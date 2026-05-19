Просыпаетесь уже уставшим? Первый признак выгорания — проверьте, есть ли у вас остальные

Многие до сих пор считают эмоциональное выгорание выдумкой маркетологов и «проблемой зумеров»: мол, меньше сидите в телефонах — и всё пройдёт. Но на самом деле с этим столкнулись задолго до соцсетей и бесконечных уведомлений. Еще в 80-х Кристина Маслач и Сьюзан Джексон создали тест MBI, чтобы определить уровень эмоционального истощения. На его основе мы сделали свой тест — он поможет понять: вам правда нужна серьезная перезагрузка или достаточно просто выдохнуть и дать себе 15 минут тишины.
Тест на эмоциональное выгорание не ставит диагноза, он лишь поможет лучше понять свое состояние и что за ним стоит. В тесте для вас приготовлены 22 вопроса о ваших чувствах, в каждом нужно выбрать, с какой частотой вы испытываете подобное.
Вы чувствуете, что ваша внутренняя батарейка на нуле?
Такого со мной почти не бывает
Чувство появляется после особенно тяжелых дней
Пару раз в неделю ловлю себя на этой мысли
Это уже обычная история
Почти каждый день живу в таком режиме
Живу настолько давно с этим ощущением, что оно стало моей жизнью
Как вы себя обычно ощущаете после рабочего дня?
Полон сил: иду в зал, готовлю ужин встречаюсь с друзьями
Обычно бодрячком, но бывают дни, когда хочется прийти и лечь сразу спать
Пару раз в неделю понимаю, что сегодня максимум ужин, душ и сразу в кровать
После работы меня лучше не трогать
Почти каждый вечер сил хватает только дожить до сна
Уже долгое время после работы сил нет ни на что
Случалось, что утром вы несколько раз переставляете будильник, потому что просто не готовы включиться в работу?
Это не про меня. Обычно встаю без внутренней борьбы
Иногда бывает после тяжелого дня или бессонной ночи
Такое со мной бывает пару раз в неделю
Так начинается большинство моих рабочих дней
Последнее время каждое утро первое, что я чувствую, — усталость и раздражение
Уже забыл, как просыпаться без мысли «Можно мне сегодня никуда не идти?»
Вы можете по одному сообщению или тону понять, что коллегу сегодня лучше не трогать?
Да, такие вещи чувствую сразу
Чаще замечаю, чем нет
Иногда считываю, но иногда своими проблемами голова забита
В последнее время практически не замечаю этого
Чаще сосредоточен на своих задачах
Мне всё равно на эмоции других людей
Насколько вам близка фраза «Чем меньше общения с коллегами, тем лучше»?
Совсем не про меня, рабочее общение меня скорее заряжает
Иногда хочется тишины, но в целом люди не напрягают
Бывают дни, когда хочется, чтобы все помолчали
Всё чаще ловлю себя на такой мысли
Предпочитаю, чтобы общение было только по необходимости
Если можно не видеться и не созваниваться, это идеальный рабочий день
После работы друзья зовут вас встретиться, как отреагируете?
Я всегда за любой кипеж
Если день прошел хорошо, то почему бы и нет
Зависит от настроения: могу сорваться, а могу слиться в последний момент
Чаще ищу повод отказаться
Мысль куда-то идти уже утомляет
На все подобные предложения у меня давно включен режим «Не беспокоить».
Во время спора ситуация накалилась, вы сможете спокойно договориться?
Всегда спокойно нахожу решение и сглаживаю острые углы
В большинстве случаев быстро разруливаю ситуацию
Иногда могу и сам перегореть в споре
Иногда могу резко среагировать
Чаще просто ухожу от конфликта и не пытаюсь его решить
Я и спокойно — нет
У вас бывают дни, когда всё кажется серым и совсем не хочется ничего делать?
Такого со мной не случается
Очень редко, буквально пару раз в год
Редко, бывает время от времени
Иногда такое случается, особенно после напряженных недель
Довольно часто, приходится заставлять себя что‑то делать
Почти постоянно, почти каждый день
Вы считаете, что ваша работа помогает людям?
Конечно, моя работа меняет мир к лучшему каждый день
Часто осознаю, что вношу свой вклад в общее дело
Временами отчетливо вижу положительный эффект
Иногда ловлю себя на мысли, что без моей работы мир никак не изменится
Очень редко замечаю что‑то подобное
Не вижу связи между своей работой и улучшением мира
В последнее время замечаете, что стали холоднее по отношению к коллегам?
Нет, общаемся как обычно
Иногда хочу дистанцироваться от них
По-разному, бывает, хочется поболтать, бывает, ограничиваюсь «привет-пока»
Последнее время такое происходит всё чаще
Замечаю, что стал меньше вовлекаться в их проблемы
Давно эмоционально закрылся
Насколько вас описывает фраза «Из-за работы я стал более жестким по отношению к людям»?
