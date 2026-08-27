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Происшествия Вытащили из-под воды: врачи рассказали о состоянии мальчика, которого спасли из Которосли

Вытащили из-под воды: врачи рассказали о состоянии мальчика, которого спасли из Которосли

Он попал в больницу после неудачного купания

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Подросток, которого спасли на Которосли в Ярославле, сейчас в реанимации | Источник: ГУ МЧС России по Ярославской областиПодросток, которого спасли на Которосли в Ярославле, сейчас в реанимации | Источник: ГУ МЧС России по Ярославской области

Подросток, которого спасли на Которосли в Ярославле, сейчас в реанимации

Источник:

ГУ МЧС России по Ярославской области

Один из подростков, которого спасли 26 августа на Которосли в Ярославле, находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщили порталу 76.RU медики.

«Проводится весь комплекс реанимационных мероприятий», — уточнили в детской областной больнице, куда был доставлен ребенок.

Врачи добавили, что второй спасенный подросток сейчас не в стационаре. Госпитализация ему не потребовалась.

Напомним, вечером 26 августа подростки 14 и 15 лет купались в Которосли на Центральном пляже на улице Подзеленье в Ярославле. Вдруг ребята начали тонуть. На помощь им кинулись спасатели. По информации Ярославского общества спасения на водах, оказалось, что один ребенок не умел плавать. В итоге одного подростка вытащили из воды с помощью спасательного круга, второй уже ушел под воду, за ним пришлось нырять. К счастью, его нашли и вынесли на берег. Пока ехала скорая, спасатели без остановки проводили ребенку сердечно-легочную реанимацию. Врачи отвезли обоих ребят в больницу.

Напомним, мы публиковали интервью с Романом Остаповым, который более 15 лет спасает людей из воды. Часто вытаскивать приходится тех, кому уже не помочь. В интервью 76.RU водолаз рассказал, как ищут утонувших.

Если вы стали свидетелями происшествия, расскажите нам, как все произошло.

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Комментарии
32
Гость
27 августа, 19:41
Огромное спасибо СПАСАТЕЛЯМ!!!
Гость
27 августа, 19:36
Они под чем хоть были, раз в такую погоду в воду полезли?..
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Гость
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