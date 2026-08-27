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Криминал Кинул в лицо стакан, пнул в живот: покупатель в Ярославской области напал на продавщицу. Видео

Кинул в лицо стакан, пнул в живот: покупатель в Ярославской области напал на продавщицу. Видео

О ситуации рассказали в полиции

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Агрессивный покупатель-вор напал на продавщицу | Источник: УМВД России по Ярославской области Агрессивный покупатель-вор напал на продавщицу | Источник: УМВД России по Ярославской области

Агрессивный покупатель-вор напал на продавщицу

Источник:

УМВД России по Ярославской области

В Рыбинске Ярославской области агрессивный покупатель напал на продавца магазина. ЧП произошло в прошлые выходные в магазине на проспекте Ленина. Полиция опубликовала видео, на котором запечатлено начало конфликта. На нем видно, что мужчина в белой футболке идет к выходу из магазина, а девушка-продавец пытается его остановить.

«По предварительным данным, посетитель взял с полки стаканчик семечек стоимостью 44 рубля, положил его в сумку и, не оплатив товар, попытался покинуть магазин. Сотрудница торгового объекта попыталась остановить мужчину, однако тот оттолкнул женщину и выбежал из магазина», — рассказали в УМВД России по Ярославской области.

По информации правоохранителей, на улице мужчина достал из сумки стаканчик с семечками и бросил его в лицо продавцу, потом пнул женщину в живот и ушел.

Начало конфликта попало на видео

Источник:

УМВД России по Ярославской области

Полицейским удалось найти «покупателя». Им оказался 30-летний местный житель. В момент произошедшего он был пьяным.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на грабеж».

Напомним, в Ярославле мать издевалась над маленькой дочерью в подъезде дома. Ситуация попала на видео. После этого органы опеки забрали девочку у родительницы.

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Комментарии
16
Гость
19 часов
Кража с применением насилия — это уже грабеж... Другая статья... Другой срок... Но поживем — увидим, чем дело закончится.
Гость
27 августа, 23:16
Зачем эти замазанные фото?
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