Таких скандалов вы еще не видели! 7 турецких сериалов, похожих на «Зимородок»

Не можете забыть про семейство Корханов? Тогда срочно посмотрите, какие есть альтернативы нашумевшему сериалу Источник: кадр из сериала «Зимородок» (18+), реж. Бурджу Альптекин, студия OGM Pictures, 2022–2025 годы

Если после завершения «Зимородка» (18+) вам кажется, что турецкие сериалы уже не будут прежними, не спешите ставить точку. Истории с браками по расчету, влиятельными семьями, ревностью, предательствами и любовью вопреки всему никуда не делись. Мы нашли семь сериалов, которые способны заменить историю Ферита и Сейран. А один из них может неожиданно стать вашим новым фаворитом.

О чем сериал «Зимородок»

История начинается с того, как Халис-ага, глава влиятельной и патриархальной семьи Корхан, решает женить своего любимого, но донельзя избалованного внука Ферита на подходящей, по его мнению, девушке. Юноша злит родных своей безответственностью, а больше всех переживает сам глава клана. Старшей невестке поручают найти достойную невесту, и выбор падает на скромную дочь уважаемого семейства из Газиантепа, консервативного города на юго-востоке Турции. Ферит протестует против брака, но вынужден подчиниться воле деда.

Кстати, у названия сериала есть глубокий подтекст. С одной стороны, в турецкой культуре зимородок ассоциируется с быстрым, хаотичным полетом над самой водой и резким погружением на глубину ради добычи, что тонко подсвечивает характер главного героя. Ферит ведет беспечную жизнь и лишь под давлением обстоятельств вынужден погружаться в настоящие чувства.

С другой стороны, в оригинале название сериала состоит из двух слов, которые можно перевести как «бабник из особняка», что точно отражает суть Ферита.

«Стамбульская невеста»

Если вам понравился «Зимородок», но хочется посмотреть еще одну турецкую историю про любовь, богатую семью и жесткие семейные традиции, обратите внимание на «Стамбульскую невесту» (18+). Их объединяет не только тема неравного брака и столкновения двух миров, но и имя турецкого психиатра и писательницы Гюльсерен Будайджиоглу: по мотивам ее историй сняты оба сериала.

Дорога к счастью у влюбленных будет непростой Источник: кадр из сериала «Стамбульская невеста» (18+), реж. Зейнеп Гюнай, Дениз Колош, студия O3 Medya, 2017–2019 гг.

Разница лишь в том, что Фарук Боран, наследник богатой и влиятельной семьи из Бурсы, сам влюбляется в Сурейю, простую девушку из Стамбула, и она отвечает ему взаимностью. После свадьбы Сурейя приезжает в особняк мужа, где всем заправляет его властная мать Эсма, привыкшая держать под контролем весь огромный семейный клан. Здесь сходство с «Зимородком» становится особенно заметным.

«Стамбульская невеста» хорошо показывает турецкие семейные традиции, отношение к браку, статусу невестки и роли старших в семье. Еще один весомый плюс — актерский состав. Так что, если после «Зимородка» вам хочется еще турецких страстей, конфликтов поколений и жизни в особняке, «Стамбульская невеста» — очень достойный вариант, и тоже на три сезона.

«Клюквенный шербет»

Если хочется еще одной турецкой семейной драмы, смело включайте «Клюквенный шербет» (18+). Эти сериалы не просто похожи, а были настоящими конкурентами в эфире и буквально боролись за зрительскую аудиторию.

«Клюква» и «Зимородок» — сериалы-конкуренты Источник: кадр из сериала «Клюквенный шербет» (18+), студия Gold Yapım, реж. Хакан Ketche Кырвавач, 2022–2026 гг.

В центре «Клюквенного шербета» — Доа и Фатих, которые влюбляются друг в друга и решают пожениться. Только вот молодые принадлежат к совершенно разным мирам, и после свадьбы это различие становится главным источником конфликтов. Звучит знакомо? В «Зимородке» тоже правила устанавливают старшие, а молодым приходится постоянно выбирать между собственными чувствами и требованиями родственников.

А еще здесь, как и в «Зимородке», где Ферит гулял направо и налево, без измен не обойдется. Фатих — далеко не идеальный муж, а любовные треугольники со временем появляются и у других персонажей.

«Жестокий Стамбул»

Обратите внимание и на «Жестокий Стамбул» (16+) — еще одну турецкую семейную драму, где роскошный особняк на берегу Босфора становится местом кипящих страстей, семейных тайн и борьбы за деньги и статус. Как и в «Зимородке», здесь богатая влиятельная семья живет по своим правилам.

Красивые актеры, роскошный особняк и, конечно же, бушующие страсти — идеальный рецепт турецкого сериала Источник: кадр из сериала «Жестокий Стамбул» (16+), реж. Джевдет Мерджан, Гёкчен Уста, Шенол Сёнмез, студия Avşar Film, 2019–2020 гг.

К тому же сын бизнесмена Агаха Карачая Дженк — классический мажор, прожигающий жизнь в Лондоне. Чтобы «заземлить» сына и позаботиться об инвалиде-племяннике Недиме, Агах решает привезти из провинции бедную, но честную семью Йылмаз. Дженк, как и Ферит, привык жить без особой ответственности, но всё меняется после встречи с гордой Джемре. Между героями вспыхивают чувства, которые оказываются гораздо сильнее семейных планов и правил.

