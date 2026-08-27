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Культура Обзор Эти советские фильмы взорвали Запад: «Оскар», Канны и миллионы зрителей — а вы их видели?

Эти советские фильмы взорвали Запад: «Оскар», Канны и миллионы зрителей — а вы их видели?

Рассказываем о культовых картинах

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«Москва слезам не верит» стал одним из тех фильмов, которые очень полюбили на Западе | Источник: кадр из фильма «Москва слезам не верит» (18+), реж. Владимир Меньшов, «Мосфильм», 1979 год«Москва слезам не верит» стал одним из тех фильмов, которые очень полюбили на Западе | Источник: кадр из фильма «Москва слезам не верит» (18+), реж. Владимир Меньшов, «Мосфильм», 1979 год

«Москва слезам не верит» стал одним из тех фильмов, которые очень полюбили на Западе

Источник:

кадр из фильма «Москва слезам не верит» (18+), реж. Владимир Меньшов, «Мосфильм», 1979 год

Советское кино любят не только в России, но и за рубежом. Фильмы, созданные в СССР, привозили главные награды крупнейших фестивалей: «Золотую пальмовую ветвь», «Золотого льва», «Оскар».

Эти трофеи — не просто символы успеха, а свидетельство того, что истории о любви, войне и человеческом достоинстве, рассказанные советскими режиссерами, находили отклик в сердцах зрителей далеко-далеко за океаном. Мы собрали главные картины, которые открыли иностранцам советский кинематограф. Вдруг вы их еще не смотрели.

«Война и мир»

Одна из самых масштабных постановок в истории советского и мирового кино — «Война и мир» (18+) Сергея Бондарчука. Тогда полсотни музеев страны предоставили коллекции для декораций и реквизита. Более четырех десятков предприятий изготовили около девяти тысяч костюмов, точные копии наград, табакерки, телеги, вооружение и даже 200 тысяч пуговиц.

Для сцены русской охоты подобрали редких борзых из питомника. Даже ржаное поле создавали вручную: каждому человеку в массовке нужно было вырыть ямки и воткнуть пучки соломы. Для эпизода горящей Москвы возвели и затем сожгли масштабные декорации города XIX века. В общем, над картиной работали с ювелирной точностью: ее создавали по крупицам, бережно сохраняя малейшие оттенки смысла.

Фильм «Война и мир» вошел в Книгу рекордов Гиннесса за самую большую массовку | Источник: кадр из фильма «Война и мир» (18+), реж. Сергей Бондарчук, «Мосфильм», 1967 годФильм «Война и мир» вошел в Книгу рекордов Гиннесса за самую большую массовку | Источник: кадр из фильма «Война и мир» (18+), реж. Сергей Бондарчук, «Мосфильм», 1967 год

Фильм «Война и мир» вошел в Книгу рекордов Гиннесса за самую большую массовку

Источник:

кадр из фильма «Война и мир» (18+), реж. Сергей Бондарчук, «Мосфильм», 1967 год

Несмотря на такую кропотливую работу над картиной, успех пришел не сразу. После выхода первых серий в СССР фильм показали за рубежом. В апреле 1967 года третью серию представили на внеконкурсном показе Каннского кинофестиваля — она вызвала большой интерес.

Через несколько месяцев американская сторона официально предложила СССР выдвинуть «Войну и мир» на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Советский Союз согласился. Фильм показали в США, а после он взял награду и стал первой игровой картиной, которая ее получила.

«Летят журавли»

Еще один советский фильм, покоривший иностранного зрителя, — «Летят журавли» (12+) Михаила Калатозова. Картину сняли по пьесе Виктора Розова «Вечно живые». Ее долго не печатали из-за образа главной героини, которая изменила жениху-солдату. Для советских критиков это было табу.

Когда время произведения наконец-то пришло и его издали, в жизни Розова появился Калатозов, который предложил ему снять по работе фильм. Сценарий и пьеса сильно отличались, ведь режиссер добавил новые сюжетные линии.

