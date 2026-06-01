«Сниматься меня больше не зовут»: чем съемки в сериале «Не родись красивой» аукнулись актерам

История закончилась 20 лет назад, и о некоторых артистах после этого совсем ничего не слышно

Признавайтесь, кто с годами стал сопереживать совсем другим героям?

кадр из сериала «Не родись красивой» (12+), реж. Сергей Пикалов, Дарья Полторацкая, Станислав Назиров, «Амедиа», 2005 год; ctc.ru; Евгения Бикунова / Городские медиа

Можно вечно спорить, какой из современных российских сериалов самый лучший и известный, но ни один из них не победит в соперничестве с «боссами» 00-х, которые смотрели все. Лишь единицы проводили вечера не в компании «Моей прекрасной няни» (6+), «Папиных дочек» (12+) и истории о современной Золушке — «Не родись красивой» (12+). Сериал о серой мышке Кате сделал актеров знаменитыми, но удержать популярность получилось далеко не у всех.

Некоторые актеры за 20 лет кардинально преобразились

Городские медиа

  1. Нелли Уварова — Катя Пушкарева
  2. Григорий Антипенко — Андрей Жданов
  3. Ольга Ломоносова — Кира Воропаева
  4. Петр Красилов — Роман Малиновский
  5. Артем Семакин — Николай Зорькин
  6. Юлия Такшина — Вика Клочкова
Нелли Уварова — Катя Пушкарева

До «Не родись красивой» Нелли стабильно выступала в театре, но в кино никак пробиться не могла. На роль застенчивой Кати Пушкаревой Уварову утвердили тоже далеко не сразу, ведь в жизни актриса была совсем не похожа на свою героиню.

Образ героини раньше казался под стать дурнушке, но теперь Пушкарева считалась бы модницей

кадр из сериала «Не родись красивой» (12+), реж. Сергей Пикалов, Дарья Полторацкая, Станислав Назиров, «Амедиа», 2005 год

Только после нескольких проб создатели убедились, что Нелли для полного попадания не хватает только круглых очков и брекетов. Режиссеры не прогадали, это стало понятно уже после первых серий. К безумной популярности Уварова была совсем не готова.

— Случился сериал «Не родись красивой» и вот это всеобщее внимание. Я стала защищаться, и все мои усилия были направлены на то, чтобы стать как можно менее заметной. Раньше я носила яркое, а потом стала одеваться в серое, черное, темно-синее, — рассказывала актриса в одном из интервью.

Особенно зрителям полюбился тандем Уваровой и Антипенко, который исполнил роль Андрея Жданова. После финала «Не родись красивой» актеров снова сняли вместе в картине «М+Ж» (18+), но этот проект не получил такой же популярности.

Уварова и Антипенко и второй раз смогли убедительно сыграть любовь на экране

кадр из фильма «М+Ж» (18+), реж. Александр Черных, студия Magnum, 2009 год

Со временем Уварова всё реже стала появляться на экране. Оказалось, что ее просто перестали звать на съемки из-за непростого характера. Актриса может отказаться работать, даже если часть материала уже готова, и далеко не все режиссеры готовы пойти на такой риск.

— Снималась месяца два в одном сериале и поняла, что роль не по душе. Нашла в себе силы попросить вырезать меня. Мы сняли четыре серии, но моя героиня никак не развивалась, хотя мне это обещали. И я решила с этим закончить. Разошлись мирно, но сниматься меня больше не зовут, потому что я не очень удобная актриса, — признавалась Уварова.

В 2019 году актриса шокировала поклонников новым образом — она побрилась налысо. Поговаривали, что так Уварова захотела поддержать больную раком Анастасию Заворотнюк, но Нелли опровергла это.

— Каждый человек вправе меняться, и, если вы не заметили, через каждые два года я стригусь коротко, это помогает волосам окрепнуть и сбросить с головы груз от покрасок и химических веществ при укладке, а также восстановление после фенов и утюжков! То, что раздули СМИ, просто невыносимо! — высказалась актриса.

