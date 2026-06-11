Рок-группа, шоу и рыбалка между съемками: как живет школьник из глубинки, покоривший российский шоубиз

Юной звезде Мирону Проворову исполняется 13 лет Источник: Первый канал, Мирон Проворов / vk.com

Молодому артисту из Ярославской области Мирону Проворову 11 июня исполняется 13 лет.

К этому возрасту Мирон — звезда российского кино и телевидения. Как мальчику из глубинки удалось пробиться и чем он покорил шоубиз — читайте в этом материале. Мы собрали несколько интересных фактов о юном таланте.

Родился в Рыбинске

Мирон с родителями на премьере одного из фильмов Источник: Ирина Коршунова (Марусова) / vk.com

Мирон Проворов родился в 2013 году в Рыбинске. С 3 лет мальчик занимается вокалом, любовь к музыке ему привил отец. Сперва парнишка просто подпевал на семейных праздниках, но в 5 лет папа вручил ему гитару: сначала маленькую и с тонкими струнами, а уже после инструмент посерьезнее. Помимо родителей, Мирона и его творчество поддерживает старшая сестра Аня.

Учиться Мирон начинал в рыбинском лицее № 2, но из-за плотного графика 13-летнему артисту пришлось перейти в онлайн-школу.

Участвовал в шоу «Лучше всех»

На шоу «Лучше всех» о Мироне впервые узнала широкая публика. Зрители сразу же отметили талант парнишки и пророчили ему большое будущее артиста Источник: Ирина Коршунова (Марусова) / vk.com

В феврале 2020-го дошкольник выступил в популярном шоу талантов «Лучше всех» (0+), выходившем на Первом канале. На тот момент Мирону было 6 лет. В эфире он исполнил две песни: «Звезда по имени Солнце» Виктора Цоя и «Батарейку» группы «Жуки».

Тогда дошкольник заявил, что его мечта — стать рок-музыкантом. Для этого, по словам Мирона, нужно быть сильным и ежедневно тренироваться, не пропуская ни дня.

«Лучше всех» (0+) — шоу, где юные участники до 12 лет показывают свои таланты. Ведущим программы с 2016 по 2022 год был Максим Галкин (признан в РФ физлицом —иностранным агентом в 2022 году), далее в проект пришла Жанна Бадоева. Шоу продолжает выходить.

Довел до слез весь зал на «Голос. Дети»

Ведущий Дмитрий Нагиев заплакал во время выступления мальчика Источник: Мирон Проворов / vk.com

Через год родители Мирона отправились с ним на шоу «Голос. Дети» (6+). В 2021-м семилетний первоклассник рыбинской гимназии вышел на сцену со своей гитарой и исполнил измененную версию песни «Батарейка» группы «Жуки». На этот раз лирика в исполнении малыша заставила подпевать весь зал. В жюри сидели Баста, Светлана Лобода и Егор Крид — все трое повернулись к мальчику.

По правилам шоу «Голос. Дети» (6+) на Первом канале участники поют перед залом и судьями, которые сидят, повернувшись к исполнителю спиной. Если кому-то из членов жюри понравилось выступление, он жмет красную кнопку и поворачивается к участнику. Если повернулись сразу несколько судей, участник может выбрать, к кому из них идти в команду, чтобы побороться за победу в конкурсе.

Повернувшиеся судьи попросили Мирона спеть на бис, он исполнил песню Виктора Цоя «Группа крови». Зал аплодировал. Далее артисту предстояло выбрать наставника, в чьей команде он будет сражаться за звание лучшего. Проворов выбрал Светлану Лободу.

«Пока ты пел, я плакал», — признался ведущий Дмитрий Нагиев после выступления мальчика.

Несмотря на успех юного Мирона в шоу, победить в проекте всё же не удалось. Парень вылетел на этапе объявления финалистов.

Когда я вырасту, хочу стать рокером, чтобы на меня смотрел весь мир. Мирон Проворов артист

Мирон был очень рад поучаствовать в проекте снова Источник: Мирон Проворов / vk.com

В 2023 году рыбинец участвовал в шоу «Голос. Уже не дети». Со сцены перед наставниками он исполнял песню группы Чиж & Со «О любви». В этот раз мальчик попал в команду Димы Билана, однако до финала не дошел.

«Голос. Уже не дети» — это формат «Всех звезд» (All Stars), в нем принимают участие те, кто уже был на сцене проекта. 29 сентября прошел этап «Поединки», который подразумевает, что участники команд соревнуются в парах за возможность выхода в следующий тур, кто именно пройдет дальше, определяет наставник.

