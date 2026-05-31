5 новых фильмов, слепота и подтяжка лица: из-за чего все обсуждают актрису Энн Хэтэуэй

Энн Хэтэуэй в 2026 году исполнится 44 года

Фанаты Энн Хэтэуэй часто подозревают актрису в том, что она нашла эликсир молодости или просто забыла, как стареть. Американской звезде 43 года, но ее кожа сияет, а энергия бьет через край, как и 20 лет назад.

В 2026 году выходит 5 фильмов с ее участием. На фоне громких кинопремьер Энн дала немало интервью, в которых поделилась последними новостями из жизни. Собрали главные откровения актрисы для вас.

Секрет спрятан в волосах

С очередной волной обсуждения актриса столкнулась после публикации фото с церемонии «Оскар». Больше всего пользователей волновали высокие скулы звезды, эффект «лисьих глаз» и подтянутая кожа лица.

За спорами о пластических операциях Энн Хэтэуэй все упустили образ, в котором звезда появилась на ковровой дорожке, а именно ее прическу. В ней-то и была тайна подтянутой кожи лица актрисы: стилист по волосам заплел на висках Энн две тугие косички.

«Мне больше всего хотелось бы никогда ничего не комментировать, жить в тайне и не привлекать к себе внимания. Но слухи стали настолько громкими, что в какой-то момент чувствуешь необходимость сказать правду. Это всего лишь две косички», — поделилась Энн в интервью с Elle.

В своих соцсетях актриса даже показала подписчикам, как ей делают эту омолаживающую прическу. Однако Энн отметила, что не против подтяжки лица и, возможно, в будущем сделает ее, но это будет «серьезное медицинское решение».

Признание в слепоте

Кстати, о медицинских решениях: Энн Хэтэуэй чуть не ослепла на один глаз. Таким признанием она шокировала фанатов на подкасте Popcast в New York Times.

Проблемы со зрением на левом глазу у актрисы начались 10 лет назад. Она стала видеть немного размыто, цвета казались ей блеклыми, но почему-то звезда не обращалась к врачу.

Когда Энн всё-таки пошла за помощью — медики диагностировали ей катаракту. Пришлось делать операцию.

«Я не осознавала, насколько всё стало плохо, пока, наконец, не увидела весь спектр. Я ценю зрение, потому что буквально каждый день просыпаюсь и вижу этот мир во всех красках», — призналась Хэтэуэй.

Актриса назвала операцию «чудом» и восхитилась медицинским прогрессом. Она отметила, что пару десятков лет назад такое хирургическое вмешательство было невозможным.

Попытки обрести баланс

В 2026 году в кинопрокат выходит 5 фильмов с Энн Хэтэуэй: «Мать Мария» (18+), «Дьявол носит Prada 2» (18+), «Одиссея» (16+), «Тайный дневник Верити» (18+) и безымянная комедия про операцию ФБР. Занятость тоже стала поводом для обсуждения в интернете.

Энн Хэтэуэй снялась в фильме «Одиссея» (16+)

Изданию The New York Times актриса рассказала, что съемки в 5 фильмах за год для нее неприемлемы. Такие темпы работы она даже назвала аномалией, особенно с учетом семейной жизни.

Звезда воспитывает с мужем 6-летнего и 10-летнего сыновей, и как она сама рассказывает, это многое изменило. Если раньше в ее жизни была непрерывная сосредоточенность на карьере, то сейчас она не представляет жизни без своих мальчиков и всегда прерывается на них. Так что идея баланса в жизни Энн кажется очень изматывающей.

«Мы с друзьями часто об этом говорим и чувствуем себя побежденными самой идеей баланса. Если вес переходит в одну сторону, его надо срочно компенсировать, и это выбивает из равновесия. Мы теперь говорим так: стремимся к гармонии в жизни», — рассказывала Энн Хэтэуэй.

Полна энтузиазма

Актриса сейчас очень довольна своей жизнью. Она весело проводит время с семьей, да и в работе, как ей кажется, дела идут «очень-очень хорошо».

Коллеги звезды частенько замечают, что несмотря на то, что Хэтэуэй проработала в киноиндустрии больше половины своей жизни, она по-прежнему полна энтузиазма.

Кристофер Нолан, с которым Энн до «Одиссеи» не работала 12 лет, считает, что «в ее игре появилась зрелость».

«Дело не в том, что раньше чего-то не хватало, просто она развивалась, как и все мы развиваемся по мере того, как идет наша жизнь. В ее работах есть удивительное ощущение тихого спокойствия», — цитирует культового режиссера журнал Elle.

Сама Энн тоже признавалась, что много работала над собой как актриса, поэтому ей не терпелось показать Нолану, чего она добилась. На площадке звезду часто называют трудягой.

Например, в психологической драме «Мать Мария» (18+) Хэтэуэй играет поп-звезду. Ей пришлось не только исполнить целый альбом песен Джека Антоноффа, Charli XCX и FKA twigs, но и станцевать. В какой-то момент она увидела отснятый материал и подумала, что «это ужасно».

Энн Хэтэуэй снялась в фильме «Мать Мария» (18+)

В итоге Энн несколько месяцев брала уроки танцев и продолжала работать над своим вокалом год, а потом вернулась, чтобы перезаписать почти все песни.