НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +1

1 м/c,

ю-в.

 762мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 85,60
EUR 99,68
Пострадали от БПЛА
Атака БПЛА на Ярославль
Новости Ярославля в MAX
Полезная памятка мамам и папам
Из-за БПЛА закрыли детсады
Авто вылетело на тротуар к людям
Закрыли популярный магазин
По следам «Доктора Живаго»
Экономика В список объектов критической инфраструктуры внесли 167 предприятий: как их будут защищать

В список объектов критической инфраструктуры внесли 167 предприятий: как их будут защищать

Детали раскрыли в правительстве

197
Чиновники будут рассматривать вопросы защиты заводов совместно с их собственниками и военными | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUЧиновники будут рассматривать вопросы защиты заводов совместно с их собственниками и военными | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Чиновники будут рассматривать вопросы защиты заводов совместно с их собственниками и военными

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

В список объектов критической инфраструктуры внесли 167 предприятий. Теперь государство будет курировать их защиту посредством специальной комиссии. Структура займется контролем уязвимостей, выработкой инженерных решений, а также сможет инициировать временное управление для собственников, которые игнорируют требования безопасности. Об этом сообщил первый заместитель председателя Правительства РФ Денис Мантуров.

«Все вопросы защиты объектов будут рассматриваться в рамках подкомиссии совместно с их собственниками и Министерством обороны. В постоянном режиме будем анализировать уже действующие меры, обобщать фактический опыт и вырабатывать новые решения для обеспечения безопасности предприятий и стабильного функционирования отраслей в условиях внешнего давления и террористических атак», — заявил Мантуров.

Также Мантуров уточнил, что главной задачей сейчас остается защита ключевых предприятий страны, чтобы обеспечить их бесперебойную работу. Он подчеркнул, что комиссия будет оценивать стабильность отраслей на основе существующих рисков и уже понесенного ущерба, чтобы предлагать конкретные меры защиты.

Основными направлениями работы созданной комиссии станут контроль за состоянием ключевых предприятий, разработка новых способов их защиты и быстрого восстановления. Также предполагается создание резервов важных ресурсов, поиск альтернативных логистических маршрутов и закупка сырья сразу у нескольких разных поставщиков. Еще одной задачей комиссии станет защита людей и экономики от последствий, если какое-то предприятие всё же временно остановится.

При этом первый вице-премьер уточнил, что временное управление имуществом компаний может понадобиться в первую очередь для предупреждения нарушений и дисциплины. Применять такую меру будут только тогда, когда бизнес открыто игнорирует требования государства. Мантуров добавил, что это крайне важно, так как остановка даже одного предприятия может по цепочке парализовать работу других площадок и подорвать стабильность всей отрасли.

Согласно указу президента России Владимира Путина, объекты критической инфраструктуры, владельцы которых не смогли обеспечить их безопасность в условиях внешних угроз, смогут передавать во временное управление. Такая мера необходима «в связи с нарастанием в период проведения специальной военной операции угроз безопасности объектов критической инфраструктуры Российской Федерации», говорится в документе. Причем о национализации речи не идет.

ПО ТЕМЕ
Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Национализация Владимир Путин
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
18
Гость
23 часа
Открылась возможность владельцам ничего не делать и свалить все на госудаоство. Тогда надо у них не во временное управление забирать а навсегда и передавать в госконцерны.
Гость
28 августа, 04:51
Конечно, надо усилить защиту. Кто как не государство нас защитит.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Лучшее время для отдыха в Египте: путешественница назвала 5 веских причин поехать туда не в сезон
Валерия Богатырёва
Корреспондент
Мнение
По следам Николая II на брендированном экспрессе: как посмотреть духовную столицу Сибири за два дня и 7 тысяч рублей
Анастасия Жердина
Журналист
Мнение
«За 16 лет я не помню такого количества изменений»: бизнес-леди — о том, как выживает в условиях постоянных перемен
Екатерина Лашманова
Предприниматель, создатель «Удобной вазы»
Мнение
«За всё уплочено, я из моря ни ногой». Туристка — об отдыхе на черноморском побережье под звуки ПВО и взрывы БПЛА
Вера Борисова
корреспондент MSK1.RU
Мнение
«Первый самостоятельный бюджет — это тренировка». Зачем школьникам карманные деньги: давать нельзя не давать
Сергей Шейн
Рекомендуем