Температура опустится до +2 градусов: ярославцев предупредили о ночных похолоданиях

В Центральной России в пятницу, 28 августа и предстоящие выходные, 29–30 августа, прогнозируют холодные ночи. В Ярославской области, по информации местного ЦГМС, температура будет опускаться до +2…+3 градусов.
«Правление погодой на территории центральных областей Европейской России постепенно переходит в антициклону. Перемещаясь с запада, он уже начал рассеивать облака и прекращать дожди, что в условиях северных ветров и увеличения продолжительности темного времени суток приводит к активизации ночного выхолаживания. В такой ситуации ближайшие три ночи станут самыми холодными за всё нынешнее лето», — рассказали в центре «Фобос».
В Ивановской и Костромской областях будет еще прохладнее, чем в Ярославле. В Ивановской области столбики термометров могут опуститься до 0 градусов, в Костромской — до -1 градуса.
При этом дневные температуры ожидаются вполне комфортными.
«С началом новой недели в регион придут облака и очаги дождей, что устранит причины ночного выхолаживания, и в темное время суток станет заметно теплее», — отметили в «Фобосе».
Погода в Ярославской области по дням:
пятница, 28 августа: переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха ночью: +3…+8 градусов, днем: +14…+19 градусов;
суббота, 29 августа: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью: +2…+7 градусов, днем: +15…+20 градусов;
воскресенье, 30 августа: облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью: +3…+8 градусов, днем: +16…+21 градус;
понедельник, 31 августа: облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха ночью: +13 градусов, днем: +22 градуса.