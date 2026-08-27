Круче, чем «Баунти»: 10 идеальных пляжей мира — вам точно стоит там побывать

На нашей планете есть места, похожие на рай Источник: Надежда Касьянова / E1.RU

Август — традиционный пик отпусков, когда жара так и манит бросить всё, взять купальник с паспортом и отправиться на побережье, к ласковым волнам. Мы изучили актуальные рейтинги самых красивых пляжей планеты, где белоснежный песок и лазурная вода выглядят круче, чем в рекламе «Баунти», а затем покопались в «Гугл-картах» и поразились, до чего прекрасна наша планета. Публикуем 10 фото лучших пляжей и рассказываем, реально ли попасть в эти райские уголки из России.

Пляж Карнаш-Бэй

Остров Меро и бухта Карнаш-Бэй скрываются в архипелаге Гренадины, который принадлежит островному государству Сент-Винсент и Гренадины в южной части Карибского моря.

Уголок рая в Атлантическом океане Источник: Michael Holzner / Google.maps

С карибской стороны классический открыточный пейзаж: белоснежный песок, стройные пальмы и абсолютно спокойная лазурная вода без единой волны и подводных камней. С другой стороны острова — бурлящая Атлантика без пляжной суеты и с ощущением, будто вы оказались на самом краю земли.

Планировать поездку сюда лучше всего в сухой сезон, который длится с декабря по май. Добраться непросто, и прямых рейсов нет. Сначала придется долететь до международных аэропортов Барбадоса или Сент-Винсента, затем местными рейсами до соседнего острова Юнион, а оттуда — до самого Меро.

Пляж Майнам

Пляж Майнам на острове Самуи давно удерживает статус одного из самых красивых побережий в Таиланде. Здесь есть всё, за что любят тропики: густая тень пальмовых рощ, мягкий песок и плавный вход в воду. Берег и дно пляжа покрыты чистым песком, а море отлично подходит для спокойного купания без резких перепадов глубины.

Пляжи Таиланда давно облюбовали туристы из России Источник: Antonio De Marinis / Google.maps

Добираться сюда из России удобнее всего с пересадкой через Бангкок или другие азиатские хабы до аэропорта Самуи. От терминала до самого Майнама курсируют такси. Планировать путешествие можно практически круглый год, за исключением октября и ноября: именно на эти два месяца приходится пик сезона дождей.

Голубая Лагуна

Пляж Голубая Лагуна на острове Нануйя Лайлай считается главным сокровищем архипелага Ясава на Фиджи. Отдыхающих ждет мягкий песок как на берегу, так и на морском дне, ласковые волны и теплая вода.

Фиджи находится в Океании, и долететь сюда из России можно только с пересадками. Финальная точка — международный аэропорт Нанди. Оттуда нужно добраться на такси до порта Денарау, где пересесть на скоростной катамаран Yasawa Flyer, курсирующий между островами.

Ехать на курорт можно круглый год: с мая по ноябрь длится сухой высокий сезон, а в период с декабря по апрель, хоть и выпадает больше осадков, вода остается очень теплой, а на пляже почти нет туристов.

Пиг-бич

Этот пляж расположен в Атлантическом океане на небольшом необитаемом островке в группе Эксума на Багамах. Берег и дно здесь покрыты мягким песком, а температура воды держится на комфортном уровне от 25 до 30 градусов.

Райский остров облюбовали не только люди Источник: Bảo Linh / Google.maps

Пляж прославился на весь мир своей главной фишкой — дикими свиньями, с которыми можно поплавать прямо в прибрежной волне. Хрюшек регулярно подкармливают как гиды, так и туристы, хотя в последнее время их численность немного снизилась: по одной из версий, местных взрослых особей понемногу пускают на мясо сами жители, чтобы регулировать популяцию.

На Багамах принято отдыхать в сухой период, когда в России зима. Но и на лето выпадает много солнечных дней, когда морская вода максимально теплая. Добираться из России придется с двумя-тремя пересадками — например, через Турцию или ОАЭ и США до международного аэропорта Нассау. Оттуда до самого острова нужно доплыть на катере, путь занимает порядка двух часов.

Плайя-дель-Гато

Плайя-дель-Гато — это тот самый классический тропический рай с открытки. Пляж находится на юго-западном побережье острова Саона в Доминиканской Республике. Берег и дно здесь выстланы белоснежным нежно-бархатистым песком, а прибрежные воды радуют кристальной прозрачностью и изумрудным оттенком.

Хоть пляж и называется кошачьим, усатых-полосатых тут не видно Источник: Martin Brazdil / Google.maps

Этот пляж славится своей уединенной, расслабляющей атмосферой, где можно укрыться от шума в тени раскидистых пальм, сделать потрясающие кадры без толп людей на заднем плане и искупаться в спокойном, ласковом море без резких перепадов глубины.

В Доминикане можно отдыхать круглый год: летом море наиболее теплое, но стоит сильный зной, а с июня по октябрь случаются ураганы. Зимой погода максимально комфортная для прогулок и загара, хотя на северном побережье вода может казаться прохладной.

Из России сюда добираются рейсами со стыковкой и дальнейшим прилетом в международный аэропорт Пунта-Кана, откуда до острова организуют удобные морские экскурсии на катерах и катамаранах.

