Откроют к Новому году: в Ярославле построят новый пункт проката на месте сгоревшего — где

Прокат лыж в Ярославле Источник: госзакупки

В Ярославле появится новый пункт проката лыж. Его установят у спортивной школы «Медведь» на улице Спартаковской, 10, на месте сгоревшей три года назад раздевалки с инвентарем. Власти долго искали финансирование на это.

Деньги нашли — 17 августа спортшкола разместила торги на «Госзакупках» на поиск подрядчика для установки нового пункта, а 25 августа прием заявок уже закончился.

«Проектом предлагается возвести здание пункта проката на месте ранее существовавшего, с сохранением существующего благоустройства и путей подхода, а также с учетом существующих инженерных сетей участка», — написано в эскизном проекте.

Как разместят пункт проката Источник: госзакупки

Привезти и смонтировать конструкцию подрядчик должен в течение 70 дней с даты заключения контракта. Сам договор будет действовать до 30 декабря 2026 года — к этому дню пункт проката точно должен быть установлен.

«Окончание срока действия контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств сторон по контракту, в том числе гарантийных обязательств поставщика», — отмечено в контракте.

Пункт проката будет иметь угловую форму Источник: госзакупки

Изначально школа предлагала за работы 16 млн рублей. Подрядчик, с которым заключат контракт, предложил более выгодную сумму — 14 млн 952 тысяч рублей. Оплатят установку пункта проката за счет средств бюджетного учреждения.

В проекте опубликовали внутреннее обустройство помещения Источник: госзакупки

Пожар в раздевалке стадиона «Каучук» на Резинотехнике случился 13 декабря 2023 года. Она находится в удалении от территории самого стадиона, где тренируются спортсмены школы «Медведь». Но тогда сгорел весь спортинвентарь, в том числе снегоуборочная техника для очистки территории. Место зимой особенно популярно — сюда приходят кататься на коньках и лыжах не только спортсмены, но и жители района. Во время пожара получил ожог руки гардеробщик.

Здание раздевалки загорелось рано утром Источник: прокуратура Ярославской области Пожар удалось потушить ближе к обеду Источник: прокуратура Ярославской области