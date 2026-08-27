Вытащили из-под воды: врачи рассказали о состоянии мальчика, которого спасли из Которосли

Подросток, которого спасли на Которосли в Ярославле, сейчас в реанимации Источник: ГУ МЧС России по Ярославской области

Один из подростков, которого спасли 26 августа на Которосли в Ярославле, находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщили порталу 76.RU медики.

«Проводится весь комплекс реанимационных мероприятий», — уточнили в детской областной больнице, куда был доставлен ребенок.

Врачи добавили, что второй спасенный подросток сейчас не в стационаре. Госпитализация ему не потребовалась.

Напомним, вечером 26 августа подростки 14 и 15 лет купались в Которосли на Центральном пляже на улице Подзеленье в Ярославле. Вдруг ребята начали тонуть. На помощь им кинулись спасатели. По информации Ярославского общества спасения на водах, оказалось, что один ребенок не умел плавать. В итоге одного подростка вытащили из воды с помощью спасательного круга, второй уже ушел под воду, за ним пришлось нырять. К счастью, его нашли и вынесли на берег. Пока ехала скорая, спасатели без остановки проводили ребенку сердечно-легочную реанимацию. Врачи отвезли обоих ребят в больницу.