Создал свою группу

Помимо съемок в кино и участия в ТВ-шоу Мирон выступает со своей музыкальной группой под названием «ROCK-Министры». Ее создали в Рыбинске, и туда вошли друзья актера. Среди них барабанщик Дамир Самойлов, который занимается музыкой с шести лет.

В качестве вокалиста Мирон вместе с друзьями дает концерты и выступает на городских мероприятиях и праздниках. Например, пели в ярославском «Миллениуме» в День железнодорожника в 2024 году. На его выступления зрители готовы приезжать из других городов. Правда, с 2025 года группа на паузе.

Мелькнул в клипе Сергея Шнурова

На одной из площадок клип набрал более 2,7 млн просмотров Источник: Сергей Шнуров (группа «Ленинград») / vk.com

В 2021 году Мирона Проворова заметили в эпатажном клипе группы «Ленинград» на песню «Гимн долболобов» (18+). Композиция стала саундтреком к фильму режиссера Андрея Коршунова «16-й» (18+) — это комедия о событиях, которые могли повлиять на выборы президента США. Кадры фильма и стали клипом к новой песне.

«Ленинград» — российская музыкальная группа, созданная в Санкт-Петербурге Сергеем Шнуровым. Известна своими эксцентричными, порой провокационными песнями и не менее яркими клипами.

Как фильм, так и клип имеют возрастную маркировку 18+. Однако это не помешало 8-летнему Мирону исполнить одну из центральных ролей. Многие в интернете задавались вопросом, уместно ли присутствие ребенка в матерном клипе Шнурова. Как ответили родители Мирона, можно прочитать здесь.

Любитель рыбалки

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Свободное время Мирон любит посвящать рыбалке. В соцсетях он частенько хвастается фотографиями своих уловов. Причем время года ему не помеха: и зимой, и летом парнишка любит проводить время на природе за удочкой.

Пел на улице, чтобы спасти онкобольного друга

Мальчик решил помочь собрать деньги так, как умеет — своим голосом Источник: Ирина Коршунова

В 2023 году Мирон Проворов вышел петь на Волжскую набережную в Рыбинске. Так, он хотел помочь собрать средства на лечение своего больного раком друга — Ярослава Торбина.

У школьника Ярослава диагностировали острый лимфобластный лейкоз. Надеждой на исцеление была процедура, которую делают в Израиле за 51,5 миллиона рублей. Таких денег у родителей мальчика не было.

История двух друзей прогремела на всю Россию, тогда Ярославу вызвался помочь миллиардер Андрей Скоч, он выделил 20 миллионов рублей. К сожалению, когда сумму собрали, было поздно: Ярослав не успел выехать на лечение, его состояние резко ухудшилось и он скончался в реанимации.

Кинокарьера

В фильмографии школьника почти три десятка картин Источник: «Бременские музыканты» (6+), Алексей Нужный, 2023 года, «Кинопоиск» / kinopoisk.ru

К своим 13-ти годам Мирон Проворов успел поучаствовать во многих популярных проектах. Его фильмография насчитывает около 30 картин, среди которых «Бременские музыканты» (6+), «Маша и медведи» (6+), «Баранкины и камни силы» (16+), «Письмо Деду Морозу» (6+), «Злой город» (18+) и другие.

В проекте режиссера Алексея Нужного Мирон сыграл маленького Трубадура. Во время съемок ему обматывали голову скотчем и нашли каскадера, но все трюки мальчик исполнял сам.

— Мне обмотали скотчем голову, чтобы сшить парик, так как мои волосы были недостаточной длины, но они тоже не подвели и быстренько отросли. И на съемках мне завивали мои, — рассказывал Мирон. Ему на тот момент было 10 лет.

В самом фильме голос Трубадура исполнил не Мирон Проворов, а 10-летний екатеринбуржец Георгий Табуркин. Именно его голос звучит в песне «Луч солнца золотого» в дуэте с Юлией Пересильд. Георгий Табуркин, как и Мирон, участвовал в шоу «Голос. Дети» (0+) и был в команде Егора Крида.

В 2026 году выйдет несколько долгожданных фильмов с участием Мирона. Например, «Малыш-каратист» (6+) по сценарию ярославского актера и продюсера Романа Курцына, «Весельчак У» (6+) теперь уже с ярославским актером Александром Петровым, «Как Иван в сказку попал» (6+) и еще несколько проектов.