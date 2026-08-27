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Культура Почему Чикатило сыграл Нагиев, а в «Великой» отступили от истории: сценарист топовых сериалов — про их создание

Почему Чикатило сыграл Нагиев, а в «Великой» отступили от истории: сценарист топовых сериалов — про их создание

Тонкости работы известного писателя и сценариста «Чикатило», «Онегина» и «Великой» Алексея Гравицкого — в видео

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Источник:

Никита Егоров / Городские медиа

Алексей Гравицкий — человек, который свободно чувствует себя как в литературе, так и в кино. За плечами писателя и сценариста 25 изданных книг, полсотни фильмов и сериалов, в том числе «Великая», «Онегин» и «Чикатило». Он пишет сценарии для проектов с многомиллионной аудиторией, но остается человеком, не верящим во вдохновение и считающим, что творчество — это в значительной степени труд.

Гравицкий дебютировал в 2001 году с рассказом «Карлсоны». Его рассказы, стихи, статьи и рецензии выходили в журналах «Звездная дорога», «Техника молодежи», «Мир фантастики» и многих других, а также в сборниках. Он также автор сценариев документальных и художественных фильмов, сериалов, флеш-мультфильмов. Фильм «Землетрясение», снятый по сценарию С. Юдакова и А. Гравицкого, выдвигался на премию «Оскар».

О том, чем отличается писатель от сценариста, как перенести поэму на телеэкран и не вызвать у зрителя сочувствия к серийному убийце, — смотрите в видео выше.

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Писатель Сценарист Онегин Чикатило Сериал Фильм Киноиндустрия
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