«Со мной летела субстанция»: Кирилла Емельянова заставили извиниться за оскорбление

Актера Кирилла Емельянова раскритиковали за оскорбление полной девушки Источник: кадр из передачи «Пусть говорят» (16+), Первый канал, 2026 год

Актеру Кириллу Емельянову пришлось отвечать за свои слова о полной девушке, которая оказалась с ним в одном самолете. В своих соцсетях он опубликовал ролик, в котором рассказал о том, что попутчица, занявшая соседнее место, испортила ему полет.

— Этот человек занимает 2,5 места. Он не просто тебя выталкивает, а пытается сожрать своим телом. Эта девушка, которая со мной летала, для меня это была субстанция. Извините, что я говорю такое, но это было что-то склизкое, вонючее и потное. И это я должен был терпеть на протяжении всего полета, — поделился актер.

Ролик настолько завирусился в соцсетях, что попал на шоу «Пусть говорят», куда актер явился на разбор полетов. В студии собралось немало участников, которые пытались пристыдить Кирилла за его слова.

— Как мужчина может позволить в адрес женщины слово «субстанция»? — возмущалась блогер плюс-сайз Даша Герман.

Участники шоу осудили Кирилла Источник: кадр из передачи «Пусть говорят» (16+), Первый канал, 2026 год

Были и те, кому близка позиция Кирилла.

— Мне пришлось в поезде выкупить два нижних места, потому что я передвигаюсь со своей собачкой. Для того чтобы со мной рядом не оказалась такая биг-сайз, — заявила модель Каролина Готье.

Во время бурной дискуссии Емельянов всё-таки извинился, однако позицию изменил лишь частично. Он признал, что на эмоциях переборщил с высказываниями, но остался при своем мнении.