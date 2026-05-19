Просыпаетесь уже уставшим? Первый признак выгорания — проверьте, есть ли у вас остальные

Многие до сих пор считают эмоциональное выгорание выдумкой маркетологов и «проблемой зумеров»: мол, меньше сидите в телефонах — и всё пройдёт. Но на самом деле с этим столкнулись задолго до соцсетей и бесконечных уведомлений. Еще в 80-х Кристина Маслач и Сьюзан Джексон создали тест MBI, чтобы определить уровень эмоционального истощения. На его основе мы сделали свой тест — он поможет понять: вам правда нужна серьезная перезагрузка или достаточно просто выдохнуть и дать себе 15 минут тишины.