Крови не было: на улице в спальном районе Ярославля нашли тело мужчины

В Ярославле на улице обнаружили тело мужчины Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Ярославцы сообщили о трупе на улице Папанина в Заволжском районе Ярославля. По словам читательницы 76.RU, тело она видела 26 августа около 17:30. Оно было накрыто тканью. Рядом стояли прохожие и полиция.

— Крови не было, — рассказала она.

В правоохранительных органах нашему порталу рассказали, что скончался 69-летний мужчина. Его смерть не носит криминального характера. Вероятнее всего, человеку стало плохо из-за проблем со здоровьем.

Напомним, 12 августа во Фрунзенском районе Ярославля прохожего насмерть придавило деревом. Трагедия произошла на проезде Ушакова, 16. На место приезжала бригада скорой помощи, но спасти мужчину не удалось. Он скончался. Как удалось выяснить 76.RU, погибшим оказался 28-летний участник СВО. Военный приезжал в Ярославль в отпуск.

Местные жители жаловались, что в этом дворе много старых деревьев. Люди якобы неоднократно обращались в администрацию, чтобы их спилили. Но сделано этого не не было.

После случившегося правоохранители организовали проверку. Они дадут оценку исполнению требований законодательства о безопасности жизни и здоровья людей.