«Лютая подлость»: Екатерина Гордон пришла в ярость из-за сериала с Идой Галич

Юрист Екатерина Гордон устроила новый скандал Источник: katyagordon / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Скандально известная юрист Екатерина Гордон снова в центре разбирательств. На этот раз она разразилась критикой в адрес нового сериала «Чудо» (18+) с блогером Идой Галич в главной роли.

В сериале Галич играет просветленную блогершу по имени Мия, которая помогает клиентам исполнять свои желания. То есть продает марафоны по их исполнению. Всё идет отлично, пока работой Мии и ее миллионными доходами не начинают интересоваться силовики.

В сценарии Гордон увидела множество сходств с когда-то самой известной «продавщицей мечтаний» Еленой Блиновской и не смогла пройти мимо. Особенно ее разозлило то, что премьера сериала прошла в день рождения марафонщицы — 25 августа.

— Не кажется ли вам это сатанинским уродством? Или, может, я параноик? Мне одной кажется, что это какая‑то лютая подлость и зашквар? Что приличные люди не могут в этом участвовать? Что устраивать танцы на костях многодетной матери в ее день рождения — значит быть какой‑то человеческой пылью? — хлестко прошлась по премьере юрист.

Екатерина Гордон раскритиковала сериал «Чудо» (18+) с Идой Галич Источник: katyagordon / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Премьеру сериала Екатерина назвала «светской тусовкой», которую, по ее мнению, Ида Галич устроила вместе с компанией. И тут в комментарии пришла сама блогерша, чтобы поставить юристку на место.

— Какой же надо быть тупой, чтобы называть премьеру федерального канала и онлайн-кинотеатра тусовкой блогерши. Хотя чего мы хотим от человека, который называет свадьбу бухаловкой, — высказалась Ида Галич.

Тем временем сама Елена Блиновская свой 45-й день рождения встречала в ИК-1 во Владимирской области. Ее родители в честь праздника передали ей 20 килограммов сладостей, фруктов и другой еды. Чтобы сделать это, отцу Елены пришлось отстоять в очереди около 6 часов.

— Раз разрешено 20, так не стоять же 6–8 часов из-за 1 тортика и 2 шоколадок. Фотографии еще можно послать, послал [Лене] фотографии ее дочки, — объяснил Олег Анатольевич.