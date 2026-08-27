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Авто Эксперт «Есть четыре варианта». Эксперт рассказал, как избежать очередей на заправках

«Есть четыре варианта». Эксперт рассказал, как избежать очередей на заправках

Методы радикальные, но от ожидания на АЗС избавят

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Водители часами стоят в очередях на заправках | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUВодители часами стоят в очередях на заправках | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Водители часами стоят в очередях на заправках

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Эксперт назвал четыре способа, как перестать зависеть от наличия топлива на заправках. Из-за дефицита бензина перед АЗС снова стали выстраиваться в длинные очереди из машин. Многие крупные города России столкнулись со второй волной топливного кризиса.

Рекомендациями для тех, кто устал стоять в очередях перед заправками, с E1.RU поделился заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«Если люди опасаются топливного кризиса, есть четыре варианта. Вариант первый — поставить на свой автомобиль газобаллонное оборудование, чтобы он стал работать не только на бензине, но и на метане.

Второе — поставить газобаллонное оборудование, чтобы автомобиль работал на пропан-бутане. Он есть в более чем приличных количествах, и даже с учетом его подорожания на некоторых сетях мы можем сказать, что пропан-бутан всё равно остается более выгодным топливом, позволяющим экономить не менее 15 рублей за литр.

Третье — купить автомобиль, работающий на дизельном топливе. Я думаю, все заметили, что дизельное топливо представлено на заправках изумительно. Кстати, на вторичном рынке спрос на дизельные автомобили вырос процентов на 30.

Четвертый вариант — купить заряжаемый гибрид. Такие автомобили хороши тем, что вы его и бензином можете заправить, и от сети зарядить электричеством. Заряжаемые гибриды на электричестве пробегают меньше, чем чистые электромобили, — 150–180 километров. Но для города этого более чем достаточно», — рассказал эксперт.

А вы готовы на такие изменения?

Да, готов (-а) на всё, лишь бы не стоять в очередях
Я уже отказался (-лась) от автомобиля на бензине
Нет, я лучше постою в очередях
У меня нет автомобиля

Ранее эксперты авторынка отмечали, что в России вырос спрос на электромобили. Еще одна тенденция, проявившаяся на фоне перебоев с поставками бензина и резкого роста цен на него, — увеличение спроса на газовое оборудование для автомобилей. Чтобы не стоять в очередях на заправках, водители начали переводить свои машины на газ. Как итог — цены на услуги установщиков взлетели, а баллоны стали резко заканчиваться.

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Ирина ПорозоваИрина Порозова
Ирина Порозова
Редактор раздела «Бизнес»
Бензин Топливо Автомобиль Заправка АЗС Топливный кризис
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Не могу, эксперт)))) Бабка на лавочке и то экспертнее
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Что за бредовые советы нам дают горе-советчики?
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