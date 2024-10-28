«Наш папа из ВДВ — эти мужики детей не боятся»: как отцы уходят в декрет — истории счастливых женщин

Отцы редко выходят в декрет в России Источник: Леонид Меньшенин / 74.RU











Мужчина может пойти в декретный отпуск. Причин для такого решения может быть много. Но пока эта практика не сильно распространена в России, и папы в декрете кажутся кем-то, кто сделал что-то необычное. Наши коллеги из NGS.RU поговорили с женщинами, чьи мужья пошли в декрет. Почему семьи решают, что мужчина идет в отпуск по уходу за ребенком, как они справляются с задачей и что говорят знакомые — в материале.

«Всё было в штатном порядке»

Сын очень похож на своего папу внешне и поведением Источник: читательница NGS.RU











У Светланы из Новосибирска двое сыновей. Старшему сейчас 9 лет, а младшему 10 декабря исполнится 4 года. Когда родился старший сын, в отпуск традиционно отправилась мама, а муж Александр работал. Через полтора года Светлана вышла на работу.

— С появлением старшего сына у меня начался карьерный рост. И вот случился ковид, всех посадили по домам, и получился ребенок ковида. В самый разгар пандемии, 10 декабря 2020 года, родился младший сын Дима, — вспоминает Светлана.

Еще на этапе беременности Светлана и муж понимали, что она не сможет надолго уйти в декрет. Ее работа требует постоянной публичности, активного и постоянного включения. Также у нее выше доход. Александр же работает в сфере строительства, он электрогазовщик.

— Зимой у них объем работы гораздо меньше. А так как ребенок родился в декабре, мы сели, поговорили и решили, что он садится в декрет. Изначально было понятно, что кормление будет искусственное. Мы прекрасно осознавали, что муж будет полноценным родителем, — объясняет Светлана.

По ее словам, младший сын очень похож на папу. Александр находился в декрете год и два месяца. В это время Светлана регулярно ездила в командировки, но ее муж никогда не жаловался на родительский труд.

— Я много работала. Прилетала только на выходные. Я не знала даже, что такое, когда у ребенка зубы болят. Конечно, мы совместными усилиями растили сына. Иногда я на удаленку выходила. Но фактически ребенок полностью был на обеспечении папы. И укачивал, и песни, и «жили у бабуси». Всё в штатном порядке, — рассказала Светлана.

Она говорит, за это время муж в полной мере осознал, что быть родителем — сложная работа. В полтора года семья приняла решение, что ребенку надо идти в детский сад. Для Димы выбрали частный садик.

— Но по сей день сын достаточно привязан к отцу. И они, конечно, прямо два однояйцевых близнеца. А папа наш из ВДВ, и эти мужики детей не боятся, — смеется Светлана.

У другой жительницы Новосибирска Марины муж пошел в декрет с третьим ребенком. Старшим сыновьям уже 17 и 15 лет. А спустя много лет родилась дочка, о которой муж давно мечтал.

— Всю жизнь мечтал о доченьке, мечты должны сбываться, это точно чудо! И кормил с бутылочки, и памперсы менял, и купал. Разбалована мужчинами семьи, — рассказывает Марина.

У нее ИП, и поэтому надолго уйти в отпуск по уходу за ребенком она не могла. У Марины парикмахерская, ей надо платить аренду и налоги, а также развивать бизнес. Значит, и прекратить работать сложно.

Дочку по рекомендации врача посадили на искусственное питание. Когда ребенок родился, семья решила, что декрет отца удобнее.

«Наверстать то, чего в будущем не будет»

Сейчас Матвей уже подросток и ценит, что его папа сидел с ним в декрете Источник: Дарья Пона / 74.RU

Андрей был в декрете с сыном 9 месяцев. Как вспоминает его жена Ольга, они познакомились с будущим мужем на работе в 2006 году. Тогда она была директором магазина, а Андрей пришел на должность товароведа и стал ее подчиненным.

— Всё было как в фильме «Служебный роман». Долго добивался меня, в любви признавался, и я сдалась. В 2008 году мы поженились, примерно в это же время меня пригласили работать директором филиала в Тюмень, — вспоминает Ольга.

