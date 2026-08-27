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Развлечения Подробности «Самого бы кто петь научил»: зрители недовольны выбором наставников шоу «Голос.Дети»

«Самого бы кто петь научил»: зрители недовольны выбором наставников шоу «Голос.Дети»

Что их не устроило

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В почетное кресло сядет и Ваня Дмитриенко | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВ почетное кресло сядет и Ваня Дмитриенко | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В почетное кресло сядет и Ваня Дмитриенко

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В Москве только начались слепые прослушивания участников нового сезона шоу «Голос.Дети» (0+), а зрители уже недовольны составом его наставников. Имена этой четверки держались в секрете до последнего, но стоило их объявить, как поклонники проекта высказали свою точку зрения относительно выбора.

В этом сезоне одним из наставников станет 20-летний певец Ваня Дмитриенко. Теперь он самый молодой член жюри за всю историю проекта. Артист на шоу заменил Егора Крида, с которым у него то и дело случаются конфликты: то из-за бывшей девушки, то из-за дружбы не с теми людьми.

— Мне важно будет дать детям мощную профессиональную прокачку. Родители везут конкурсантов из разных городов, в том числе издалека. Хочу, чтобы ни у кого ни на секунду не возникло мысли о напрасно потраченных силах и времени, — поделился артист. — Надеюсь дарить радость тем, с кем доведется работать на «Голосе». И сам приобрету опыт.

Вместе с Ваней наставниками для участников шоу станут Полина Гагарина и Алексей Воробьев с женой Аидой Гарифуллиной.

— Для нас особенно ценно, что мы будем наставниками одной команды и сможем вместе делиться с ребятами опытом, накопленным за годы на сцене, — в один голос заявили Воробьев и Гарифуллина. — Мы очень разные артисты, но сможем дополнять друг друга, делая всё, чтобы разглядеть и раскрыть в каждом ребенке его индивидуальность. Хочется не просто помочь участникам ярко выступить на проекте, но и придать им уверенности в себе, оказать поддержку и задать правильный импульс в самом начале их творческого пути.

Вот только зрители, похоже, настроены менее оптимистично.

— Ожидала более интересный состав наставников, а тут опять надоевшая Гагарина и совсем еще «зеленый» певец Ваня, которого самого бы кто петь научил, — говорит телезрительница Анна Сибирская. — Только одна Аида и радует. Но лучше бы она была в наставниках без Воробьева, который вряд ли внесет существенную лепту в обучение детей тонкостям вокала, а будет на проекте, скорее всего, лишь в роли шоумена.

— Воробьев — большой профессионал, имеющий хорошее вокальное образование и умеющий петь, — защищает наставника зрительница Мария Владимирова. — Еще он музыкант, аранжировщик, режиссер. К тому же умеет работать с детьми, и они его обожают.

— Ваня талантливый, но у них в семье она (прим.ред. Юлия Пересильд) уже в космос летала, другая внезапно талантливая стала, — добавляет Лена Ланина.

— В жюри должен быть учитель, а не ученик, — кинула камень в огород Вани Дмитриенко поклонница проекта Анна Городнянская.

— Вот это поворот, конечно, до чего докатился «Голос», уже Ваню Дмитриенко зовут. Он-то чему научит детей? Ему надо самому учиться, ему всего лишь 20 лет, — считает Анастасия Чикулаева.

А как вам новый состав наставников шоу «Голос.Дети»?

Отличный состав!
Можно было одного Дмитриенко оставить
Только не Дмитриенко!
Можно было и без Гагариной обойтись
Ну вот Воробьев вообще не по мне
Воробьев и Аида — лучшие
Мне вообще никто не нравится

13-й сезон шоу «Голос.Дети» стартует в эфире этой осенью. Однако это далеко не единственная большая премьера — российское телевидение готовит грандиозную перезагрузку контента для зрителей.

Например, совсем скоро после двухлетнего перерыва на экраны вернется «Адский шеф» (16+). Кроме того, нас ждут премьеры новых сезонов уже давно полюбившихся шоу.

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Влада Шпак Влада Шпак
Влада Шпак
корреспондент эвергрин-редакции
Ваня Дмитриенко Телевидение Первый канал
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