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Ребенок постоянно огрызается и спорит? Как сохранить отношения — совет психолога

Почему с подростками сложно общаться? И как из такого поведения извлечь пользу? Смотрите в видео

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Подростковый возраст тяжело дается и самим детям, и их родителям. Почему это хорошо, когда подросток бунтует, объяснила детский психолог Татьяна Шукшина.

Многие родители переживают и волнуются, когда ребенок буквально перестает с ними разговаривать и на любой вопрос они получают короткий ответ: «Да», «Нет», «Нормально».

— В подростковом возрасте всё поддается уже критике ребенка, и вы знаете, это здорово, если это у ребенка это происходит. Вот я родителям говорю: «Если ребенок начал бунтовать, начал как-то так ограничивать свое пространство, не пускать родителя в комнату, секреты какие-то появляются — это хорошо, что это происходит». Он начинает нарабатывать вот эту мышечную и психологическую структуру, за счет которой впоследствии будет выстраивать отношения с внешним миром. Конечно, при условии, что в семье гармония и нет насилия, — объясняет детский психолог.

Еще больше полезных советов смотрите в коротком видео чуть выше.

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