Бикини-бич

Еще один настоящий уголок рая находится в Южной Азии, в сердце Индийского океана — речь идет про уникальный пляж на острове Фулхадху, входящем в атолл Баа на Мальдивах. Туристов встречает берег и дно из ослепительно белого песка, нежного и мягкого, словно мука, а также буйная тропическая зелень и живописная песчаная коса.

Сюда обязательно нужно взять лучшее бикини Источник: Bob Bob / Google.maps

Днем там идеально купаться в теплой и кристально чистой воде, а по вечерам — провожать потрясающие закаты. Погода радует круглый год: температура воды держится на стабильной отметке в 28–30 градусов. Большую часть времени побережье остается абсолютно пустым: здесь нет ни шума, ни толп отдыхающих.

Идеальным временем для поездки считается сухой сезон с января по апрель и с июня по август, поскольку в остальные месяцы выпадает много осадков. Впрочем, тропический климат своенравен: можно попасть на яркое солнце в традиционно дождливом ноябре или застать пару пасмурных дней в разгар сухого сезона.

Из России путешественники добираются с пересадками в международный аэропорт Мале, откуда предстоит путь на двух катерах — сначала около 2 часов на одном, а затем еще минут 15 на втором до самого острова.

Пляж Исла-Контой

Необитаемый остров Исла-Контой в Северной Америке, к северу от Канкуна, омывают теплые воды Карибского моря. Практически всё западное побережье — классический картинный пляж с изумрудной водой, раскидистыми пальмами, ровным песчаным дном. Температура моря круглый год не опускается ниже комфортных +25 градусов.

Карибы — место для блаженства Источник: Tomasz K / Google.maps

Этот заповедный уголок славится потрясающим снорклингом у прибрежных рифов и богатой фауной: на самом берегу можно встретить десятки видов экзотических птиц и греющихся на солнце игуан. Место идеально подходит для уединенного отдыха, ведь власти ввели жесткое ограничение — остров могут посещать не более 200 туристов в день, поэтому толп здесь не бывает никогда.

Отправляться сюда лучше всего в сухой сезон, который длится с ноября по апрель. Впрочем, у летних месяцев есть свои плюсы: отдыхающих становится еще меньше, а морская вода прогревается до максимума. Из России добираться придется с транзитными пересадками с прилетом в международный аэропорт Канкуна. Оттуда до причала легко доехать на автобусе или такси, после чего на сам Исла-Контой отправляются экскурсионные катера.

Пляж-де-Салин

Гранд-Анс-де-Салин — один из самых красивых и протяженных диких пляжей острова Мартиника, который находится в Карибском бассейне. Это именно тот идеальный пейзаж, который печатают на рекламных буклетах: мягкий мелкий песок, раскидистые кокосовые пальмы у самой воды и насыщенно-бирюзовые волны.

Похоже, что пираты не зря выбрали Карибы своей «резиденцией» Источник: Nadia Lachance / Google.maps

Побережье дарит ощущение спокойствия, хотя изредка здесь случаются небольшие волны, а подводный мир скромный, поэтому снорклингом позаниматься не получится. Лучшим временем для поездки считается сухой период с января по июнь. Летом же погода может подкинуть неприятный сюрприз в виде большого количества прибрежных водорослей.

Из России добираться сюда придется с несколькими пересадками — как правило, через европейские или ближневосточные транзитные узлы. Прилетать нужно в международный аэропорт Мартиники, который расположен в центральной части острова, неподалеку от столицы Фор-де-Франс. От терминала до самого пляжа Гранд-Анс-де-Салин удобнее всего доехать на такси или арендованном автомобиле.

Уайт Бич

Уайт Бич — легендарный пляж на острове Боракай, который находится в Юго-Восточной Азии и омывается водами Тихого океана. Это тропический рай на Филиппинах с белоснежным песком и пальмами на берегу.

Идеальное время для поездки сюда — сухой сезон, который длится с января по май. В период дождей, с июня по декабрь, тоже выпадают ясные дни, но большую часть времени небо затянуто тучами, а пейзаж теряет ту самую яркость, как с открытки.

Из России добираться придется с пересадками через крупные азиатские хабы до столицы Филиппин — Манилы. Уже оттуда внутренними рейсами нужно лететь на соседний с Боракаем остров Панай — в ближний аэропорт Катиклан или более удаленный Калибо. Оттуда туристы доезжают до причала Катиклан и на пароме за 10–15 минут — до Боракая.

Плайя Бланка

Этот живописный пляж расположен в Южной Америке — на полуострове Бару в Колумбии. Побережье омывают теплые воды Карибского моря, и здесь вас ждет классический тропический вид: мягкий белый песок на берегу, а также наклонившиеся к самой воде пальмы.

Лазурная вода так и манит Источник: Alex Marks / Google.maps

Комфортная погода держится круглый год. Летом температура воздуха чуть выше и чаще идут дожди, а зимой дуют освежающие морские ветры, так что время для поездки можно выбирать любое.

Из России до Колумбии придется добираться с пересадками через крупные международные хабы до международного аэропорта Картахены. Оттуда до Плайя Бланка есть два пути: на скоростном катере по морю или по суше на автобусе с пересадкой на мототакси. Морской путь считается более комфортным и быстрым.