения.

Любимая, с первым лучиком солнца шлю тебе всю свою нежность. Доброе утро!

Доброе утро, моя звездочка! Желаю тебе сиять сегодня ярче солнца.

Сладких тебе мгновений этим утром, моя милая! Пусть каждый момент будет наполнен любовью.

Любимая, пусть утро будет добрым, день — удачным, а вечер — волшебным!

Пожелания с добрым утром мужчине

Мужчины тоже любят заботу и теплые слова, даже если стараются прятать это за суровым видом. Мы собрали 10 утренних СМС, которые помогут вам выразить свои чувства мужу или парню.

Мой самый лучший мужчина, пусть утро подарит тебе заряд бодрости на весь день!

Любимый, пусть сегодняшний день принесет тебе только победы и радость.

Просыпайся, мой любимый! Я верю, что у тебя сегодня всё получится.

С добрым утром, мой дорогой! Пусть твои мечты сегодня станут еще ближе.

Обнимаю тебя мысленно, мой мужчина! Пусть сегодняшний день принесет только хорошее.

Любимый, ты — мой источник вдохновения. Отличного тебе настроения сегодня!

Мое сердце всегда рядом с тобой, даже если мы далеко. С добрым утром, родной!

Любимый, желаю тебе удачи во всех начинаниях. Я всегда верю в тебя!

День только начинается, а я уже думаю о тебе. С добрым утром, мой родной!

Мой сильный, мой добрый, мой любимый мужчина! Желаю тебе чудесного утра и успешного дня.

Пожелания с добрым утром подруге

Настоящая подруга — это та, кто желает тебе доброго утра даже в понедельник. А чтобы день у близкого человека точно задался, начните его с искренней, веселой или теплой эсэмэски. В нашем списке — отличные идеи для тех, кто хочет дарить радость.

Просыпайся, моя подруга! Мир без твоей энергии сегодня может загрустить.

Утречко, моя радость! Желаю тебе такого дня, чтобы и солнце тебе позавидовало.

Доброе утро, подруга! Пусть сегодня тебя найдет счастье.

Доброе утро, королева уютных пледов и больших планов! Вперед, к покорению мира!

Доброе утро, звезда моя! Пусть день начнется с кофе, улыбки и хороших новостей.

Открывай глаза, солнышко! День без твоего позитива, как пирог без начинки.

Доброе утро, моя вдохновляющая подруга! Пусть этот день будет таким же легким и добрым, как ты.

Просыпайся, любимая подруга! Жизнь ждет нас с нашими грандиозными планами.

Подруга, пора вставать, иначе рискуешь проспать все лучшие приключения дня!

Просыпайся, моя яркая искорка! Мир нуждается в твоем тепле.

Прикольные пожелания с добрым утром

Чтобы утро у друга началось правильно, а не с поиска носка или кофе вслепую, отправьте ему доброе сообщение. Несколько теплых слов способны зарядить позитивом круче любого энергетика. Мы собрали для вас лучшие варианты утренних СМС, которые снимут сонливость как рукой и поднимут настроение.

Доброе утро! Желаю минимум стрессов и максимум кофе без очередей.

Просыпайся, мир не спасет себя сам без твоих гениальных идей!

Солнышко светит, птицы поют, а ты еще в кровати. Дружище, пора менять судьбу!

Настоящие герои начинают утро с улыбки, а не с будильника. Давай, подтягивайся!

Доброе утро! Сегодня идеальный день для маленьких подвигов и больших бутербродов.

Доброе утро! Не забудь: великие дела начинаются с первой кружки кофе!

Доброе утро, сонная панда! Вылезай из кровати и захватывай мир!

Доброе утро, безнадежный соня! Сегодня даже солнце встало ради тебя.

Доброе утро, сладкий пирожочек! Пора начинать день с улыбки.