«Не хватало душевности»: художница из Европы работала с Голливудом, но мечтает о русской деревне

Наталья путешествует со своим псом Чарли Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Наталья уехала из родного Тамбова в лихие 90-е и прожила в Германии 35 лет. Там она работала на легендарной киностудии, снимавшей известные блокбастеры, но всё же приняла решение уехать на родину. При этом она выбрала не Москву или Петербург, а глубинку. Корреспонденты NN.RU встретились с художницей и выяснили, почему она решила вернуться в Россию и какие планы строит на будущее.

Из Тамбова — в Германию

Наталья прожила в Германии 35 лет Источник: предоставлено героиней

Наталья родилась в 1971 году в Тамбовской области. В семье было пятеро детей, она — самая младшая. Отец художницы — ветеран Великой Отечественной войны. Он прошел всю войну и после нее еще девять лет жил в Германии, в Потсдаме — в том самом месте, куда спустя десятилетия попадет его дочь.

«Я сначала хотела быть врачом, — вспоминает Наталья. — Но потом всё-таки стала художником. А медицина осталась хобби».

Немецкие улочки Источник: предоставлено героиней

В 1992 году Наталья окончила местное художественное училище. На дворе — развал Советского Союза с перестрелками и бандитскими разборками. Молодой художнице исполнился 21 год, и она четко понимала: надо уезжать.

«Всё как в „Бандитском Петербурге“. Тамбов и Питер делили страну, и там было очень страшно. Было несколько вариантов, куда уехать, но я выбрала в Германию. Когда попала в Европу, у меня будто открылось второе дыхание, и я подумала: „Вот она жизнь, вот она юность“».

Она не знала языка, не имела знакомых — всё пришлось начинать с чистого листа. Сразу после переезда устроилась в керамическую студию: расписывала посуду в стиле гжели и хохломы. Язык давался легко — она учила его с немцами и очень быстро заговорила без акцента.

Восток и Запад: две разных Германии

Разница между немецким и русским менталитетом очень ощутима, говорит Наталья Источник: предоставлено героиней

Сначала Наталья жила в Восточной Германии, под Берлином. Там она провела три года.

«В Восточной Германии тоже начинало всё рушиться, было больше разрухи. Я не могла понять, что там происходит. И немцы были для меня непонятной нацией: про них всегда говорили, что, мол, восточные такие, а западные другие. И в итоге решила уехать в Западную Германию, во Франкфурт-на-Майне. И там уже начался мой путь становления как художника».

Во Франкфурте она познакомилась с галеристами, появились персональные выставки. Постепенно в Германию переехали и ее сестры.

Наталья стала художником-декоратором Источник: предоставлено героиней

А потом был Берлин. Россиянка переехала сюда в начале 2000-х и по-настоящему удивилась: «Когда я приехала, прошлась по улице — и услышала только русскую речь. Все говорили по-русски. Я подумала: „Неужели я в России?““

В столице началась новая глава жизни: Наталья вышла замуж за итальянца, родила дочь, работала в доме художника, где проходили творческие вечера с участием русскоязычных поэтов и художников со всей Европы.

«Это была очень интересная работа. Туристы приходили вечером, и мы вживую рисовали. Были всякие интересные личности, творческие вечера, поэты, писатели».

«Там больше порядка, правил»

С момента переезда героиня всегда хотела вернуться обратно Источник: предоставлено героиней

Наталья хорошо изучила и немцев, и русских. И разницу между ними чувствует остро.

«За 35 лет я очень хорошо узнала немецкий менталитет. Там больше порядка, правил и дистанции между людьми. А мне всегда не хватало той открытости и душевности, к которой я привыкла в России».

Творчеством Наталья занимается большую часть жизни Источник: предоставлено героиней

Она вспоминает, как в первое время ее шокировало отношение немцев к гостям: «Придешь к немцам, они сидят, ужинают. Говорят: „Подождите, мы сейчас покушаем, а вы посидите и подождите пока“. Для меня это было непонятно и чуждо. Есть, конечно, и глубокие люди, которые понимают историю и относятся к русским с уважением».

При этом Наталья отмечает, что восточные немцы совсем другие — она называет их «прорусскими». Говорит, что многие до сих пор выходят 9 Мая с лозунгами и включают гимн Советского Союза.

«Я всегда хотела вернуться»

У Натальи есть дочь, которая живет в Германии Источник: предоставлено героиней

Несмотря на успешную карьеру, друзей и устроенный быт, тоска по родине ее не покидала.

«Я всегда хотела вернуться назад. Даже дочка моя говорит до сих пор: „Мам, я только каждый раз слышу: ‚Скоро мы уезжаем, скоро мы уезжаем‘. И никак мы не уедем“».

В Германии Наталья работала декоратором Источник: предоставлено героиней

Но в Германии ее держал гостиничный бизнес. В 2016 году она переехала в Потсдам и арендовала старую виллу на 14 комнат. У нее была мечта превратить ее в арт-объект, где каждый номер был бы оформлен художником.

«Чтобы в каждую комнату художник не просто повесил свои картины, а оформил ее изначально: мебель, пол, стены — всё от А до Я».