Последние годы Уварова остается блондинкой и носит короткую стрижку

Артем Геодакян / ТАСС

Уварова дважды была замужем. Первый ее муж — режиссер «Не родись красивой» Сергей Пикалов. Хейтеры актрисы считали, что именно он помог получить Нелли главную роль, однако сама актриса это отрицает, ведь они не афишировали свои отношения.

— На тот момент, когда Сережу позвали проект «Не родись красивой», мы уже четыре года встречались, но об этом никто не знал на съемочной площадке. И, чтобы это не мешало нам работать, мы это какое-то время держали в тайне, — уверяет Нелли.

В 2009 году пара распалась, но уже через два года актриса снова вышла замуж за актера Александра Гришина, с которым остается вместе до сих пор.

В 2023 году пошли разговоры, что на волне популярности проектов 00-х «Не родись красивой» хотят воскресить. Одни говорили о перезапуске, другие — о продолжении, только уже с дочкой Кати Пушкаревой.

— Я знаю, что есть желание снимать вторую часть, но все последние 17 лет есть такое желание. Мне обещали прислать сценарий для обсуждения. Поэтому я не могу пока, не видя сценария, даже приступать к переговорам. Не очень верю во вторые части, — высказалась тогда Уварова.

Григорий Антипенко — Андрей Жданов

Роль директора компании Андрея Жданова стала для Григория Антипенко первой крупной работой. Актер органично влился в образ, и некоторые поклонницы сериала были уверены: его чувства к Уваровой реальны. Тем более и сам актер во время интервью отзывался о партнерше самыми милыми словами.

Главный спор поклонников сериала — стоило ли главной героине вообще бороться за изменщика Жданова

кадр из сериала «Не родись красивой» (12+), реж. Сергей Пикалов, Дарья Полторацкая, Станислав Назиров, «Амедиа», 2005 год

— Она замечательная актриса, обладает просто диким обаянием и прекрасно меня понимает. Словом, идеальная женщина — тактичная, мудрая, всё это дано ей от природы, — рассыпался в комплементах Антипенко.

Позднее оказалось, что Григорий попал под обаяние другой актрисы, исполнительницы роли секретарши Вики — Юлии Такшиной. Артисты прожили вместе шесть лет. Они появлялись вместе на приемах и производили впечатление крепкой пары. Однако до загса так и не дошли, а после появления второго ребенка совсем расстались.

— Это моя была инициатива. Я интроверт, одиночка по жизни, не уживаюсь с людьми. К тому же абсолютно свободный человек и не люблю, когда кто-то ущемляет мою свободу, — объяснял распад пары Антипенко.

Антипенко и Такшина встречались шесть лет

Юрий Самолыго / ТАСС

Поговаривали, что актер променял Юлию на другую актрису — Татьяну Арнтгольц, с которой в тот период работал. Поклонники ждали, что этот союз дойдет до свадьбы, но нет, вскоре они расстались.

После Татьяны Григорий встретил новую спутницу жизни, но кто она, актер держит в тайне. Что касается работы, с 2017 года Григорий не снимается в фильмах и сериалах, и его можно увидеть только на сцене театра.

За 200 серий «Не родись красивой» зрители настолько привыкли к образу сексапильного и немного нахального Антипенко, что после ему долго предлагали похожие образы. Актер отказывался, ждал чего-то более драматичного, и со временем его перестали звать вообще.

Григорий с годами стал еще более мужественным

Сергей Виноградов / ТАСС

— Я не хотел сниматься в фильмах, которые мне не интересны. Но теперь ко мне пришло правильное ощущение того, что времена не выбирают, — признавался актер.