При этом сериал не является копией «Зимородка». Здесь больше внимания уделено тайнам прошлого, борьбе за наследство и отношениям внутри большой семьи.

«Мошенники»

Вот еще одна турецкая драма, где тоже есть богатая семья, мрачные тайны, борьба за наследство и пожилой могущественный глава клана, который заинтересован в будущем своего рода. Но если в «Зимородке» всё начинается с брака главного героя, то в сериале «Мошенники» (16+) в центре истории — тщательно продуманная афера, которая постепенно выходит из-под контроля.

Этот сериал стоит посмотреть как минимум ради красавчика Бурака Дениза Источник: кадр из сериала «Мошенники» (16+), реж. Али Бильгин, Бесте Султан Касаполу, студия Ay Yapım, 2025–2026 гг.

Здесь сталкиваются люди из совершенно разных миров. Бедная девушка Асия обманом попадает в дом богатой семьи, внутри которой каждый живет сам по себе. В «Зимородке» за роскошным особняком Корханов скрываются конфликты, старые обиды и секреты. В «Мошенниках» семья Бакизаде тоже оказывается далеко не идеальной: ее представители втянуты в борьбу за деньги и влияние. Здесь романтики чуть меньше, зато обмана, неожиданных ходов и ожидания, кто кого переиграет, хоть отбавляй.

«Черно-белая любовь»

В этом сериале отношения главных героев начинаются не с красивых ухаживаний. Хладнокровный, циничный Ферхат выполняет грязную работу для своего дяди-мафиози. А врач-хирург Аслы случайно становится свидетелем преступления. Чтобы не убивать девушку, Ферхат под угрозой расправы над ее семьей насильно заставляет выйти за него замуж.

Жениться, чтобы спасти? Это в духе турецкого сериала Источник: кадр из сериала «Черно-белая любовь» (18+), реж. Ясин Услу, студия D Productions, 2017–2018 гг.

Жизнь Аслы полностью меняется после встречи с мужчиной, привыкшим решать проблемы силой. Только если Ферит в «Зимородке» постепенно раскрывается перед женой, и их отношения проходят путь от конфликта к настоящим чувствам, то Ферхату приходится учиться быть человеком рядом с Аслы.

По атмосфере «Черно-белая любовь» (18+) намного жестче «Зимородка». Здесь меньше семейных застолий, зато гораздо больше криминала и опасности. При этом центральная тема очень знакома — может ли любовь изменить человека, который привык жить по совершенно другим правилам.

«Клятва»

Здесь, как и в «Зимородке», в центре истории — богатый наследник, девушка из совсем другого мира и свадьба, которую оба героя не хотели. Беспечный Эмир — сын богатого бизнесмена — проводит время на вечеринках и гонках. Его тяжелобольной отец хочет наставить сына на праведный путь до своей смерти и заставляет жениться на Рейхан — скромной деревенской девушке-сироте.

Сначала брак, а потом — любовь Источник: кадр из сериала «Клятва» (16+), реж. Хакан Арслан, Рейхан Пекар, студия Karamel Yapım, 2019–2022 гг.

Сходство с «Зимородком» очевидно уже с первых серий. Оба героя ненавидят этот брак, заключенный по принуждению, но вынуждены жить под одной крышей. К тому же Рейхан не готова молча принимать правила семьи, которые ей навязывают. Сначала герои «Клятвы» (16+) воюют друг с другом, а затем сами не замечают, как становятся друг для друга важнее всех остальных.

«Далекий город»

Если «Зимородок» зацепил вас историей о девушке, которая попадает в большую семью со своими традициями и вынуждена подстраиваться под ее жесткие правила, посмотрите «Далекий город» (16+). Только вместо стамбульского особняка — суровый Мардин и вынужденный брак с женщиной, которая вообще не собиралась оставаться в Турции.

Стерпится — слюбится? Источник: кадр из сериала «Далекий город» (16+), студия Ay Yapım и AyNA Yapım, реж. Ахмет Катыксыз, Эмре Айбек, Йылдыз Ашанбоа Ташбаши, 2024–2026 гг.

Главная героиня, Алья Албора, после смерти мужа приезжает из Канады в турецкий город Мардин вместе с пятилетним сыном. Вдова собирается похоронить его в родной земле и вернуться за границу. Вместо этого ей предстоит столкнуться с суровыми реалиями Мардина и мрачным прошлым семьи Албора. Брат ее покойного мужа и властная свекровь не позволяют Алье увезти ребенка.

Именно здесь история напоминает «Зимородка». В обоих сериалах главные героини сталкиваются с влиятельной семьей, для которой традиции и репутация значат больше свободы отдельного человека. Есть и любовная линия, которая развивается на фоне неприязни. Алья и Джихан изначально находятся по разные стороны конфликта, но постепенно между ними возникают чувства. При этом в «Далеком городе» меньше привычной стамбульской роскоши, зато хоть отбавляй суровой атмосферы юго-востока Турции.