Одна из площадок киностудии, где работала Наталья Источник: предоставлено героиней

Киностудия Babelsberg и встреча с Голливудом

Наталья работала со студией, снявшей «Матрицу», «Джона Уика» и другие блокбастеры Источник: предоставлено героиней

Параллельно с гостиничным бизнесом Наталья работала на киностудии Babelsberg — одной из старейших и крупнейших в Европе. Там снимали легендарную «Матрицу», «Пианиста», «Отель Гранд Будапешт», здесь же работали Киану Ривз, Джонни Депп, Квентин Тарантино.

Россиянка участвовала в создании декораций для нескольких крупных кинопроектов. Одна из ее последних работ — Wild Things, мини-сериал о легендарных иллюзионистах Зигфриде и Рое. Героиня работала над созданием декораций для съемок сериала.

«Когда я пошла на первый проект, мне было так интересно. Это уже не просто картины. Там строятся огромные объекты — жилые комнаты, виллы. Работают плотники, сварщики. И только под конец приходят художники, чтобы всё расписать. Киностудия там — это огромные фабричные ангары, раньше там производили трамваи, а теперь снимают кино».

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Художница создавала на съемочной площадке реалистичные декорации, имитируя мрамор, кирпич и бетон, а также расписывала потолки и стены. В фильмах всё это выглядело абсолютно натурально.

Закулисье работы декоратора Источник: предоставлено героиней

Дорога домой

Обычно Наталья путешествует на машине Источник: предоставлено героиней

Когда началась пандемия, гостиничный бизнес оказался заморожен. Пришлось переформатироваться: Наталья решила сдавать комнаты как апартаменты. Проект уникального арт-пространства встал на паузу. Спустя некоторое время художница поняла, что время пришло. В 2024 году она закрыла гостиницу и начала собираться в Россию.

Наталья любит автопутешествия, и добираться между странами ей удобнее на машине. Путь из Германии в Россию она тоже преодолевала на авто. Верным спутником, как и прежде, стал Чарли — пес породы венгерская выжла, который сопровождает хозяйку даже на работу.

Наталья с Чарли почти не расстаются Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

По пути на родину Наталья провела в очередях шесть часов, а потом ее развернули из-за двух банок собачьих консервов.

«Там была очень вредная женщина-пограничник, которая сказала: „Разворачивайтесь, езжайте на территорию Европы и выбрасывайте там консервы“. Я стояла шесть часов, но это не волнует никого. Помогли молодые ребята-пограничники: они открыли шлагбаум, без очереди пропустили к полякам. Там отдала консервы в очереди, и всё обошлось».

Вернувшись в Россию, Наталья присматривалась к разным регионам. У нее есть родственники в Ленинградской области, также художница рассматривала Тверскую и Владимирскую области. Несколько лет назад героиня заглядывала в приволжскую столицу, но тогда она ее не впечатлила: всё было слишком серо и уныло.

«В 2024 году, когда я приехала снова, город было просто не узнать. Стали реставрировать старые дома, сделали набережную. Прекрасны и загородные дороги — чувствуется, что у области есть хозяин. Мне здесь очень понравилось».

Почему для жизни она выбрала именно Нижегородскую область? Наталья объясняет это не только красотой природы, но и историей. Она увлекается древней культурой, и ей нравится символичность слияния Оки и Волги.

«Надо с чего-то начинать»

Участок в Нижегородской области, где художница будет строить дом Источник: предоставлено героиней

Поначалу Наталья хотела присоединиться к проекту по созданию «Немецкой слободы», который продвигал блогер-переселенец. Но, приехав и познакомившись с людьми, она поменяла мнение.

«Мне не хочется создавать отдельную „Немецкую слободу“. Мне интереснее стать частью существующей русской жизни и собрать рядом людей, близких по духу, независимо от того, откуда они приехали».

В итоге художница купила три гектара земли, разделенные на 21 участок.

«Я не хочу создавать поселение с жесткими регламентами. Мне хочется, чтобы здесь постепенно сложилось сообщество близких по духу людей: у каждого свой дом и свое пространство, но рядом люди, с которыми интересно общаться, творить и помогать друг другу».

Из трех гектаров один Наталья оставляет под свое личное пространство: здесь будут ее дом, баня, гостевой дом, большая мастерская, сад и зона отдыха. На другой части земли она планирует два гостевых домика и пруд — место для отдыха, встреч и творчества. Остальные участки предназначены для тех, кто захочет построить здесь собственный дом, в том числе для людей из Германии и других европейских стран.

Пока Наталья будет жить на две страны Источник: предоставлено героиней

«Я хочу помогать тем, кто планирует переехать. Потому что без языка, без документов в России оказаться сложно. Особенно если ты немец и по-русски не говоришь».

Пока окончательно в Россию Наталья не переехала, осенью она вернется в Германию, чтобы подзаработать денег, и следующей весной планирует вернуться, чтобы воплотить свои идеи в жизнь.

К слову, за время жизни в Германии Наталья так и не получила немецкое гражданство — для этого пришлось бы отказаться от русского паспорта.