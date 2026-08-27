Тест на деменцию: найдите 10 скрытых предметов за 30 секунд

Наш тест, конечно, можно проходить и на ходу, но для чистоты эксперимента лучше сконцентрироваться Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Уверены в стопроцентной остроте своего ума и концентрации? Наш простой, но коварный визуальный тест — отличный способ проверить, насколько быстро ваш мозг умеет обрабатывать информацию и фильтровать зрительный шум. Всего за 30 секунд вам предстоит отыскать 10 хитро замаскированных предметов на картинке. Запустите таймер, проверьте себя прямо сейчас и узнайте, не пора ли вашему вниманию устроить серьезную перезагрузку.

Перед вами детализированная сюжетная иллюстрация, внутри которой мы замаскировали 10 предметов. Вот их список:

Ложка. Зеленое яблоко. Ключ. Очки. Гусеница. Птичье перо. Монетка. Бумажный кораблик. Расческа. Кольцо.

Ваша задача — сфокусироваться на поиске скрытых деталей.

Отвлекитесь от посторонних шумов, зафиксируйте взгляд на центре изображения, запустите таймер на 30 секунд и начните активно сканировать картинку взглядом (лучше всего двигаться зигзагом или по часовой стрелке от краев к центру). Считайте каждый найденный уникальный предмет и не подсматривайте в правильный ответ до истечения времени.

Попробуйте найти на этой картинке 10 спрятанных предметов за 30 секунд Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

В быту деменцию часто ассоциируют исключительно с потерей памяти, однако первые тревожные звоночки чаще всего проявляются в других когнитивных сферах.

На ранних стадиях когнитивных снижений мозг теряет способность быстро отделять фигуру от фона. Человек смотрит на картинку, но его оптическая система не может вычленить мелкую замаскированную деталь из общего хаоса.

Здоровый мозг мгновенно отфильтровывает ненужную информацию. При деменции способность концентрироваться на одной задаче резко падает, взгляд блуждает, а ограничение по времени вызывает легкую панику.

Готовы проверить, сколько спрятанных предметов вы нашли? Тогда смотрите на картинку ниже.

А вы все предметы нашли правильно? Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Теперь давайте подведем итоги.