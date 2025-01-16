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Семья Семьям с детьми начнут выплачивать по 20 тысяч рублей: кто сможет получить деньги

Семьям с детьми начнут выплачивать по 20 тысяч рублей: кто сможет получить деньги

Собрали всё, что известно о новом законопроекте

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Российским семьям с детьми могут начать выплачивать 20 тысяч рублей. Речь идет о деньгах, которые не израсходовали из материнского капитала.

Закон, который разрешит выплату, внесли в Госдуму 16 января. Текст межфракционного законопроекта попал в распоряжение ТАСС.

В сентябре 2024 года семьям уже начали выплачивать по 10 тысяч из неиспользованных остатков.

Материнский капитал могут получить семьи по случаю рождения или усыновления ребенка с 2007 по 2026 год. Выплата и остаток по ней положены семьям только на детей, которые имеют российское гражданство с рождения. Родители тоже должны быть гражданами РФ на момент появления ребенка. В 2024 году размер маткапитала составляет 630 тысяч на первого ребенка и 202 тысячи на второго (или 833 тысячи на второго ребенка, если за первенца деньги не получали).

Чтобы получить остаток маткапитала, нужно подать заявление:

  • на «Госуслугах»;

  • в клиентской службе СФР;

  • в МФЦ.

Президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий выплату до 10 тысяч, в августе того же года. Тогда он встретился с семьями — победителями конкурса «Это у нас семейное», и одна из матерей объяснила, что глава государства поддержал эту идею. Он пояснил, что у которой на счету уже много лет хранится незначительная сумма. Но по закону ее не получится получить или потратить на что-то. Президент согласился, что необходимо дать возможность семьям получить живыми деньгами эти остатки.

Увеличить лимит до 20 тысяч предложил Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по труду.

— Учитывая резкий рост цен на многие товары и услуги, в том числе на отдых, на школьную форму и школьные принадлежности (в настоящее время расходы на подготовку одного ребенка в школу в среднем составляют 15 тысяч рублей), полагаем, что в целях более существенной материальной поддержки семей остаток средств материнского капитала <…> следует увеличить, — говорится в пояснительной записке.

Чтобы понять, придут ли деньги вам, нужно проверить остаток материнского капитала. Это можно сделать с помощью «Госуслуг» в разделе «Справки и выписки» или в отделении Соцфонда.

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Материнский капитал Выплата Путин Закон
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