Андрей жену поддержал, и они переехали в другой город. Вскоре Ольга забеременела, и в июне 2009 года у пары родился сын Матвей. Рожала Ольга в Новосибирске, но подменить на работе ее смогли только на три месяца.

После трех месяцев перед Ольгой с Андреем даже не встал вопрос о том, кто будет в декрете дальше. Без разговоров пара решила, что с сыном посидит Андрей.

— Андрей прекрасно справлялся с малышом, ему доставляло удовольствие быть с сыном. Осуждений со стороны знакомых, друзей и коллег мы не слышали, наоборот, все говорили, какой Андрей молодец и как прекрасно ладит с ребенком, — вспоминает Ольга.

Мама Ольги высказала особое восхищение зятем. Для нее как для человека старой закалки такое решение было в диковинку. Когда Матвею исполнился год, тюменский филиал магазина закрыли, и Ольга с мужем вернулась в Новосибирск.

Здесь ей не смогли предложить аналогичную должность. Тогда муж с женой всё обговорили и поменялись местами. Ольга ушла в декрет, а Андрей вышел на работу. В итоге в декрете побывали оба.

Особенно ценны для семьи 9 месяцев, которые Андрей провел с Матвеем, сейчас. Муж Ольги погиб, когда ребенку было 6 лет, — в 2015 году.

— Я считаю, что те 9 месяцев, которые папа с сыном провели вместе 24/7, — это как дар Божий. Он был дан им с небес наверстать то, чего в будущем у них уже никогда не будет, — добавила Ольга.

«Я полностью отдавала себя новой работе»

Часто причина выхода отцов в декрет — деньги Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Елена и Андрей познакомились на сайте NGS.Знакомства. Елене было 35 лет, и она решила, что хочет ребенка. Елена не собиралась выходить замуж и просто думала, что будет воспитывать ребенка одна. Она была полностью готова к этому и всё запланировала.

Когда Елена познакомилась с 50-летним Андреем и он ей понравился, решила сообщить ему о своей цели.

— Он согласился, но сказал, что если делать ребенка, то только вместе воспитывать. Мы начали переписываться в январе 2017 года. Поженились в сентябре 2017 года, — вспоминает Елена.

Сын Павел у пары родился 28 мая 2018 года. Тогда Андрей работал посменно, сутки через трое. Всё время с ребенком сидела Елена, а когда у мужа был выходной — он.

На работу Елена вышла, когда ребенку исполнилось три месяца. Она занимала должность менеджера в супермаркете. Так семья жила год, но финансовые запросы росли. У Елены был большой опыт и образование, и она подумала, что сможет приносить больше дохода.

— Я приняла решение, что нужно подыскать что-то более оплачиваемое, и я нашла работу руководителем отдела логистики, — рассказала жительница Новосибирска.

Компания пошла навстречу Елене, и они составили трудовой договор, по которому у нее была сокращенная рабочая неделя. Так она сохранила свое пособие. Паше тогда был годик, и полгода Елена работала по этому договору. Своему мужу она полностью доверяла — он справлялся с ребенком идеально.

— Чтобы я полностью отдавала себя новой работе, мужу пришлось уволиться со своей, чтобы не отрываться от воспитания ребенка. А мне пришлось работать полноценно, так как надо было входить в должность и было много задач, — объясняет Елена.

В 2020 году в январе, когда Паша подрос, его решили отправить в детский сад. Так как он был маленьким, то пошел в частный. Пока ребенок адаптировался, муж не работал. Но как только всеми болячками ребенок переболел, Андрей снова вышел на работу — в охрану, сутки через трое.

Как отмечает Елена, то, что в декрете был отец, никак не повлияло на отношения с ребенком. Паша привязан как к отцу, так и к маме.

— Ему сейчас шесть лет, и хоть говорят, что мальчик в этом возрасте начинает тянуться больше к папе, то у нас не так. У нас в целом не распределены обязанности на мальчиковые и нет. Папа зашивает дырки и подшивает штаны, а я вожусь с машиной, — рассказала Елена.

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