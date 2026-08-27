Температура опустится до +2 градусов: ярославцев предупредили о ночных похолоданиях

В Ярославской области резко похолодает в ночные часы Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Центральной России в пятницу, 28 августа и предстоящие выходные, 29–30 августа, прогнозируют холодные ночи. В Ярославской области, по информации местного ЦГМС, температура будет опускаться до +2…+3 градусов.

«Правление погодой на территории центральных областей Европейской России постепенно переходит в антициклону. Перемещаясь с запада, он уже начал рассеивать облака и прекращать дожди, что в условиях северных ветров и увеличения продолжительности темного времени суток приводит к активизации ночного выхолаживания. В такой ситуации ближайшие три ночи станут самыми холодными за всё нынешнее лето», — рассказали в центре «Фобос».

В Ивановской и Костромской областях будет еще прохладнее, чем в Ярославле. В Ивановской области столбики термометров могут опуститься до 0 градусов, в Костромской — до -1 градуса.

При этом дневные температуры ожидаются вполне комфортными.

«С началом новой недели в регион придут облака и очаги дождей, что устранит причины ночного выхолаживания, и в темное время суток станет заметно теплее», — отметили в «Фобосе».

Погода в Ярославской области по дням: