Россиян к концу столетия останется 70–80 миллионов в лучшем случае. Демографы — о проблеме вымирания страны

Чтобы россиянки рожали по три-четыре ребенка, им просто нужно создать достойные условия Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











О «плохой» демографии в России не говорит только ленивый. Хотя, признать, на кухнях люди говорят о снижении рождаемости куда реже, чем о низких зарплатах или отсутствии рабочих мест. А между тем ситуация крайне тревожная, если не катастрофическая — тут даже сухие сводки Росстата вселяют жуть.

Число рождений в стране продолжает снижаться: в январе — феврале оно снова сократилось на 3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Родилось уже менее 200 тысяч младенцев. В некоторых регионах спад числа родившихся оказался двузначным. Наиболее критическая ситуация наблюдается в следующих субъектах Федерации:

Камчатский край — снижение на 14,3%

Владимирская область — снижение на 13,7%

Костромская область — снижение на 12,8%

Хабаровский край — снижение на 11,9%

Республика Алтай — снижение на 11,3%

«Каждая следующая яма ниже предыдущей»

Демограф Алексей Ракша подчеркивает, что первый квартал 2025 года может установить антирекорд по числу родившихся с рубежа XVIII — начала XIX веков. Ракша в беседе с MSK1.RU указывает на несколько факторов, способствующих такому падению чисел родившихся. Основной причиной он считает последствия демографической ямы 90-х годов, когда число рождений упало почти вдвое. С 1987 по 1999 год число рождений упало вдвое, и сейчас эти малочисленные поколения входят в детородный возраст.

Кроме того, Ракша отмечает, что, хотя уровень рождаемости на одну женщину сегодня составляет около 1,4 ребенка (что выше показателя 1999 года), он давно значительно ниже необходимого уровня для естественного воспроизводства населения (2,1 ребенка на женщину). Это означает, что каждая следующая волна рождаемости оказывается ниже предыдущей.

— Каждая следующая «яма» ниже предыдущей, и каждый следующий «горб» у нас тоже ниже, чем предыдущий. То есть кривая идет вниз, — объясняет ученый. — Но с очень большими колебаниями, которые по-хорошему должны были бы уже давно затухнуть, но так получается, что каждый раз, когда приходит низкая волна, происходят еще и дополнительно независимые от нее негативные события, понижающие и рождаемость на одну женщину, и это на фоне сокращения числа самих женщин детородного возраста. И наоборот, когда увеличивается число женщин на подъёме демографической «волны» или сохраняется высоким на её «гребне», либо ничего особенно плохого не происходит, либо случаются позитивные события, увеличивающие рождаемость на одну женщину. Например, внедрение материнского капитала в 2007 году, оплачиваемого отпуска по уходу за ребёнком в 1981–1982 гг, или горбачевской антиалкогольной кампании в 1985 году.

Поползем на геополитическое кладбище?

Коллега Ракши, демограф Юрий Крупнов, отмечает, что сейчас с медленной депопуляцией сталкивается не только Россия, но и всё человечество.

— В целом всё человечество тоже уже практически перестало и через 10 лет формально перестанет воспроизводиться. Даже в Нигерии и Афганистане если 20 лет назад было условно 7 детей на семью, то сегодня уже 4–5. То есть везде падает рождаемость. В Китае, который мы обычно приводим как показатель «бездны народа, который девать некуда», который заселит весь мир, сегодня население условно 1,4 миллиарда. Но уже началось снижение численности, и к концу столетия прогнозируют спад населения до 800 миллионов в Китае. То есть такое же уполовинивание. В Японии ситуация еще хуже.

— А когда депопуляция началась в России? В девяностые годы, после распада СССР?

— Россия перестала осуществлять простое демографическое воспроизводство в 1964 году. Я фанат СССР, но в прекрасном, стабильном, брежневском СССР начались эти проблемы. Расцвет, стабильность, вера в завтрашний день, вообще всё прекрасно, безработицы нет. Все выпускники вузов трудоустроены, им даются места, которые они три года должны, так сказать, отработать. В общем, просто благоденствие. И, соответственно, вот в этот как раз исторический период началось вымирание России.

То есть суммарный коэффициент рождаемости (условное количество детей на одну женщину репродуктивного возраста, на семью) тогда составил 2,15 и дальше стал опускаться. Это означает, что двое с небольшим условных детей на семью перестали замещать двоих уходящих в мир иной родителей. Кстати, неслучайно в 1981 году призером «Песни года» стала песня ансамбля «Верасы» «У меня братишки нет, у меня сестренки нет». Реальная проблема заключается в том, что мы с 1964 года вымираем. И к концу столетия нас будет половина от нынешнего, то есть, ну, условно 70–80 миллионов в лучшем случае.

— А что делать?