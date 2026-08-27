Чьи пенсии заметно увеличатся уже этой осенью: полный список получателей

Тысячи пенсионеров этой осенью начнут получать повышенные пенсии. Самое заметное изменение в выплатах ожидается с 1 октября.
Это изменение коснется военных и силовиков. Им должны повысить денежное довольствие на 4%. Вслед за ним пересчитают и военные пенсии по статье 49 закона № 4468-I.
Но и остальные категории могут получить повышение. Выплаты вырастают с первого числа каждого месяца у тех, кому в прошлом исполнилось 80 лет. Получателям страховой пенсии фиксированную выплату увеличат на 9584,69 рубля по статье 17 закона № 400-ФЗ. Вместе с этим назначат и надбавку на уход — 1413,86 рубля.
Эти же суммы выплачиваются, если гражданин стал инвалидом I группы, если ранее такое повышение не предоставлялось. Получателям государственных и социальных пенсий при 80-летии или I группе инвалидности назначается надбавка на уход 1470,64 рубля по статье 18.1 закона № 166-ФЗ.
Надбавка в размере 3194,90 рубля предусмотрена при появлении нетрудоспособного иждивенца. Причем такую надбавку выплачивают за каждого, максимум учитывают трех иждивенцев.
У работников Крайнего Севера со стажем 15 лет фиксированная выплата повысится на 4792,35 рубля, за 20 лет в приравненных местностях — на 2875,41 рубля, при 30 годах сельхозстажа — на 2396,17 рубля. Эти основания закреплены статьей 17 закона № 400-ФЗ.
А вот после увольнения работающему пенсионеру пересчитают выплату, учитывая все пропущенные индексации. Согласно законам № 155-ФЗ и № 84-ФЗ, с 1 ноября также будет пересмотрен размер специальных доплат бывшим членам лётных экипажей и работникам угольной промышленности. Эти доплаты зависят от специальных взносов работодателей, поступивших за предыдущий квартал.
Сразу несколько повышений социальных выплат и пенсий запланировано на 2027 год. Часть индексаций проведут уже в начале следующего года. Узнать о том, как изменятся пособия, можно в этом материале.
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