Ольга Ломоносова — Кира Воропаева

В отличие от коллег, Ольга Ломоносова за роль в сериале совсем не благодарит судьбу. Актрисе достался образ Киры — девушки Жданова. Как считает Ломоносова, она застряла в этой роли и режиссеры больше не видят в ней никого другого, кроме Воропаевой.

— «Не родись красивой» — это несерьезно, и я отдаю себе в этом отчет. Это мыльная опера, а серьезное — это если ты снялся в кино у какого-то крутейшего режиссера и на следующее утро стал знаменитым, — рассказала Ольга. — Меня не воспринимали как серьезную актрису, потому что сериал — попса. Лучше было бы, если бы вообще не снималась.

По сюжету героиня Ломоносовой воспринимается как антагонистка, которая мешает счастью героев

кадр из сериала «Не родись красивой» (12+), реж. Сергей Пикалов, Дарья Полторацкая, Станислав Назиров, «Амедиа», 2005 год

Многие думают, что Уварова и Ломоносова враждуют не только на экране, но это не так. В реальной жизни у актрис нет никакого конфликта.

— Довольно распространенная история — путать артиста с его ролями. Кто-то до сих пор, наверное, считает, что я, увидев в реальной жизни Нелли Уварову, выцарапаю ей глаза, — шутила Ломоносова.

После сериала Ломоносова всё же смогла добиться серьезных ролей. Она снялась в нескольких криминальных драмах, а также в российских «Бриджертонах» (16+). Последние стали особым исключением в фильмографии актрисы, так как она зарекалась после «Не родись красивой» сниматься в длинных сериалах.

Главная мечта Ольги — получить роль в картине, которую по достоинству оценят на престижных конкурсах

olgalomonosovaa / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Я перестала принимать приглашения в многосерийные проекты: наелась и устала. Поняла, что такие длительные истории не для меня. Потому что ты должна всецело им принадлежать и, согласно договору, не можешь ничего: ни в других фильмах сниматься, ни в театре играть. Чувствуешь себя, если честно, как на заводе, — говорила о своих принципах актриса.

Петр Красилов — Роман Малиновский

К моменту съемок «Не родись красивой» Петр Красилов уже заработал образ секс-символа. Всё благодаря главной роли в другом популярном проекте — «Бедная Настя» (12+).

Роль в псевдоисторическом сериале стала первой, но сразу прославила Красилова

кадр из сериала «Бедная Настя» (12+), реж. Александр Дзюба, Екатерина Двигубская, Петр Кротенко, Станислав Либин, студия «А-Медиа», 2003 год

— Из-за того, что я был молодой и красивый и меня использовали в кино в одном и том же амплуа, сейчас мне это боком выходит, — позднее признавался актер.

После «Не родись красивой» актер продолжал сниматься, но со временем совсем пропал с экранов. По мнению Красилова, он застрял в одном образе 20-летнего красавчика, в который больше не вписывается.

— То ли у меня времени нет, то ли не хотят меня снимать… Просто когда-то давным-давно, лет пять назад, я был одним, сейчас я другой. У меня другие габариты, другие формы. А помнят меня стройным мальчиком, — жаловался Красилов.

Последние годы актера тяжело узнать. В 2021 году он тяжело переболел коронавирусом, после чего сильно поправился. Вернуться в прежнюю форму Петр не может до сих пор.

Актер совсем не расстраивается, что в последние годы его не зовут сниматься в кино

кадр из программы «Мой герой» (16+), ТВЦ, 2022 год

— Я набрал 30 лишних килограммов. Мой организм к этому сложно отнесся. Чтобы привести себя в ту форму, в которой я был года четыре года назад, надо оторваться от дивана. Это я и делаю, — рассказывал в одном из интервью Петр.

Артем Семакин — Николай Зорькин

Артем Семакин с детства был простым щупленьким парнем, и роли в кино ему доставались соответствующие. Однако недостатка в женском внимании у актера никогда не было. Во время съемок «Не родись красивой» Артем был женат, однако ушел из семьи ради Марии Машковой, которую встретил на съемочной площадке.

