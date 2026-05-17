Развлечения «Подлая и ужасная вещь!»: участники шоу «Сокровища императора» устроили драку в эфире

Конфликт между Артемом Качером и спортсменом Олегом Яровинским зашел слишком далеко

Олег Яровинский и Артем Качер вцепились друг в друга из-за обвинений в нечестной игре

Известный рэп-исполнитель Артем Качер устроил драку на реалити-шоу «Сокровища императора». Музыкант заподозрил соперников по игре в нечестности, после чего между участниками началась жесткая потасовка. Этот конфликт попал в объективы камер.

По мнению Качера, команда бывшего тренера сборной по футболу Леонида Слуцкого и его друга Олега Яровинского подозрительно быстро добирается до испытаний. Он был уверен, что они хитрят. Но такие обвинения оказались слишком обидными для спортсменов. Развязалась драка.

Под горячую руку попала хрупкая девушка — Арина Аверина. Гимнастка, увидев конфликт мужчин, решила поскорее уйти, однако в результате один из ударов пришелся ей в голову. Девушке повредили ухо.

Девушка призналась, что сильно боится драк, поэтому попыталась убежать, но попала под горячую руку

«Нас обвинили, что мы играем нечестно. В футболе и в спорте — это самое жестокое обвинение, которое может быть. В мире спорта обвинение в нечестной игре хуже, чем обвинение в изнасиловании в обычной жизни. То есть это максимально подлая и ужасная вещь!» — объясняет ярость своего друга Леонид Слуцкий.

В итоге конфликт завершился тем, что вспыльчивому Артему Качеру посоветовали пересмотреть видеоматериал, чтобы убедиться в честности соперников. Чего делать рэпер не стал. Оба мужчины извинились перед пострадавшей девушкой.

Последний выпуск вообще был эмоциональным и ярким. Чего только стоит новая команда в лице певицы Наташи Королевой и ее невестки Мелиссы Глушко.

Наташа Королева призналась, что рада быть в команде с невесткой, ведь если бы на ее месте был муж, то без ссор бы не обошлось. Сама Мелисса рассказала, что если победит, то потратит деньги на зубы

Участникам предстояло выдержать тяжелые испытания на выносливость не только тела, но и желудка. В одном из заданий игроки ели традиционные китайские блюда, от которых у звезд то и дело возникал рвотный рефлекс.

Но если кому-то просто не везло с желудком, то команда Яны и Марго Кошкиной продолжала удивлять зрителей своими взаимоотношениями. Ни одно из испытаний эта пара не прошла. Из-за чего сама Яна Кошкина не могла сдержать эмоций. Она не просто злилась на родную мать, но и призналась на камеру продюсерам, что очень сильно разочарована и хочет поменять партнера. Актриса в слезах говорила, что даже звонила сестре и спрашивала: «Почему Марго ее так позорит?»

Яна Кошкина призналась, что сделала огромную ошибку, взяв на проект Марго. Она уверена, что была бы в лидерах, если бы участвовала с сестрой

Тем не менее удача в этой серии оказалась всё равно на их стороне. Проект покинули довольно сильные игроки — Леонид Слуцкий и Олег Яровинский. Мужчины потеряли деньги и не смогли быстро добраться до конечной точки, где всех ждали Ольга Бузова и Михаил Галустян. Остальные участники, узнав, что из игры выбыли такие серьезные соперники, были, мягко говоря, удивлены.

Олег Яровинский и Леонид Слуцкий очень ярко проявляли себя на проекте

«Мы не достойны такого финала. Я просто в шоке», — говорила Яна Кошкина и вытирала слезы от досады.

«Мы в ступоре. Не хотим принимать тот факт, что они ушли», — прокомментировала Ирина Пинчук уход команды «оранжевых», с которыми она успела уже подружиться.

Сами же спортсмены восприняли свое выбывание на позитиве, признавшись, что им был просто необходим этот проект, чтобы отвлечься от работы.

Юлия Мальцева
