«Со мной летела субстанция»: Кирилла Емельянова заставили извиниться за оскорбление

Актеру Кириллу Емельянову пришлось отвечать за свои слова о полной девушке, которая оказалась с ним в одном самолете. В своих соцсетях он опубликовал ролик, в котором рассказал о том, что попутчица, занявшая соседнее место, испортила ему полет.
— Этот человек занимает 2,5 места. Он не просто тебя выталкивает, а пытается сожрать своим телом. Эта девушка, которая со мной летала, для меня это была субстанция. Извините, что я говорю такое, но это было что-то склизкое, вонючее и потное. И это я должен был терпеть на протяжении всего полета, — поделился актер.
Ролик настолько завирусился в соцсетях, что попал на шоу «Пусть говорят», куда актер явился на разбор полетов. В студии собралось немало участников, которые пытались пристыдить Кирилла за его слова.
— Как мужчина может позволить в адрес женщины слово «субстанция»? — возмущалась блогер плюс-сайз Даша Герман.
Были и те, кому близка позиция Кирилла.
— Мне пришлось в поезде выкупить два нижних места, потому что я передвигаюсь со своей собачкой. Для того чтобы со мной рядом не оказалась такая биг-сайз, — заявила модель Каролина Готье.
Во время бурной дискуссии Емельянов всё-таки извинился, однако позицию изменил лишь частично. Он признал, что на эмоциях переборщил с высказываниями, но остался при своем мнении.
— Судя по тому, что я увидел, полнота полноте рознь. И когда человек себя запускает, это страшно. Есть девушки, которые меняются и будут сбрасывать лишний вес. Но есть бесформенные представители, с ними надо бороться, — поделился Емельянов.