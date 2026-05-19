НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

1 м/c,

вос.

 756мм 77%
Подробнее
1 Пробки
USD 71,29
EUR 82,79
«Локомотив» — «Ак Барс». Онлайн
Здоровье под контролем
Сбили БПЛА
Как отметить свадьбу в Ярославле
Когда включат горячую воду
БПЛА попал в предприятие
Почему пустеют ТЦ
Из-за БПЛА выбило окна
Развлечения Тест Просыпаетесь уже уставшим? Первый признак выгорания — проверьте, есть ли у вас остальные

Просыпаетесь уже уставшим? Первый признак выгорания — проверьте, есть ли у вас остальные

Этот тест подскажет, вам нужен выходной или серьезная перезагрузка

107
Если даже кофе размером с ванную перестает бодрить, возможно, пора что-то поменять в жизни | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаЕсли даже кофе размером с ванную перестает бодрить, возможно, пора что-то поменять в жизни | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Если даже кофе размером с ванную перестает бодрить, возможно, пора что-то поменять в жизни

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

Многие до сих пор считают эмоциональное выгорание выдумкой маркетологов и «проблемой зумеров»: мол, меньше сидите в телефонах — и всё пройдёт. Но на самом деле с этим столкнулись задолго до соцсетей и бесконечных уведомлений. Еще в 80-х Кристина Маслач и Сьюзан Джексон создали тест MBI, чтобы определить уровень эмоционального истощения. На его основе мы сделали свой тест — он поможет понять: вам правда нужна серьезная перезагрузка или достаточно просто выдохнуть и дать себе 15 минут тишины.

Тест на эмоциональное выгорание не ставит диагноза, он лишь поможет лучше понять свое состояние и что за ним стоит. В тесте для вас приготовлены 22 вопроса о ваших чувствах, в каждом нужно выбрать, с какой частотой вы испытываете подобное.

Пройден 3 раза
1 / 22

Вы чувствуете, что ваша внутренняя батарейка на нуле?

  • Такого со мной почти не бывает

  • Чувство появляется после особенно тяжелых дней

  • Пару раз в неделю ловлю себя на этой мысли

  • Это уже обычная история

  • Почти каждый день живу в таком режиме

  • Живу настолько давно с этим ощущением, что оно стало моей жизнью

2 / 22

Как вы себя обычно ощущаете после рабочего дня?

  • Полон сил: иду в зал, готовлю ужин встречаюсь с друзьями

  • Обычно бодрячком, но бывают дни, когда хочется прийти и лечь сразу спать

  • Пару раз в неделю понимаю, что сегодня максимум ужин, душ и сразу в кровать

  • После работы меня лучше не трогать

  • Почти каждый вечер сил хватает только дожить до сна

  • Уже долгое время после работы сил нет ни на что

3 / 22

Случалось, что утром вы несколько раз переставляете будильник, потому что просто не готовы включиться в работу?

  • Это не про меня. Обычно встаю без внутренней борьбы

  • Иногда бывает после тяжелого дня или бессонной ночи

  • Такое со мной бывает пару раз в неделю

  • Так начинается большинство моих рабочих дней

  • Последнее время каждое утро первое, что я чувствую, — усталость и раздражение

  • Уже забыл, как просыпаться без мысли «Можно мне сегодня никуда не идти?»

4 / 22

Вы можете по одному сообщению или тону понять, что коллегу сегодня лучше не трогать?

  • Да, такие вещи чувствую сразу

  • Чаще замечаю, чем нет

  • Иногда считываю, но иногда своими проблемами голова забита

  • В последнее время практически не замечаю этого

  • Чаще сосредоточен на своих задачах

  • Мне всё равно на эмоции других людей

5 / 22

Насколько вам близка фраза «Чем меньше общения с коллегами, тем лучше»?

  • Совсем не про меня, рабочее общение меня скорее заряжает

  • Иногда хочется тишины, но в целом люди не напрягают

  • Бывают дни, когда хочется, чтобы все помолчали

  • Всё чаще ловлю себя на такой мысли

  • Предпочитаю, чтобы общение было только по необходимости

  • Если можно не видеться и не созваниваться, это идеальный рабочий день

6 / 22

После работы друзья зовут вас встретиться, как отреагируете?

