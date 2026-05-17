Четыре знака зодиака ждет черная полоса: кому стоит быть особенно осторожным до конца мая

Май притворяется почти июнем: солнца больше, планы грандиознее, настроение на максимум. Но как раз в этот радужный момент Вселенная, похоже, решает подбросить задачки повышенной сложности.

По прогнозу участницы шоу «Битва экстрасенсов» (16+) на ТНТ Кажетты Ахметжановой для наших коллег из издания «СтарХит», в ближайшие недели некоторым представителям зодиакального круга придется слегка скорректировать курс. Речь не о тотальной катастрофе, а о периоде, когда стоит внимательнее прислушаться к себе и трезво оценить происходящее. Итак, приготовьтесь.

Телец: стабильность дала трещину

Тем, кто родился под этим знаком, обычно важны порядок и понятные правила игры. Они выстраивают вокруг себя устойчивую систему и чувствуют себя спокойно, когда всё идет по плану. Однако в мае привычная картина может начать меняться. Деньги, распорядок или даже личная жизнь внезапно потребуют ревизии.

И тут включается внутренний бунт, ведь казалось, что механизм давно отлажен. Но попытка любой ценой сохранить старую схему способна только усилить стресс. Парадоксально, но гибкость сейчас выгоднее упрямства. Иногда именно обновление привычной конструкции помогает обрести более прочную опору.

Козерог: работа кипит, а аплодисментов нет

Эти люди редко ждут у моря погоды. Если есть цель, они методично движутся к ней, шаг за шагом. В конце весны может возникнуть ощущение, что усилия вложены серьезные, а результат будто задерживается по пути.

Проекты буксуют, признание не спешит, планы продвигаются медленнее, чем хотелось бы. В такой ситуации легко начать давить сильнее: ускоряться, ужесточать контроль, требовать от себя невозможного. Но излишнее давление вряд ли ускорит процесс. Иногда пауза и стратегический взгляд со стороны работают эффективнее, чем бесконечный режим аврала.

Близнецы: информационный шторм

Для этого знака динамика — родная стихия. Но в мае поток новостей, встреч и идей может превратиться в настоящий водоворот. Всё срочно, всё важно, всё требует немедленной реакции.

«Внутреннее ощущение рассеянности усиливается, а выбор между вариантами становится сложнее, чем обычно», — предупреждает Кажетта Ахметжанова.

В такой атмосфере легко наговорить лишнего или согласиться на сомнительное предложение. Лучшее решение — притормозить. Не каждая возможность заслуживает мгновенного «да». Перед серьезными переговорами полезно взять паузу и дать себе время подумать. Это убережет от лишних зигзагов, которые потом придется исправлять.

Весы: тишина больше не спасает

Представители этого знака славятся умением сглаживать углы и поддерживать баланс. Но накопленные недомолвки в мае могут внезапно напомнить о себе — и в личной жизни, и в рабочих делах.

Игнорирование проблем ради внешнего спокойствия сейчас сыграет злую шутку. Чем дольше откладывать разговор, тем сложнее он становится. Открытый диалог — не обязательно скандал. Достаточно честно обозначить свою позицию и внимательно выслушать вторую сторону. Гармония возникает не там, где все делают вид, что всё прекрасно, а там, где есть ясность и пространство для диалога.

Как пережить этот период без потерь

Паниковать — точно не план. Майские качели лучше встречать с холодной головой и четким планом действий. Тельцам стоит на время включить режим финансовой осторожности: крупные траты и резкие решения сейчас ни к чему. Небольшая пауза и трезвый расчет помогут сохранить ощущение почвы под ногами.

Козерогам полезно притормозить и пересмотреть стратегию. Возможно, дело не в количестве усилий, а в выбранном направлении. Иногда делегирование и честный аудит целей дают больше, чем работа на износ.

Близнецам не повредит информационная гигиена. Меньше спонтанных согласий, больше приоритетов и списка задач. Мир не рухнет, если ответить не мгновенно.

Весам же стоит фиксировать договоренности и не бояться обозначать границы. Спокойный, но прямой разговор сейчас сэкономит куда больше нервов, чем попытка всем угодить.