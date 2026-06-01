«Сниматься меня больше не зовут»: чем съемки в сериале «Не родись красивой» аукнулись актерам

До «Не родись красивой» Нелли стабильно выступала в театре, но в кино никак пробиться не могла. На роль застенчивой Кати Пушкаревой Уварову утвердили тоже далеко не сразу, ведь в жизни актриса была совсем не похожа на свою героиню.

Образ героини раньше казался под стать дурнушке, но теперь Пушкарева считалась бы модницей

Только после нескольких проб создатели убедились, что Нелли для полного попадания не хватает только круглых очков и брекетов. Режиссеры не прогадали, это стало понятно уже после первых серий. К безумной популярности Уварова была совсем не готова. — Случился сериал «Не родись красивой» и вот это всеобщее внимание. Я стала защищаться, и все мои усилия были направлены на то, чтобы стать как можно менее заметной. Раньше я носила яркое, а потом стала одеваться в серое, черное, темно-синее, — рассказывала актриса в одном из интервью. Особенно зрителям полюбился тандем Уваровой и Антипенко, который исполнил роль Андрея Жданова. После финала «Не родись красивой» актеров снова сняли вместе в картине «М+Ж» (18+), но этот проект не получил такой же популярности.

Со временем Уварова всё реже стала появляться на экране. Оказалось, что ее просто перестали звать на съемки из-за непростого характера. Актриса может отказаться работать, даже если часть материала уже готова, и далеко не все режиссеры готовы пойти на такой риск. — Снималась месяца два в одном сериале и поняла, что роль не по душе. Нашла в себе силы попросить вырезать меня. Мы сняли четыре серии, но моя героиня никак не развивалась, хотя мне это обещали. И я решила с этим закончить. Разошлись мирно, но сниматься меня больше не зовут, потому что я не очень удобная актриса, — признавалась Уварова. В 2019 году актриса шокировала поклонников новым образом — она побрилась налысо. Поговаривали, что так Уварова захотела поддержать больную раком Анастасию Заворотнюк, но Нелли опровергла это. — Каждый человек вправе меняться, и, если вы не заметили, через каждые два года я стригусь коротко, это помогает волосам окрепнуть и сбросить с головы груз от покрасок и химических веществ при укладке, а также восстановление после фенов и утюжков! То, что раздули СМИ, просто невыносимо! — высказалась актриса.

