«Если не хочешь рожать, я возьму еще жен»: умопомрачительная история отца 30 детей

Иван Сухов уверен: если не заведет хотя бы 50 детей, можно считать, что он ничего не добился в жизни Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











Пока из каждого утюга говорят о том, что надо рожать, пока всё работает, Иван Сухов к своим 40 годам государственный план уже перевыполнил — мужчина утверждает, что у него 30 детей. Останавливаться на достигнутом он, впрочем, не собирается: его цель — рота минимум из полсотни ртов. И к этой цели он идет, не покладая рук. Добиться впечатляющего результата ему помогают неординарное отношение к женщинам, изысканные методы воспитания, строгий свод правил и необъятная тоска по семье.

Источник: Городские медиа

«Ты мне не нужен был, неудобен»

О детстве Иван предпочитает не распространяться. Рассказывает только, что вместе с братом их воспитывала мама, с которой он перестал общаться еще в подростковом возрасте, а будучи двадцатилетним, он впервые увидел отца, на поиски которого потратил почти пять лет. Эта встреча для Ивана была долгожданной, но оказалась отнюдь не приятной и радушной.

— Когда ты приходишь, и папа говорит: «Ты мне не нужен был, неудобен, я просто ошибку совершил», — ты понимаешь, что являешься этой ошибкой. Тебе становится сначала дико страшно, а потом какая-то злоба на него. Но когда ты сможешь простить, ты понимаешь самого себя. Я благодарен своему отцу, если бы он так не поступил, я не знаю, кем бы я был и сколько бы у меня было детей — поделился Иван в подкасте у психолога Евгении Андреященко.

Иван с детства знал, что такое одиночество. Поэтому, едва встав на ноги, решил от него избавиться Источник: Иван Сухов / Vk.com











С тем, что такое настоящая семья, он познакомился на Кавказе. Именно там по воле случая он попал в семью и нашел смысл жизни в большом количестве детей.

— Я попал в прекрасную семью, где уважение к мужчине, где дети счастливые и радостные. Где они уважают пожилых людей. Просто другой менталитет, — рассказывал Иван в одном из интервью. — Здесь всё по-другому, на детей родителям наплевать… Я у всех друзей видел, как мама и папа в основном ругаются. Либо мама ревнует папу, либо они ругаются, потому что он мало зарабатывает, бедолага.

«Я купил эту жену»

К идее создания большой семьи Иван подошел со всей ответственностью. Уже в 16 лет он встречался сразу с 7 женщинами, которые родили ему детей, но при этом не знали друг о друге. Как рассказывает Иван, каждой из них он снимал отдельную квартиру и долгое время жил на несколько семей. Благодаря частым командировкам ему удавалось сохранять такой образ жизни, не вызывая подозрений.

При этом, знакомясь с девушками, Иван проявлял чудеса бескомпромиссности и на первом же свидании говорил, что ему нужно только одно — как можно больше детей. С теми, кто на это не соглашался, разговор был короткий.

— Если ты не хочешь рожать, пожалуйста, я возьму еще жен. Потому что у меня цель, я изначально ее озвучиваю всем своим женам. Честно говорю, я хочу много детей, и у меня будет несколько женщин. Если это не устраивает, то до отношений дело не доходит, — убежден Иван.

Иногда может показаться, что у многодетного отца нет цели — только путь Источник: Иван Сухов / Vk.com











Многие из тех, кто поначалу соглашался на оферту Ивана, в дальнейшем всё-таки сдавались, не в силах выдержать его темпы и взгляды на семью. Однако мужчина уверен, что причина расставания с его бывшими спутницами — в меркантильности. Под ней Сухов подразумевает ухаживания и подарки.

— Я купил эту жену, и никакому мужчине не советую покупать жену. Я подарки дарил, ухаживал. А за которыми женами я не ухаживал, они по сей день со мной. Я честно пришел и сказал: «Я хочу, чтобы ты была со мной, хочу от тебя иметь детей. С кем в лоб говорил — все со мной живут», — рассказал Иван о своих правилах построения отношений.

«Захотела мороженку — должна уведомить»

Путем естественного отбора под одной крышей с Иваном на сегодняшний день остались 3 жены и 14 детей. Таким каганатом они уживаются в трехкомнатной московской квартире: одна — для девочек, вторая — для мальчиков, третья — личный кабинет главы семейства. Это его храм, где он строит планы на дальнейшее размножение и может побыть в спокойствии. Спокойствие для него вообще крайне важно. Поэтому и жен он приучил к сестринскому отношению друг к другу.

— Вначале, когда я только познакомил их между собой, привел и мы начали жить, где-то была конкуренция. Каждая старалась быть лучшей для меня, и когда я увидел эту ситуацию — пресек ее быстро на корню, — объяснил Иван.

