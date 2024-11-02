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Семья От фабричной девочки до «лотосовых» родов: Сати Казанова в 42 года впервые стала мамой

От фабричной девочки до «лотосовых» родов: Сати Казанова в 42 года впервые стала мамой

Биография звезды — в видео

143
3 комментария

Городские порталы

Певица Сати Казанова в 42 года родила долгожданного ребенка.

«Родилась наша долгожданная доченька. Говорят, судьбой предопределено, как именно и в каких обстоятельствах приходит в этот мир человек… Наша крошка, видимо, поцелована этой самой судьбой, раз всё случилось так красиво, мягко, сакрально.

Я всегда мечтала о домашних «лотосовых» родах. Но, понимая, что беременность поздняя и столь драгоценная, мы выбрали обстоятельства, в которых возможно создать желаемую нами атмосферу и, что очень важно, компетентное врачебное сопровождение, настроенное на такие же органичные роды», — написала певица в личном блоге.

Суть «лотосовых» родов заключается в том, что новорожденному ребенку не перерезают пуповину, она продолжает связывать младенца с плацентой до 10 дней, пока не отойдет самостоятельно. При этом медицинское сообщество видит в таком методе много рисков для здоровья малыша.

Как секс-символ первой «Фабрики звезд» пришла к духовным практикам, смотрите в видео выше.

Экс-солистка «Фабрики звезд» признавалась, что давно мечтала о малыше, врачи даже предлагали Сати заморозить яйцеклетки, но этого не понадобилось — всё произошло естественным путем.

Чтобы насладиться материнством, звезда отменила свои выступления как минимум до апреля 2025 года.

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Комментарии
3
Гость
18 минут
Кабардинка, мягко сказать не любящая нас
Гость
34 минуты
Поздравляем!!!!
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