НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +17

0 м/c,

 756мм 43%
Подробнее
2 Пробки
USD 73,47
EUR 85,56
Видео ДТП с перевертышем
Запрет на парковку — мнение ярославцев
Где отдохнуть этим летом
Построят три завода
Как отметить свадьбу в Ярославле
Кубок Гагарина на ПМЭФ
Новый детский сад — где построят
Каким будет лето
Стенды регионов на ПМЭФ
Развлечения «Зачем напрягаться?»: откровения главного гедониста Прохора Шаляпина о страхе брака и философии жизни

«Зачем напрягаться?»: откровения главного гедониста Прохора Шаляпина о страхе брака и философии жизни

Артист дал эксклюзивное интервью. Видео

120

Прохор Шаляпин объяснил, почему купил отдельную квартиру для будущей жены и детей

Источник:

Антон Дигаев / NGS.RU

Прохор Шаляпин дал большое интервью НГС. Он рассказал о своей философии жизни, страхе брака и одиночестве звезд. Подробности встречи смотрите в видео выше.

Артист признался, что не считает себя «главным гедонистом страны», а просто старается жить в удовольствие и «не уработаться». По его мнению, россиян с детства приучали жить ради работы и страданий, из-за чего многие не умеют отдыхать и заботиться о себе.

«Я фразу „Главное — не уработаться. Я создан для счастья, любви и удовольствия“ сказал совершенно случайно, экспромтом, лежа у фонтана в Сингапуре. Так мне стало хорошо: водичка падает. В целом это моя природа. Оно само как-то вышло. И никто бы не мог представить, что вот эти фразы, так скажем, понравятся людям», — признался артист.

Шаляпин объяснил, почему купил отдельную квартиру для будущей жены и детей. Он считает, что людям нужно больше личного пространства, а молодые семьи сегодня, по его мнению, часто не заводят детей из-за дорогого жилья и ипотеки.

Певец признался, что хотел бы семью, но боится современных браков и тяжелых разводов с алиментами. Кроме того, артист высказался о шоу-бизнесе, назвав его «одинокой» и лицемерной средой.

ПО ТЕМЕ
Настасья МедведеваНастасья Медведева
Настасья Медведева
Ведущий корреспондент
Прохор Шаляпин Интервью Брак Звезда
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
1 час
в 90-е все говорили откровенно о себе кто они, а сейчас всюду ложь
Гость
58 минут
настоящий мужик и патриот 🤫
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Летом — муравьи, зимой — сугробы. Как бухгалтер переехала в частный дом и пожалела
Мударисова Олеся
Загородная жизнь
Мнение
Плакала только один день. Откровения студентки о ЕГЭ
Дарья Харламова
Мнение
«Риск Альцгеймера возрастает на треть»: врач рассказал, как жизнь в большом городе незаметно разрушает мозг
Андрей Ильницкий
Мнение
Всё уходит на аренду и зарплаты? Предпринимательница открыто показала, сколько зарабатывает на бизнесе в ТРЦ
Анна Остапова
Бизнес
Мнение
Две ипотеки и кредит на авто: на что тратит деньги сотрудница IT-компании с зарплатой 190 тысяч рублей
Тюменка Алина
Рекомендуем