В список объектов критической инфраструктуры внесли 167 предприятий: как их будут защищать

Чиновники будут рассматривать вопросы защиты заводов совместно с их собственниками и военными Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

В список объектов критической инфраструктуры внесли 167 предприятий. Теперь государство будет курировать их защиту посредством специальной комиссии. Структура займется контролем уязвимостей, выработкой инженерных решений, а также сможет инициировать временное управление для собственников, которые игнорируют требования безопасности. Об этом сообщил первый заместитель председателя Правительства РФ Денис Мантуров.

«Все вопросы защиты объектов будут рассматриваться в рамках подкомиссии совместно с их собственниками и Министерством обороны. В постоянном режиме будем анализировать уже действующие меры, обобщать фактический опыт и вырабатывать новые решения для обеспечения безопасности предприятий и стабильного функционирования отраслей в условиях внешнего давления и террористических атак», — заявил Мантуров.

Также Мантуров уточнил, что главной задачей сейчас остается защита ключевых предприятий страны, чтобы обеспечить их бесперебойную работу. Он подчеркнул, что комиссия будет оценивать стабильность отраслей на основе существующих рисков и уже понесенного ущерба, чтобы предлагать конкретные меры защиты.

Основными направлениями работы созданной комиссии станут контроль за состоянием ключевых предприятий, разработка новых способов их защиты и быстрого восстановления. Также предполагается создание резервов важных ресурсов, поиск альтернативных логистических маршрутов и закупка сырья сразу у нескольких разных поставщиков. Еще одной задачей комиссии станет защита людей и экономики от последствий, если какое-то предприятие всё же временно остановится.