Уварова и Семакин оказались полными противоположностями своих героев

кадр из сериала «Не родись красивой» (12+), реж. Сергей Пикалов, Дарья Полторацкая, Станислав Назиров, «Амедиа», 2005 год

Поговаривали, что Семакин специально закрутил со звездной наследницей ради выгодных ролей. Однако Мария не стала слушать недоброжелателей, и в 2005 году пара поженилась.

— Мы прочли в интернете, что мой отец не признаёт Артема. Это всё глупости. Мой отец, будучи очень мудрым человеком, в мою личную жизнь никогда не вмешивался и не вмешивается, — объявила актриса после росписи.

Через три года брак распался из-за неверности Артема.

— Работа нас свела, она же и развела. С Машей мы расстались по причине моей измены, — честно признавался Семакин.

Актер начал встречаться со своей коллегой Софьей Каштановой. Но и этот союз был краткосрочным. После актер еще не раз менял обворожительных актрис одну за другой. В 2019 году Семакин впервые начал встречаться с девушкой не из медийной сферы.

Семакин отпустил бороду, из-за чего его трудно узнать

кадр из сериала «Кибердеревня» (16+), реж. Сергей Васильев, студии «Плюс Студия» и «Место силы», 2023 год

Как и с личной жизнью у Артема нет проблем с работой. Он продолжает регулярно сниматься в крупных проектах, например «Князь Андрей» (18+) или «Кибердеревня» (16+).

Юлия Такшина — Вика Клочкова

Юлия начала карьеру не как актриса, а как танцовщица. Такшина работала в стриптиз-клубе, но смогла удачно попасть в подтанцовку к Олегу Газманову.

— Я поступила на журфак, но через полтора года бросила учебу: прогуливала нещадно из-за того, что начала выступать в балете у Олега Газманова, — признавалась Юлия.

Только со временем приходит осознание, что все мы немного Вика Клочкова

кадр из сериала «Не родись красивой» (12+), реж. Сергей Пикалов, Дарья Полторацкая, Станислав Назиров, «Амедиа», 2005 год

Выступать в подтанцовке Такшина долго тоже не смогла, ей хотелось быть на первом плане. Она сменила курс на актерство, поступила в театральный вуз и в начале 00-х пошла на прослушивание в сериал «Не родись красивой», где ее утвердили на роль эксцентричной секретарши Вики.

На съемках у Юлии случился роман с Антипенко и вскоре актриса узнала, что ждет ребенка.

— Помню, когда забеременела, Гриша сказал: «Надо пожениться!» Я ответила: «Нужно, а когда?» И разговор на этом закончился. Всё было как бы между делом, а ведь это очень важная тема, — рассказывала Юлия.

Такшина признавалась: ей, как и ее героине, искреннее хотелось выйти замуж, но партнер так и не прислушался. После расставания с актером Юлия полностью ушла в работу и воспитание двоих сыновей от Антипенко.

Юлия признаётся, что секрет ее красоты — в отказе от вредных привычек, строгом режиме питания и воде с лимоном по утрам

uliatakshina / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Юлия признавалась, что ей было особенно страшно застрять в одном образе. Однако ей повезло, за 20 лет в кадре ей предлагали самые разнообразные роли: от роковых красоток до офицеров полиции.

О своей работе в «Не родись красивой» Юлия вспоминает с нежностью и любовью и искреннее радуется, что о ее героине до сих пор вспоминают.

— Если Вика Клочкова до сих пор актуальна, мне радостно вдвойне. Прошло столько лет, а я со своей героиней до сих пор у людей в памяти. Что ж в этом плохого? Значит, роль удалась! — заверяет актриса.

Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Интересно, почему Нелли так долго не замечали в кино? Наверное, нужно было сыграть Катю Пушкарёву.
Интересно, как бы сложилась карьера Ломоносовой, если бы не «Не родись красивой»?