Многие кинокритики считают, что у фильма два главных автора: режиссер Михаил Калатозов и оператор Сергей Урусевский | Источник: кадр из фильма «Летят журавли» (12+), реж. Михаил Калатозов, «Мосфильм», 1957 годМногие кинокритики считают, что у фильма два главных автора: режиссер Михаил Калатозов и оператор Сергей Урусевский | Источник: кадр из фильма «Летят журавли» (12+), реж. Михаил Калатозов, «Мосфильм», 1957 год

Многие кинокритики считают, что у фильма два главных автора: режиссер Михаил Калатозов и оператор Сергей Урусевский

Источник:

кадр из фильма «Летят журавли» (12+), реж. Михаил Калатозов, «Мосфильм», 1957 год

На Каннский фестиваль фильм попал по удивительному случаю: на съемки пришел французский режиссер Клод Лелуш. Он был сражен режиссурой Калатозова, актерской игрой Самойловой и Баталова, а вернувшись во Францию, рекомендовал картину дирекции фестиваля. В результате жюри присудило фильму о пронзительной истории любви во время войны главный приз «за совокупность художественных и гуманных качеств».

В советском прокате триумф фильма восприняли сдержанно, в прессе звучала критика, а Никита Хрущев осудил поведение главной героини картины. Однако во Франции ругань не помешала фильму «Летят журавли» собрать более 5 миллионов зрителей.

«Москва слезам не верит»

История этого фильма началась со сценария «Дважды солгавшая» драматурга Валентина Черных. Режиссер Владимир Меньшов прочитал работу и вдохновился одной сценой: героиня заводит будильник, ложится спать, а просыпается уже спустя 20 лет.

Меньшов предложил коллеге доработать сценарий, но тот отказался. Однако он сам внес в текст 44 правки. Так началась работа над фильмом «Москва слезам не верит» (18+).

Сценарий для фильма написали за 19 дней | Источник: кадр из фильма «Москва слезам не верит» (18+), реж. Владимир Меньшов, «Мосфильм», 1979 годСценарий для фильма написали за 19 дней | Источник: кадр из фильма «Москва слезам не верит» (18+), реж. Владимир Меньшов, «Мосфильм», 1979 год

Сценарий для фильма написали за 19 дней

Источник:

кадр из фильма «Москва слезам не верит» (18+), реж. Владимир Меньшов, «Мосфильм», 1979 год

Меньшов создавал свою работу не менее скрупулезно, чем режиссеры, о которых мы писали выше. Он детально воссоздавал Москву разных лет. Например, на Тверской улице он специально поставил витрины советских магазинов из прошлого. Заводские сцены снимали в корпусе предприятия «Химволокно» в Клину.

Картина вышла в широкий прокат в 1980 году и моментально стала хитом: у кинотеатров выстраивались огромные очереди, сеансы шли с утра до поздней ночи, а многие зрители ходили на фильм по несколько раз. За первый год ленту посмотрели, по разным данным, от 84,4 до 90 миллионов человек.

Критики прорывом фильм не называли и писали о нем сдержанно, но официальные инстанции в СССР всё-таки выдвинули его на «Оскар». Причем Меньшов в этом процессе даже толком не участвовал. О том, что его фильм поехал заграницу, узнал из газет, а когда он взял «Оскар», вообще не поверил и думал, что коллеги его разыгрывают.

Кстати, забрать статуэтку лично Владимиру Меньшову удалось только спустя восемь лет — в 1988 году на первой церемонии премии «Ника». Потому что в 1981 году он был невыездным из СССР. На режиссера написали два доноса в партийные органы. Первый был связан с тем, что Меньшов выразил недоумение по поводу снятия с должности председателя Президиума Верховного Совета СССР Николая Подгорного. Второй появился после разговора, в котором режиссер в дружеской беседе похвалил изобилие товаров в заграничных магазинах.

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Влада Шпак
корреспондент эвергрин-редакции
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Комментарии
10
Гость
27 августа, 21:32
Культовые фильмы своего времени, но и сейчас глаз от них не оторвать особенно от "Летят журавли". Они и правда достойны всемирного призвания
Гость
27 августа, 15:59
Давайте ещё ритуалы неандертальцев вспомним.
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Гость
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