  • Я всегда за любой кипеж

  • Если день прошел хорошо, то почему бы и нет

  • Зависит от настроения: могу сорваться, а могу слиться в последний момент

  • Чаще ищу повод отказаться

  • Мысль куда-то идти уже утомляет

  • На все подобные предложения у меня давно включен режим «Не беспокоить».

7 / 22

Во время спора ситуация накалилась, вы сможете спокойно договориться?

  • Всегда спокойно нахожу решение и сглаживаю острые углы

  • В большинстве случаев быстро разруливаю ситуацию

  • Иногда могу и сам перегореть в споре

  • Иногда могу резко среагировать

  • Чаще просто ухожу от конфликта и не пытаюсь его решить

  • Я и спокойно — нет

8 / 22

У вас бывают дни, когда всё кажется серым и совсем не хочется ничего делать?

  • Такого со мной не случается

  • Очень редко, буквально пару раз в год

  • Редко, бывает время от времени

  • Иногда такое случается, особенно после напряженных недель

  • Довольно часто, приходится заставлять себя что‑то делать

  • Почти постоянно, почти каждый день

9 / 22

Вы считаете, что ваша работа помогает людям?

  • Конечно, моя работа меняет мир к лучшему каждый день

  • Часто осознаю, что вношу свой вклад в общее дело

  • Временами отчетливо вижу положительный эффект

  • Иногда ловлю себя на мысли, что без моей работы мир никак не изменится

  • Очень редко замечаю что‑то подобное

  • Не вижу связи между своей работой и улучшением мира

10 / 22

В последнее время замечаете, что стали холоднее по отношению к коллегам?

  • Нет, общаемся как обычно

  • Иногда хочу дистанцироваться от них

  • По-разному, бывает, хочется поболтать, бывает, ограничиваюсь «привет-пока»

  • Последнее время такое происходит всё чаще

  • Замечаю, что стал меньше вовлекаться в их проблемы

  • Давно эмоционально закрылся

11 / 22

Насколько вас описывает фраза «Из-за работы я стал более жестким по отношению к людям»?

  • Совсем не про меня

  • Чувствую такое, но крайне редко

  • Иногда замечаю за собой это

  • Довольно часто испытываю подобное

  • Это уже стало привычным состоянием

  • Каждый день я как ежик

12 / 22

Когда вы думаете о будущем, у вас есть ощущение, что впереди вас ждет что-то хорошее?

  • Не строю оптимистичных планов

  • Крайне редко появляется вера в лучшее

  • Иногда у меня есть это ощущение

  • Довольно часто задумываюсь о будущем с надеждой

  • Почти всегда чувствую, что лучшее — впереди

  • Подобные мысли — часть меня, они всегда в моей голове

13 / 22

В последнее время у вас бывает ощущение, что работа не радует так, как раньше?

  • Люблю свою работу так же, как и в день трудоустройства

  • Мелькает такая мысль, но только в сложные дни

  • Периодически ловлю себя на этом

  • Это чувство появляется всё чаще

  • Это появляется очень часто

  • Уже давно работа стала пыткой

14 / 22

Вы считаете, что работа забирает у вас слишком много сил и времени?

  • Совсем нет, я соблюдаю баланс дом-работа

  • Иногда такое бывает

  • Порой чувствую, что работы заметно прибавилось

  • Всё чаще чувствую, что не успеваю выдохнуть

  • Очень часто чувствую, что работа забрала себе всё мое время

  • У меня давно ощущение, что я живу только работой

15 / 22

Вас волнует, что происходит в жизни ваших коллег?

  • Мне нет до этого дела

  • Редко об этом задумываюсь

  • Иногда интересуюсь, как у них дела, но больше из вежливости

  • Мне важно, что происходит с людьми рядом

  • Я часто переживаю за своих коллег

  • Чужие проблемы и переживания воспринимаю почти как свои

16 / 22

Вам хотелось бы сбежать от всех в одинокий домик в лесу?