Совсем не про меня
Чувствую такое, но крайне редко
Иногда замечаю за собой это
Довольно часто испытываю подобное
Это уже стало привычным состоянием
Каждый день я как ежик
Когда вы думаете о будущем, у вас есть ощущение, что впереди вас ждет что-то хорошее?
Не строю оптимистичных планов
Крайне редко появляется вера в лучшее
Иногда у меня есть это ощущение
Довольно часто задумываюсь о будущем с надеждой
Почти всегда чувствую, что лучшее — впереди
Подобные мысли — часть меня, они всегда в моей голове
В последнее время у вас бывает ощущение, что работа не радует так, как раньше?
Люблю свою работу так же, как и в день трудоустройства
Мелькает такая мысль, но только в сложные дни
Периодически ловлю себя на этом
Это чувство появляется всё чаще
Это появляется очень часто
Уже давно работа стала пыткой
Вы считаете, что работа забирает у вас слишком много сил и времени?
Совсем нет, я соблюдаю баланс дом-работа
Иногда такое бывает
Порой чувствую, что работы заметно прибавилось
Всё чаще чувствую, что не успеваю выдохнуть
Очень часто чувствую, что работа забрала себе всё мое время
У меня давно ощущение, что я живу только работой
Вас волнует, что происходит в жизни ваших коллег?
Мне нет до этого дела
Редко об этом задумываюсь
Иногда интересуюсь, как у них дела, но больше из вежливости
Мне важно, что происходит с людьми рядом
Я часто переживаю за своих коллег
Чужие проблемы и переживания воспринимаю почти как свои
Вам хотелось бы сбежать от всех в одинокий домик в лесу?
И дня не смогу прожить без людей
Устроить такой ретрит на пару дней было бы здорово
Бывают моменты, что хочется исчезнуть
Всё чаще мечтаю стать лесником в какой-нибудь глуши
Регулярно об этом думаю, готов искать дом
Если бы была возможность, давно бы сбежал
Вы можете назвать себя главным заводилой в коллективе, который легко разряжает обстановку?
Нет, я скорее тихо сижу в сторонке
Очень редко, разве что случайно получится удачно пошутить
Иногда получается поднять настроение, если настроение есть и у меня
Время от времени замечаю: после моих слов люди улыбаются
Довольно часто я чувствую, что там, где я, атмосфера становится оживленнее
Почти всегда так — коллеги говорят, что со мной легче работать
Ваша работа заставляет вас чувствовать себя живым?
Нет, не припомню таких моментов
Давно такого не испытывал
В редких случаях, когда попадается увлекательная задача
Бывает время от времени, особенно если проект интересный
Довольно часто замечаю: когда погружаюсь в задачу, появляется азарт
Постоянно так — я прямо чувствую этот заряд энергии во время работы
Можете ли вы назвать примеры, когда ваша работа напрямую помогла в какой-то ситуации?
Нет, не могу вспомнить ни одного такого случая
Такое бывало, но, может, один эпизод за всё время
Редко, но есть пара примеров, которыми я могу поделиться
Время от времени такое случается — у меня есть несколько ярких примеров
Усаживайтесь поудобнее, примеров будет очень много
Это происходит постоянно, и дня не хватит, чтобы обо всём рассказать
Вы замечали, что в последнее время вещи на работе, которые раньше радовали, теперь почти не вызывают эмоций?
Всё по‑прежнему радует, как и раньше
Очень редко такое бывает
Изредка замечаю: одни вещи перестают радовать, но большая часть еще цепляет
Время от времени понимаю: то, что раньше вдохновляло, теперь не приносит удовольствия
Довольно часто многое кажется скучным и привычным
Постоянно ничего не вызывает прежнего восторга
Вы спокойно справляетесь с эмоциональными проблемами на работе?
Нет, часто эмоции захлестывают, и мне сложно взять себя в руки
Очень редко получается справиться сразу — обычно нужно время, чтобы успокоиться
Иногда удается быстро прийти в себя, но не всегда
В большинстве случаев я справляюсь, хотя бывают сложные моменты
Обычно держу эмоции под контролем, даже в напряженных ситуациях
Практически всегда сохраняю спокойствие и нахожу способ решить проблему
Замечаете ли вы в последнее время, что коллеги перекладывают на вас свою ответственность?
Нет, такого не происходит — каждый занимается своим
Очень редко просят помочь, но это скорее исключение
Изредка бывает кто‑то попросит помочь, но это нормально
Иногда коллеги просят что‑то доделать за них
Коллеги регулярно обращаются с просьбами взять их задачи
Постоянно чувствую, что на мне висит много чужих обязанностей