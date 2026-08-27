У Тельцов под угрозой репутация, у Львов — отношения: астролог — про лунное затмение 28 августа

28 августа произойдет лунное затмение Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Утром 28 августа нас ждет лунное затмение. Явление начнется в 04:24 и завершится в 10:02. Пик затмения придется на 07:13 по московскому времени. Тенью Земли будет закрыто 96,3% лунного диска. В Центральных регионах можно будет понаблюдать за затмением лишь частично, так как луна зайдет за горизонт до пика явления.

В астрологии затмения считаются значимыми событиями. Астролог из Ярославля Мария Орлова рассказала, что во время этого затмения многие могут пересмотреть круг своего общения, правила и взгляды, которые были навязаны извне.

— Я рекомендую наблюдать за своими мыслями, записывать их, запоминать сны, — посоветовала она.

По словам Марии, в это время лучше не начинать новые дела, проекты, принимать судьбоносные решения, менять работу, переезжать. А вот завершать начатое очень хорошо.

Также в это время возможны сбои в работе техники, гаджетов либо, наоборот, какие-то прорывы в этой сфере.

Мария Орлова рассказала, какие сферы сейчас особенно уязвимы у представителей каждого знака зодиака.

Овен

У нас в фокусе внимания могут оказаться друзья, единомышленники и социальные сети. Пересмотрите свой круг общения. Не вступайте в новые группы и коллективы. Будьте внимательны с гаджетами, возможны сбои. Хорошо очистить список контактов, разорвать связи, отжившие себя.

Телец

Ваша карьера и репутация под угрозой. Не просите повышения, не подписывайте контрактов. Проанализируйте, куда вы движетесь. Возможно, пришло время менять направление, но решение принимайте после затмения.

Близнецы

Ваши взгляды, дальние поездки и образование попадают под негативное влияние затмения. Не покупайте билеты, не подавайте документы на учебу. Пересмотрите свои убеждения. Возможно, вы держитесь за те из них, которые уже не ваши.

Рак

Актуальна тема чужих денег, кредитов, налогов и психологической глубины. Не берите в долг и не давайте взаймы. Займитесь урегулированием старых обязательств. Хорошо поработать с психологом или астрологом.

Лев

Ваши партнерские отношения, брак и деловые союзы в опасности. Не заводите новых романов и не подписывайте контрактов. Пересмотрите старые договоренности, возможно, их пора обновить или завершить.

Дева

Ваша работа, здоровье и повседневные обязанности находятся под давлением затмения. Не перегружайте себя, не меняйте режим резко. Займитесь профилактикой, проверьте здоровье, наведите порядок на рабочем месте.

Весы

Ваше творчество, дети и любовные увлечения находятся в зоне риска. Не начинайте новых романов и творческих проектов. Посвятите день тому, чтобы пересмотреть, что приносит вам радость, а что нет.

Скорпион

Не начинайте ремонт, не переезжайте. Займитесь тем, чтобы навести порядок в семейных отношениях. Возможно, пора простить старые обиды.

Стрелец

Ваше общение, документы и короткие поездки в зоне риска. Не подписывайте важных бумаг, не спорьте с соседями и родственниками. Перечитайте старые письма — найдете в них ценные мысли.

Козерог

Ваши финансы и личные ценности в опасности. Не берите кредиты, не вкладывайтесь в новые проекты. Проведите ревизию бюджета, поймите, куда уходят ваши деньги и энергия.

Водолей

Это затмение лично для вас. Оно затрагивает ваше тело, внешность, самоощущение. Не меняйте имидж, не садитесь на диеты. Посвятите день внутреннему диалогу, вы услышите важное для себя.

Рыбы