НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+27°C

Сейчас в Ярославле
Погода+27°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +26

4 м/c,

ю-в.

 762мм 39%
Подробнее
4 Пробки
USD 91,11
EUR 100,39
Детские суициды
«АЭС для пацанчиков». Сериал
Самолет среди домов
Куда съездить на выходных
ЖК на месте бани
Лучшие бизнес-идеи страны
Пикет против объединения школ
В доме отваливается стена
Семья тест Шурина от деверя не отличите? Проверьте, знаете ли вы своих родственников

Шурина от деверя не отличите? Проверьте, знаете ли вы своих родственников

А то вас позовут в гости, а вы и не поймете, к кому идти

541
4 комментария

Если у вас много родни, легко перепутать, кто кому и кем приходится

В большой семье мало того что не стоит ничем лишний раз щелкать, так еще и не сразу разберешься в родственных связях. Ладно брат, сват — это еще понятно. Но знаете ли вы, как, например, назвать жену двоюродного брата, чем отличается невеста от невестки, а золовка — от свояченицы? Давайте проверим.

ТЕСТПройден 144 раза
1 / 10

Начнем с простого. Мужчина женится на женщине. Кем он становится для ее родителей?

  • Тестем

  • Зятем

  • Свекром

  • Кумом

2 / 10

А свекор кто такой?

  • Отец жены

  • Брат мужа

  • Отец мужа

  • Брат жены

3 / 10

Ивана позвали в гости к свояченице. Куда ему идти?

  • К сестре жены

  • К жене брата

  • К жене брата жены

  • К сестре жены брата

4 / 10

А если мужчина женился на женщине и стал жить в ее доме вместе с ее родителями, его как назовут?

  • Зятем

  • Свояком

  • Деверем

  • Примак

5 / 10

Кем приходятся друг другу крестный отец и крестная мать?

  • Свояченики

  • Братычем и брательницей

  • Кумом и кумой

  • Дщеричем и дщершей

6 / 10

Занятное, кстати, слово дщерич. Кто это вообще?

  • Племянник по тетке

  • То же, что и пасынок

  • Племянник по брату

  • Старший в поколении

7 / 10

«Деверья говорят: нам неткаху ведут; золовки говорят: нам непряху ведут». Если неткаха и непряха — это шуточные названия снохи, то кто такие деверь и золовка?

  • Дети мужа от первого брака

  • Дядя и тетя мужа

  • Брат и сестра мужа

  • Дедушка и бабушка мужа

8 / 10

Как назвать жену двоюродного брата?

  • Сватьей

  • Братанихой

  • Симерой

  • Конкубиной

9 / 10

А кто такой дедич?

  • Прямой наследник по деду

  • Дед, который уехал в Польшу

  • Внук брата

  • Двоюродный брат мужа дочери сестры

10 / 10

Ну и наконец, кто такой шурин?

  • Брат мужа

  • Внук сестры бабушки

  • Внук брата деда

  • Брат жены

ПО ТЕМЕ
Семья Родственники Тест Зять Муж Жена Развлечения Свекровь
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
13 сентября 2024, 12:07
Зачем это надо? Нормальные люди в 21 веке так не говорят. Бесполезные знания, мусор.
Гость
13 сентября 2024, 13:46
когда всё детство на каникулах жила у бабушки с дедушкой, которые проживали совместно с семьей маминого брата, 10 из 10
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Как-то она прятала перепившего ученика в шкафу»: журналист — о звонке любимому учителю
Анонимное мнение
Мнение
«Учебник практически не открывал». Школьник рассказал о том, как год учился на дому
Анонимное мнение
Мнение
«Обладают особыми способностями»: астролог рассказала о секретном 13-м знаке зодиака
Мария Кучма
Мнение
Спела с Тимберлейком и исполнила мечту мужа: как россиянка отдохнула в Амстердаме
Анонимное мнение
Мнение
Сиквел «Слова пацана»? Кинокритик раскрыл детали нового сериала «Комбинация» про группу из 90-х
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление