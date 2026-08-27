«Может стать замкнутым»: психолог объяснила, как подготовить ребенка к 1 Сентября — видео

Психолог из Ярославля дала советы родителям школьников Источник: Елена Вахрушева / Городские порталы

Праздник 1 Сентября приближается! Родители вовсю готовятся к этому дню, особенно переживают те, кто поведет ребенка в школу впервые. Ярославский психолог Ирина Уточкина в беседе с 76.RU рассказала, как можно минимизировать стресс от подготовки и обеспечить первокласснику комфортную адаптацию к школе.

Какие сложности могут возникнуть

Самое сложное при переходе ребенка в школу — сильное отличие нового уклада жизни от детского сада. Игры и мягкий режим сменяются четкой структурой, необходимостью долго сидеть на одном месте, ориентироваться в пространстве и выстраивать отношения с учителем и сверстниками.

— В 6–7 лет ребенок способен удерживать внимание лишь 15–20 минут, после чего ему нужен перерыв и смена деятельности. Педагоги и родители должны учитывать эту особенность, — рассказала Ирина Уточкина.

Психолог перечислила, с какими еще сложностями первоклассник может столкнуться.

Эмоциональная перегрузка и тревожность: ребенок может бояться не справиться, получить замечание, не понравиться учителю;

утомляемость: в первые месяцы учебы дети быстро устают, поэтому становятся плаксивыми, могут жаловаться на боль в голове или животе — это психосоматическая реакция на стресс;

трудность в саморегуляции: ребенок еще только учится самостоятельно следить за расписанием, собирать портфель, удерживать внимание и прочее;

адаптация в коллективе: в школе первокласснику нужно заново выстраивать статус и находить друзей;

конфликт ожиданий: родители и учителя могут неосознанно транслировать завышенные требования, что усиливает внутреннее напряжение ребенка.

В этот период ребенок в школе может демонстрировать успешность, прилагая усилия, но при этом дома часто плакать, проявлять агрессию или, наоборот, стать замкнутым. Ирина Уточкина семейный психолог

Что нужно сделать до 1 сентября

По словам психолога, к школе ребенка стоит готовить заранее: играть в учителя и ученика, меняться ролями, обыгрывать сложные ситуации. Так родитель поможет избавить школьника от страха неизвестности.

За несколько дней до 1 сентября специалист советует пройти весь маршрут до школы, ознакомиться с территорией. Оптимизм и шутливость помогут сохранить доверие между ребенком и родителем.

— В моей практике я часто использую технику «Карта школы»: вместе с ребенком рисуем план школы, отмечаем «безопасные места» (кабинет учителя, медпункт, туалет) и «людей, к которым можно обратиться». Это снижает неопределенность и дает чувство контроля, — посоветовала психолог.

Как рассказывает эксперт, родители также могут заранее научить ребенка регулировать свой стресс с помощью простых техники «5 глубоких вдохов» и «коробки спокойствия» (туда вместе можно сложить вещи, которые помогают ребенку успокоиться, например камешек, рисунок или игрушку).

— Важно не создать иллюзий о школе, нужно говорить правду, но в поддерживающей форме, например: «В школе бывают трудные моменты, но там много интересного», — добавила Ирина Уточкина.

Чтобы праздник 1 Сентября прошел радостно, родители могут создать для первоклассника позитивные ассоциации с этим днем:

ритуал «маленьких радостей»: сделайте для ребенка приятную мелочь (приготовьте любимый завтрак или купите новую ручку, наклейку на портфель);

история про «школьную суперсилу»: расскажите, что в школе он учиться новым навыкам и становиться супергероем, а каждый урок — это тренировка суперсилы;

фокус на интересе: объясните, что в школе ребенок встретит новых друзей, узнает о необычных вещах.

Как подготовить ребенка к школе — советы психолога Источник: Евгения Бикунова / Городские порталы

Как себя вести родителям

Родителям во время переходного периода ребенка нужно проявить терпение. По словам психолога, процесс адаптации зависит от того, как прошло дошкольное детство. На многое влияет атмосфера в семье.

Тревога родителей в этот период, как утверждает психолог, — это нормальная реакция на перемены, однако она легко передается ребенку. Дети тонко считывают эмоциональное состояние взрослых через вербальные и невербальные сигналы: напряженную позу, повышенный тон, частые вопросы, выдающие сильный стресс.

Если родитель транслирует тревогу, ребенок воспринимает школу как потенциально опасное место. Ирина Уточкина семейный психолог

Гипертрофированные переживания и стресс могут негативно сказаться на состоянии первоклассника. Возможны следующие последствия:

усиления собственной тревожности у ребенка;

страх ошибок и избегание сложных задач;

соматические реакции (головные боли, тошнота перед школой);

зависимость от присутствия родителя (ребенок не может оставаться в классе без мамы).

— Скрывать свои чувства полностью не обязательно, достаточно не делать их центром внимания. Лучше сказать: «Мне тоже немного волнительно, что ты идешь в первый класс. Но я верю, что у тебя всё получится, и я всегда рядом, — объяснила эксперт.

Чтобы снизить стресс, психолог советует родителям разделить ответственность: школа отвечает за обучение, а они — за поддержку и эмоции. Есть несколько способов чувствовать себя лучше:

Продумывать заранее распорядок дня, отдыха и питания. Выделять время для себя (прогулка, чашка чая в тишине и прочее). Общаться с другими родителями, обмениваться опытом.

Если стресс становится невыносимым и вы с ним не справляетесь, стоит обратиться к психологу.