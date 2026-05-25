«Завоевать прежние позиции на Олимпе»: почему артисты из нулевых повально возвращаются на сцену

Чем сейчас занимаются певица Натали, а также группы «БиС» и «Тату»

Помните, как качала с первых аккордов песня «Нас не догонят»? Или как вся страна напевала «О Боже, какой мужчина!»? После триумфов звёзды шоу‑бизнеса порой надолго пропадают из виду — а потом внезапно возвращаются.

Разбираемся, почему Лена Катина и Юля Волкова из t.A.T.u, певица Натали и Влад Соколовский годами не появлялись на сцене и что заставило их снова выйти к зрителям.

«Я сошла с ума»

Группа t.A.T.u в 2026 году вернулась на большую сцену. Летом 2025 года на концертах в Крыму и Москве певицы объявили о своем воссоединении.

Зимой и весной группа выступала в Питере, Москве, Казани, Уфе, Екатеринбурге. Летом пройдут еще два концерта в Москве и Питере. Кроме это, t.A.T.u дают концерты в Италии, Мексике, Бразилии. И везде у певиц солдаут.

Девушки и раньше выходили на сцену вместе. Например, в 2022 году группа стала хедлайнером фестиваля Ovion Show в Минске, а в 2023 году они пели на концерте к матчу «Зенита» со «Спартаком». Однако это были лишь разовые «акции», а сейчас всё серьезно. График певиц расписан на месяцы вперед.

В 2011 году группа распалась из-за того, что Лена и Юля, как они сами говорят, «разругались в хлам». Кроме этого, девушки-подростки выросли, и образ «юных бунтарок» перестал соответствовать их внутреннему состоянию, да и сами певицы хотели уйти в сольное плавание.

Со временем разногласия между девушками утихли, а в мире шоу‑бизнеса появился тренд на музыку нулевых, и группа вернулась на сцену.

«Существует определенная тенденция к ностальгии у населения нашей страны. Группы двухтысячных сейчас массово возвращаются на сцену и пытаются завоевать прежние позиции на Олимпе. Сейчас для этого наиболее благоприятное время. Ведь у современных групп, именно бой-бендов или герл-бендов, практически нет конкуренции. Сейчас время одиночек, сольных исполнителей», — объясняет музыкальный продюсер Павел Рудченко.

Планы на возвращение совпали со второй волной популярности песни All the Things She Said благодаря сериалу HBO Max «Ожесточенное соперничество». Трек прозвучал в ключевой сцене 4-го эпизода, после чего количество прослушиваний хита на Spotify в США увеличилось на 135% за неделю.

«Группа t.A.T.u была популярна на весь мир. Чего-то нового, по сути, зрители не ждут, и не надо делать ничего нового. Зритель просит возрождения именно старого звука, старых песен в живом исполнении, чтобы исполнительницы смогли общаться с ними, и хочет атмосферы, когда эта музыка была популярна, ностальгии», — считает Павел Рудченко.

Уходила дважды

Певица Натали не раз брала перерывы в своей карьере, которая началась еще в 90-х. Первый раз артистка ушла в творческий отпуск после рождения первого сына в 2001 году. Звезда выпускала альбомы, но ее концертная жизнь стала в разы спокойнее.

Натали громко вернулась в шоу-бизнес в 2012 году с песней «О Боже, какой мужчина!». После этого она участвовала в телешоу «Точь-в-точь», «Хит», выпускала новые треки, но всё это пришлось остановить из-за смерти мужа и продюсера Александра Рудина.

Мужчина 2 года боролся с последствиями ковида, а в 2023 году его нашли мертвым. Натали тяжело переживала утрату и временно приостановила публичные выступления, не давала интервью.

Однако певица не отказалась от концертов: через 20 дней после смерти мужа она выступила на городском празднике в Нижнем Новгороде.

«Концерты и выступления не прекращаю — такова была воля мужа. Это дело всей его жизни, даже больше, чем для меня. Буду петь. Думаю, смогу», — делилась Натали.

Спустя чуть больше года Натали объявила о возвращении к корпоративным выступлениям. Еще через год она выступила на концерте в Государственном Кремлевском Дворце и участвовала в шоу «Ну-ка, все вместе!», возвращаясь к прежнему ритму.

Тренд «ностальгии» не утихает уже десятилетия — и давно вышел за рамки узкой ниши. Сначала были дискотеки 90‑х, затем — 2000‑х, и в результате они превратились в повальное движение по всей России. Павел Рудченко музыкальный продюсер

В этом году певица успела поучаствовать в шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!» и «Дуэты», отыграть новогодний сольный концерт.

Возвращение «БиС»

В 2010‑х годах группа «БиС» покорила музыкальные чарты: хиты «Твой или ничей», «Катя» и «Кораблики» прозвучали на радио более полумиллиона раз каждый. Дебютный альбом коллектива «Двухполярный мир» был выпущен тиражом свыше 100 000 копий, а в 2009 году группа получила премию в номинации «Лучшая поп‑группа».

Несмотря на яркий старт, коллектив просуществовал всего 3 года. Влад Соколовский и Дмитрий Бикбаев признавались, что между ними была «холодная война»

«Произошла просто катастрофическая дискоммуникация. Вокруг нас уже появилась экосистема: администраторы, пиарщики… Когда нас начали вот так вот разводить, было гадко. И очень много манипуляций было. Извне», — вспоминал Соколовский.

Солисты постоянно конфликтовали из-за взглядов на творчество, распределения ролей и популярности. Каждый «тянул одеяло на себя», что приводило к постоянным разборкам.

Соколовский еще вспоминал, что их продюсер Константин Меладзе не горел желанием удержать группу и в результате всё развалилось. Однако воссоединению суждено было случиться в 2026 году. Влад Соколовский и Дмитрий Бикбаев снова начали работать вместе.

Влад признавался, что его долго не отпускала мысль о том, что конфликт можно было уладить, да и Дмитрий Бикбаев тоже чувствовал внутреннюю незавершенность после резкого распада группы.

«Когда говорили " экс-группа " БиС " , это, конечно, вызывало, скажем так, у меня вопросы. " БиС " просто возобновила свою работу, и всё. Пауза была в 17 лет, на минуточку», — подчеркнул Бикбаев.

Первым совместным выступлением стал номер 9 апреля 2026 года на сольном концерте Соколовского в московском театре Аллы Духовой Todes. Оба артиста продолжают развивать сольные проекты параллельно с работой в «БиС». Дальнейшая судьба дуэта, по их словам, будет зависеть от реакции публики.

«Артистам действительно можно и нужно вернуться на сцену, поскольку такая потребность существует у их фанатов. Зрители в большей степени стремятся не к получению нового качественного продукта, а к встрече с кумирами, чьи песни связаны для них с приятными воспоминаниями», — считает Павел Рудченко.