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Экономика Чьи пенсии заметно увеличатся уже этой осенью: полный список получателей

Чьи пенсии заметно увеличатся уже этой осенью: полный список получателей

Прибавки будут каждый месяц

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После увольнения работающему пенсионеру пересчитывают выплату с учетом ранее пропущенных индексаций | Источник: Роман Данилкин / 63.RUПосле увольнения работающему пенсионеру пересчитывают выплату с учетом ранее пропущенных индексаций | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

После увольнения работающему пенсионеру пересчитывают выплату с учетом ранее пропущенных индексаций

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Тысячи пенсионеров этой осенью начнут получать повышенные пенсии. Самое заметное изменение в выплатах ожидается с 1 октября.

Это изменение коснется военных и силовиков. Им должны повысить денежное довольствие на 4%. Вслед за ним пересчитают и военные пенсии по статье 49 закона № 4468-I.

Но и остальные категории могут получить повышение. Выплаты вырастают с первого числа каждого месяца у тех, кому в прошлом исполнилось 80 лет. Получателям страховой пенсии фиксированную выплату увеличат на 9584,69 рубля по статье 17 закона № 400-ФЗ. Вместе с этим назначат и надбавку на уход — 1413,86 рубля.

Эти же суммы выплачиваются, если гражданин стал инвалидом I группы, если ранее такое повышение не предоставлялось. Получателям государственных и социальных пенсий при 80-летии или I группе инвалидности назначается надбавка на уход 1470,64 рубля по статье 18.1 закона № 166-ФЗ.

Надбавка в размере 3194,90 рубля предусмотрена при появлении нетрудоспособного иждивенца. Причем такую надбавку выплачивают за каждого, максимум учитывают трех иждивенцев.

У работников Крайнего Севера со стажем 15 лет фиксированная выплата повысится на 4792,35 рубля, за 20 лет в приравненных местностях — на 2875,41 рубля, при 30 годах сельхозстажа — на 2396,17 рубля. Эти основания закреплены статьей 17 закона № 400-ФЗ.

А вот после увольнения работающему пенсионеру пересчитают выплату, учитывая все пропущенные индексации. Согласно законам № 155-ФЗ и № 84-ФЗ, с 1 ноября также будет пересмотрен размер специальных доплат бывшим членам лётных экипажей и работникам угольной промышленности. Эти доплаты зависят от специальных взносов работодателей, поступивших за предыдущий квартал.

Сразу несколько повышений социальных выплат и пенсий запланировано на 2027 год. Часть индексаций проведут уже в начале следующего года. Узнать о том, как изменятся пособия, можно в этом материале.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Пенсия Индексация Работающий пенсионер Военный Инвалид Госдума
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Комментарии
6
Гость
27 августа, 17:32
Вы лучше напишите про пенсии московских депутатов, которые больше 1млн р!!!
Смирняга

Достижения

Первая сотка

Первая сотка

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На полпути к тысяче

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Словесный поток

Словесный поток

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27 августа, 16:59
А говорят пенсии не растут
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Гость
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