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Спорт Откроют к Новому году: в Ярославле построят новый пункт проката на месте сгоревшего — где

Откроют к Новому году: в Ярославле построят новый пункт проката на месте сгоревшего — где

Он будет городским

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Прокат лыж в Ярославле | Источник: госзакупкиПрокат лыж в Ярославле | Источник: госзакупки

Прокат лыж в Ярославле

Источник:

госзакупки

В Ярославле появится новый пункт проката лыж. Его установят у спортивной школы «Медведь» на улице Спартаковской, 10, на месте сгоревшей три года назад раздевалки с инвентарем. Власти долго искали финансирование на это.

Деньги нашли — 17 августа спортшкола разместила торги на «Госзакупках» на поиск подрядчика для установки нового пункта, а 25 августа прием заявок уже закончился.

«Проектом предлагается возвести здание пункта проката на месте ранее существовавшего, с сохранением существующего благоустройства и путей подхода, а также с учетом существующих инженерных сетей участка», — написано в эскизном проекте.

Как разместят пункт проката | Источник: госзакупкиКак разместят пункт проката | Источник: госзакупки

Как разместят пункт проката

Источник:

госзакупки

Привезти и смонтировать конструкцию подрядчик должен в течение 70 дней с даты заключения контракта. Сам договор будет действовать до 30 декабря 2026 года — к этому дню пункт проката точно должен быть установлен.

«Окончание срока действия контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств сторон по контракту, в том числе гарантийных обязательств поставщика», — отмечено в контракте.

Пункт проката будет иметь угловую форму | Источник: госзакупкиПункт проката будет иметь угловую форму | Источник: госзакупки

Пункт проката будет иметь угловую форму

Источник:

госзакупки

Изначально школа предлагала за работы 16 млн рублей. Подрядчик, с которым заключат контракт, предложил более выгодную сумму — 14 млн 952 тысяч рублей. Оплатят установку пункта проката за счет средств бюджетного учреждения.

В проекте опубликовали внутреннее обустройство помещения | Источник: госзакупкиВ проекте опубликовали внутреннее обустройство помещения | Источник: госзакупки

В проекте опубликовали внутреннее обустройство помещения

Источник:

госзакупки

Пожар в раздевалке стадиона «Каучук» на Резинотехнике случился 13 декабря 2023 года. Она находится в удалении от территории самого стадиона, где тренируются спортсмены школы «Медведь». Но тогда сгорел весь спортинвентарь, в том числе снегоуборочная техника для очистки территории. Место зимой особенно популярно — сюда приходят кататься на коньках и лыжах не только спортсмены, но и жители района. Во время пожара получил ожог руки гардеробщик.

Здание раздевалки загорелось рано утром | Источник: прокуратура Ярославской областиЗдание раздевалки загорелось рано утром | Источник: прокуратура Ярославской области

Здание раздевалки загорелось рано утром

Источник:

прокуратура Ярославской области

Пожар удалось потушить ближе к обеду | Источник: прокуратура Ярославской областиПожар удалось потушить ближе к обеду | Источник: прокуратура Ярославской области

Пожар удалось потушить ближе к обеду

Источник:

прокуратура Ярославской области

Кстати, вскоре в городе постепенно начнется подготовка к зимнему сезону. Ранее мы рассказывали, где в Ярославле можно покататься на лыжах и сноуборде.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Спорт Лыжи Пункт Прокат
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Комментарии
52
Гость
13 часов
айда на лыжи Ярославль )
Гость
13 часов
пункт проката станет местом вдохновения для многих людей и поможет им открыть новые увлечения и любовь к спорту !
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Гость
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