«Байкал зимой — это маркетинговая уловка». Компания подруг рванула на машине к самому красивому озеру страны

Алена и ее подруги запаслись двумя канистрами бензина и отправились в поездку на 3,5 тысячи километров Источник: читательница E1.RU

Компания подруг из Екатеринбурга отправилась в автомобильное путешествие к Байкалу. В своей колонке для E1.RU одна из участниц поездки, Алена (ранее мы публиковали историю о том, как она превратила крохотную студию в двухэтажную квартиру), рассказала, насколько дешевле вышла такая поездка, чем полет на самолете, что сейчас происходит на российских заправках, а также перечислила секретные места на Байкале, где нет толп туристов. Дальше — от первого лица!

Еще в конце прошлого года нас с подругой позвали на свадьбу в Иркутск, а в марте мы решили превратить эту поездку в приключение. Мы отмечали мой день рождения, и еще две подруги, которые до этого ездили на машине в Белоруссию, Казахстан и Грузию, предложили поехать на авто. Они очень хотели увидеть Байкал, на котором еще ни разу не были, а тут еще и гид есть, который всё покажет (я сама родом из Иркутска). Так и договорились поступить.

В мае мы окончательно подтвердили идею, спланировали всё путешествие: по какому маршруту поедем, где будем останавливаться по пути, когда и куда именно поедем на Байкал… А потом — конец июня и топливный кризис. Мы, конечно, очень сильно напряглись.

За неделю до отправления мы еще метались и на всякий случай смотрели билеты, а потом решили рискнуть.

Ситуация с бензином

Для надежности взяли с собой две канистры бензина по 20 литров, залили полный бак и поехали. Стартовали 21 июля в пять утра.

Из четырех человек в машине у нас было три водителя, так что останавливались редко, чтобы проезжать более длинные участки.

Почти 3,5 тысячи километров девушки преодолели за два дня Источник: читательница E1.RU

С бензином старались быть осторожнее и определили правило: заправляемся каждые 200–300 километров, хоть бак и рассчитан на 600 километров пути. В первый раз — не доезжая Тюмени, потом в Ишиме. Уже на второй АЗС поняли, что ситуация в целом и не страшная: в гигантских очередях стоять не пришлось, а вся заправка занимала минут пять. Ну и две канистры бензина в багажнике тоже добавляли уверенности.

Потом были заправки после Омска и перед Новосибирском. Там была наша первая остановка на ночь, добрались мы к четырем утра 22 июля, то есть проехали больше полутора тысяч километров за сутки.

В пути определили для себя еще одно правило: заправляться только на АЗС, не доезжая до больших городов. В Новосибирске это решение себя полностью оправдало, потому что уже утром на заправках там были очереди. Мы немного погуляли по городу, отдохнули и около 15:00 поехали дальше, а через сутки были уже в пункте назначения — Ангарске.

По словам Алены, очереди на заправках они встречали только в больших городах и рядом с ними Источник: читательница E1.RU

Когда подъезжали к Ачинску (Красноярский край), я созвонилась с тетей, чтобы спросить совета, где остановиться перекусить по пути, и, помимо рекомендации о столовой, получила еще одну важную подсказку: заправляться нужно сейчас, потому что дальше на несколько сотен километров попадаться будут только несетевые АЗС с дорогим бензином.

Мы терпеливо выждали 20-минутную очередь на «Роснефти» (причем ждать пришлось не из-за ажиотажа, а из-за неправильного распределения потоков) и с полным баком поехали дальше мимо череды АЗС, где литр 95-го продавали по 140–150 рублей. Мы же за весь маршрут лишь один раз потратили на заправке больше, чем планировали, купив G-Drive за 70 рублей, потому что обычный АИ-95 закончился.

На обратном пути ехали уже спокойнее, так как не нужно было торопиться на свадьбу. Успели переночевать и погулять по Красноярску и Новосибирску. Планировали остановиться и в Тюмени, но отпугнула ситуация с наводнениями, а когда проезжали мимо города, стоял еще и сильный неприятный запах.

Расходы

После поездки мы подсчитали, что на бензин потратили 47 тысяч рублей в обе стороны, включая Байкал, — и это за четверых. Если бы пришлось лететь в Иркутск на самолете, то на двоих вышло бы около 70 тысяч туда-обратно, так что уже в этом плане хорошо сэкономили.

На аренду жилья, еду и всё остальное, включая бензин, ушло еще 43 тысячи с человека. Останавливались по пути в съемных квартирах — в районе 3,5–4 тысяч рублей за четверых. Вполне приемлемо.

Плюс такого маршрута в том, что когда ты на машине, то сам решаешь, куда ехать. Главным образом это показало себя на Байкале: мы не платили никаким гидам и фирмам, ездили смотреть красоты сами, причем в не самые популярные места, где нет большого количества людей.

Байкал

Ну и как без красот Байкала? От Ангарска до Иркутска ехать 40 километров, то есть мы отгуляли на свадьбе и поехали на Байкал. Из города до него, до самых-самых красот — километров 300.

Я всегда говорю, что Байкал зимой — это маркетинговая уловка, а вот летом оно точно того стоит.

Вид на Байкал с Тажеранской степи Источник: читательница E1.RU

Мы ездили на остров Ольхон (там же рядом Куркутский залив), на залив Мандархан. Ограничений, чтобы подъехать на авто, никаких нет. Единственным моментом стал паром, который перевозит машины на Ольхон. Их там три, и ходят они довольно часто, проезд при этом бесплатный.

В ожидании парома на Ольхон можно любоваться невероятными видами Источник: читательница E1.RU

Вид с парома, который идет на Ольхон Источник: читательница E1.RU

Ниже — карта очень живописных мест, которые я рекомендую посетить. И, конечно же, фотографии!

Источник: «Яндекс Карты»

Ниже на фото — Мраморный карьер в Ольхонском районе и Тажеранские степи.

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С Ольхона открываются шикарные виды!

Алена уверена, что летом Байкал куда красивее и интереснее, чем зимой Источник: читательница E1.RU

Источник: читательница E1.RU