Кроме того, в счастливой семейной жизни Ивана нет места ревности. Он твердо уверен, что ревность — результат неправильного воспитания.

— Ревности не существует, это ложь, эгоизм. Здоровый, наверное, но эгоизм, который привили с детства ребенку: «Ты самая лучшая, ты самая классная, ты единственная, ты неповторимая». И у девочки вырастают комплексы. Потом она красится для чего-то, хотя она и так красивой природой создана. Начинает из себя делать ненастоящего человека и надевать маски, — рассказал мужчина блогеру Саше Сулим.

В трехкомнатном коммунальном царстве, которое Сухов обустроил для своей семьи, действует строгий свод правил и законов: жены не могут работать, так как это превратит их в «мужчин в юбке», им нельзя водить машину, выбирать имена детям, а уж о том, чтобы выйти куда-то без дозволения мужа, и мыслей быть не может.

Одна из жен Ивана по профессии следователь, вторая — врач, третья — судебный пристав Источник: Иван Сухов / Vk.com











Живя в семье Ивана Сухова, женщина также должна оставаться хорошей мамой и хозяйкой. Приготовить еду на 18 человек за 1,5 часа, сделать уроки со всеми и прибраться — стандартная программа на день, после которой девушкам также важно поухаживать за собой и встретить мужа в отличном настроении.

Распределением финансов в семье также занимается Иван. Какие продукты купить, в какой одежде ходить и чем сегодня заняться — финальное решение остается за главой семьи.

— Если жена идет куда-то по своим делам и она захотела, например, мороженку, она должна уведомить, сообщить и спросить, — рассказал Иван.

За несоблюдение правил может последовать незамедлительное наказание: отказ от покупок, похода куда-то и проведенного вместе времени.

— Как я позвал, сколько времени ты побыла, столько значит побыла. И это не значит, что я люблю тебя или не люблю. Не устраивает? Ну что поделаешь. Вот я такое решение принял. Я главный, всё, — говорит о своих правилах в доме Иван.

«Они мои дети, я их люблю»

К воспитанию мальчиков и девочек Иван подходит одинаково. Все они находятся на домашнем обучении, не пользуются смартфонами до подросткового возраста. Отец поддерживает желание каждого найти свое хобби, но и здесь для девочек действует ряд оговорок: нельзя заниматься в группе с мальчиками и ходить на плавание в открытых купальниках — только в буркини.

Буркини — закрытый купальный костюм, созданный для мусульманок. Состоит для туники и легких брюк.

Иван также ввел цензуру на фильмы и мультфильмы, которые будут смотреть его дети в определенном возрасте.

— Мои дети смотрят «Ну, погоди» (0+), «Гора самоцветов» (0+). Всякие современные мультики мы не смотрим. Мне не понравилось, что в них уже поцелуи и любовь-морковь показывают. Хотя написано в цензуре 12+. Я считаю, такое только в 16+, — уверен многодетный отец.

Иван очень гордится тем, что его сыновья поступили в МГУ на бюджет и окончили его с красным дипломом Источник: Саша Сулим / YouTube.com











Среди критериев хорошо воспитанных дочерей для Ивана ключевую роль играет умение вкусно готовить, вести хозяйство, шить, вышивать и главное — хотеть детей и уметь о них заботиться. Естественно, такая хорошая жена не достается абы кому, поэтому все женихи (кстати, их Иван выбирает сам) проходят совсем не шуточный отбор.

— Приехали ко мне как-то много мужчин. Я задание на всех дал. Кто 10 ресторанов в Москве откроет, того и тапки. И вот один из них справился со всем этим. Сейчас один из больших рестораторов вообще в России. У второго было другое задание — надо было 5 тысяч километров проплыть, — рассказал Иван Сухов.

Под родительским крылом Ивановы дети долго не засиживаются. По еще одному правилу, они должны выйти замуж или жениться по достижении совершеннолетия. Но пару раз мужчина сделал исключение и выдал замуж 16-летних дочерей.

Главная цель Ивана — завести как минимум 50 детей. Но на этом он останавливаться не собирается — мужчине важно продолжить род через потомство своих сыновей и дочерей. Стимул для этого Сухов тоже изобрел особенный: если кто-то из его детей выбирает пойти в институт, начать строить карьеру или жениться, но повременить с детьми, отец вводит санкции. Не дает денег, перестает помогать, запрещает общаться с братьями и сестрами.

— Мы разговариваем и общаемся. Они мои дети, я их люблю. Но если какую-то помощь нужно оказать, то тут извините. Ты взрослый человек, самостоятельный. Извини, никакой помощи от меня не будет. Это твоя жизнь, к братьям и сестрам ты близко не подходишь. Всё, — говорит свое заключительное слово Иван.