  • И дня не смогу прожить без людей

  • Устроить такой ретрит на пару дней было бы здорово

  • Бывают моменты, что хочется исчезнуть

  • Всё чаще мечтаю стать лесником в какой-нибудь глуши

  • Регулярно об этом думаю, готов искать дом

  • Если бы была возможность, давно бы сбежал

17 / 22

Вы можете назвать себя главным заводилой в коллективе, который легко разряжает обстановку?

  • Нет, я скорее тихо сижу в сторонке

  • Очень редко, разве что случайно получится удачно пошутить

  • Иногда получается поднять настроение, если настроение есть и у меня

  • Время от времени замечаю: после моих слов люди улыбаются

  • Довольно часто я чувствую, что там, где я, атмосфера становится оживленнее

  • Почти всегда так — коллеги говорят, что со мной легче работать

18 / 22

Ваша работа заставляет вас чувствовать себя живым?

  • Нет, не припомню таких моментов

  • Давно такого не испытывал

  • В редких случаях, когда попадается увлекательная задача

  • Бывает время от времени, особенно если проект интересный

  • Довольно часто замечаю: когда погружаюсь в задачу, появляется азарт

  • Постоянно так — я прямо чувствую этот заряд энергии во время работы

19 / 22

Можете ли вы назвать примеры, когда ваша работа напрямую помогла в какой-то ситуации?

  • Нет, не могу вспомнить ни одного такого случая

  • Такое бывало, но, может, один эпизод за всё время

  • Редко, но есть пара примеров, которыми я могу поделиться

  • Время от времени такое случается — у меня есть несколько ярких примеров

  • Усаживайтесь поудобнее, примеров будет очень много

  • Это происходит постоянно, и дня не хватит, чтобы обо всём рассказать

20 / 22

Вы замечали, что в последнее время вещи на работе, которые раньше радовали, теперь почти не вызывают эмоций?

  • Всё по‑прежнему радует, как и раньше

  • Очень редко такое бывает

  • Изредка замечаю: одни вещи перестают радовать, но большая часть еще цепляет

  • Время от времени понимаю: то, что раньше вдохновляло, теперь не приносит удовольствия

  • Довольно часто многое кажется скучным и привычным

  • Постоянно ничего не вызывает прежнего восторга

21 / 22

Вы спокойно справляетесь с эмоциональными проблемами на работе?

  • Нет, часто эмоции захлестывают, и мне сложно взять себя в руки

  • Очень редко получается справиться сразу — обычно нужно время, чтобы успокоиться

  • Иногда удается быстро прийти в себя, но не всегда

  • В большинстве случаев я справляюсь, хотя бывают сложные моменты

  • Обычно держу эмоции под контролем, даже в напряженных ситуациях

  • Практически всегда сохраняю спокойствие и нахожу способ решить проблему

22 / 22

Замечаете ли вы в последнее время, что коллеги перекладывают на вас свою ответственность?

  • Нет, такого не происходит — каждый занимается своим

  • Очень редко просят помочь, но это скорее исключение

  • Изредка бывает кто‑то попросит помочь, но это нормально

  • Иногда коллеги просят что‑то доделать за них

  • Коллеги регулярно обращаются с просьбами взять их задачи

  • Постоянно чувствую, что на мне висит много чужих обязанностей

ПО ТЕМЕ
Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Тест Психология Выгорание
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Цены снижаются, компании не банкротятся». Бизнесмен съездил в Китай и рассказал, почему экономика там «цветет и пахнет»
Ильдар Хусаинов
Директор федерального агентства недвижимости «Этажи»
Мнение
Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие
Анастасия Микула
Мнение
Путешественница спланировала день рождения с помощью ИИ (и теперь всем советует)
Антонина Редреева
Мнение
«Ушли отеки, уменьшился нос». Как журналист лечила акне системными ретиноидами — честно о побочках и результатах
Назифа Нурмухаметова
Мнение
«Срываемся и едим»: нутрициолог о том, как не получить проблем со здоровьем после мяса на мангале
Евгения Новикова
Рекомендуем