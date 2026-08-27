Судьба будто играла с ними в русскую рулетку: шокирующие истории людей, переживших немыслимое

Понимаем. Эти истории действительно удивляют Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Есть совпадения, которые выходят за рамки простого везения. Они ломают привычную логику и заставляют задаться вопросом: а бывает ли вообще такая реальность? Мы собрали три истории, которые звучат как сценарии для остросюжетного кино. Только вот снимать их не пришлось. Невероятно, но всё это случилось на самом деле.

Выжил там, где невозможно

Атомное оружие — одно из самых опасных в мире. Пережить его практически нереально, ведь ударная волна после сброса бомбы ломает здания, рушит инфраструктуру, из-за теплового излучения у людей появляются сильнейшие ожоги, а радиация повреждает клетки и ДНК.

Цутому Ямагути дважды выжил после атомного взрыва Источник: Weird World / YouTube

Однако инженер Цутому Ямагути, оказавшись в эпицентре такого взрыва в Хиросиме, выжил. В тот день он работал над проектом нового судна. Это был последний день командировки Ямагути, когда он заметил в небе самолет, который что-то сбрасывает.

Мужчина укрылся в канаве, а завод, на котором он работал, снесло ударной волной. Его тело было обожжено, из ушей и носа шла кровь, а зрение очень сильно село. Вопреки своему состоянию, он смог добраться до поезда и уехать домой в Нагасаки.

Через три дня история повторилась. Инженер, едва оклемавшись, пошел на работу, и тут случился второй взрыв. Цутому Ямагути получил новые ожоги, временную слепоту и лучевую болезнь.

Мужчина стал единственным человеком в мире, который дважды выжил после атомного взрыва. Жуткие испытания не помешали ему прожить до 93 лет.

«Непотопляемая» стюардесса

Вайолет Констанс Джессоп пережила сразу три крупные морские катастрофы. Она работала стюардессой: поддерживала порядок на суднах, ухаживала за пассажирами.

В 1911 году Вайолет работала на борту корабля, который из-за неудачного маневра столкнулся с крейсером.

Вайолет Констанс Джессоп выжила в трех кораблекрушениях Источник: ru.wikipedia.org, общественное достояние, HefePine23

На этом беды девушки не закончились, ведь ее перевели на «Титаник». В ночь крушения Вайолет первой села в шлюпку и спасла ребенка. Однако в 1916 году она оказалась на «Британнике», который подорвался на мине.

При эвакуации две шлюпки, в одной из которых была Вайолет, начало затягивать под винт движущегося судна. В последний момент она выпрыгнула, ударилась головой о киль, но выжила. Вайолет стала единственной, кто выжил на крушениях всех трех суден.

По всей видимости, страха кораблей и воды у девушки не появилось, ведь она продолжила работать стюардессой, совершила две кругосветки и проработала на судах в общей сложности 42 года.

Новогоднее чудо

Американский сержант Джон Гонсалвес встретил День Победы в Германии, откуда написал матери письмо. Женщина послание не получила, ведь оно затерялось. Случилось чудо, и спустя 76 лет его нашли в почтовом пункте Питтсбурга.

«Еда по большей части довольно паршивая… Люблю тебя и целую, твой сын Джонни. Надеюсь, что уже скоро увижу тебя», — писал Джон маме.

Спустя столько лет письмо адресату передать не получилось. Мама солдата скончалась. Джон Гонсалвес на этот момент тоже ушел из жизни. Зато письмо получила его жена Анджелина. Они прожили вместе 61 год и вырастили пятерых детей. Незадолго до Рождества почтальон постучал в дверь вдовы и спросил, служил ли ее муж во время Второй мировой, и отдал ей конверт.