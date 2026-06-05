«Зачем напрягаться?»: откровения главного гедониста Прохора Шаляпина о страхе брака и философии жизни

Прохор Шаляпин объяснил, почему купил отдельную квартиру для будущей жены и детей Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

Прохор Шаляпин дал большое интервью НГС. Он рассказал о своей философии жизни, страхе брака и одиночестве звезд. Подробности встречи смотрите в видео выше.

Артист признался, что не считает себя «главным гедонистом страны», а просто старается жить в удовольствие и «не уработаться». По его мнению, россиян с детства приучали жить ради работы и страданий, из-за чего многие не умеют отдыхать и заботиться о себе.

«Я фразу „Главное — не уработаться. Я создан для счастья, любви и удовольствия“ сказал совершенно случайно, экспромтом, лежа у фонтана в Сингапуре. Так мне стало хорошо: водичка падает. В целом это моя природа. Оно само как-то вышло. И никто бы не мог представить, что вот эти фразы, так скажем, понравятся людям», — признался артист.

Шаляпин объяснил, почему купил отдельную квартиру для будущей жены и детей. Он считает, что людям нужно больше личного пространства, а молодые семьи сегодня, по его мнению, часто не заводят детей из-за дорогого жилья и ипотеки.