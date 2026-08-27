Кинул в лицо стакан, пнул в живот: покупатель в Ярославской области напал на продавщицу. Видео

Агрессивный покупатель-вор напал на продавщицу Источник: УМВД России по Ярославской области

В Рыбинске Ярославской области агрессивный покупатель напал на продавца магазина. ЧП произошло в прошлые выходные в магазине на проспекте Ленина. Полиция опубликовала видео, на котором запечатлено начало конфликта. На нем видно, что мужчина в белой футболке идет к выходу из магазина, а девушка-продавец пытается его остановить.

«По предварительным данным, посетитель взял с полки стаканчик семечек стоимостью 44 рубля, положил его в сумку и, не оплатив товар, попытался покинуть магазин. Сотрудница торгового объекта попыталась остановить мужчину, однако тот оттолкнул женщину и выбежал из магазина», — рассказали в УМВД России по Ярославской области.

По информации правоохранителей, на улице мужчина достал из сумки стаканчик с семечками и бросил его в лицо продавцу, потом пнул женщину в живот и ушел.

Начало конфликта попало на видео Источник: УМВД России по Ярославской области

Полицейским удалось найти «покупателя». Им оказался 30-летний местный житель. В момент произошедшего он был пьяным.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на грабеж».