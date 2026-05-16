Линде светит срок, а Егор Крид запел в переходах метро: новости из мира шоу-бизнеса

Артистку подозревают в особо крупном мошенничестве Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Несколько громких событий произошло в жизни звезд шоу-бизнеса на этой неделе. Певца Андрея Губина преследует фанатка. Актер Александр Ревва рискует потерять компанию. Особняк Аллы Пугачевой никто не покупает. Полину Гагарину застали с новым возлюбленным. Ольга Бузова хочет дуэт с «Тату». Егор Крид начал выступать в переходах метро, а певице Линде грозит срок. Подробности этих и других событий из жизни звезд — в нашем дайджесте.

Андрея Губина преследует фанатка

Много лет Андрей Губин ведет затворнический образ жизни и уже давно не дает концерты и не появляется на телевидении. Несмотря на это, у артиста остались преданные фанаты и одна из них навязчиво преследует Губина.

Девушка уже много лет караулит музыканта возле его квартиры, регулярно оставляет ему записки с признанием в любви, а однажды расписала маркером горный велосипед певца, который стоял возле квартиры, передает Telegram-канал SHOT.

В этой ситуации артиста могут даже признать пострадавшим в деле о порче имущества, если он сам обратится в полицию с заявлением, а факт нанесенного ущерба подтвердится. Так считает адвокат Александр Жорин.

«Специальной ответственности именно за сталкинг в российском законодательстве пока нет, хотя депутаты предлагают принять соответствующую норму. Любовные письма, если в них нет угроз, оскорблений, вымогательств, распространения личных данных, состава правонарушения обычно не образуют. Наиболее очевидный эпизод — надпись маркером на сиденье велосипеда. Если это повлекло повреждение имущества, но без значительного ущерба, речь может идти о статье 7.17 КоАП. Санкция — административный штраф от 300 до 500 рублей», — сообщил Жорин в разговоре с «Абзацем».

По информации адвоката, поведение фанатки могут определить как мелкое хулиганство, если приставания к музыканту были систематическими и содержали явное неуважение к окружающим.

Александр Ревва теряет компанию

Компании Александра Реввы грозит ликвидация, а остальной его бизнес терпит убытки. Это происходит на фоне того, что артист плотно взялся за частные концерты с ценником от 5 до 10 млн рублей, пишет Telegram-канал Baza.

Отмечается, что у Реввы в России зарегистрированы три компании, занимающиеся продюсированием треков и продажей билетов на концерты. Однако согласно финансовой отчетности за 2025 год в качестве предпринимателя у актера дела идут не очень.

По информации «Базы», сложнее всего ситуация у «Билеткафе». После рекордного 2024 года с выручкой 3 млн рублей в 2025-м компания не заработала ничего и также оказалась в убытке.

Через суд прокуратура признала юридический адрес этой фирмы недействительным — теперь ей может грозить ликвидация. «Войс медиа» в 2025 году зафиксировала убыток в 19 тысяч рублей, но в 2024 году выручка компании превысила 5 млн. «Войс медиа продакшн», владеющая правами на музыкальные произведения, за тот же период не получила дохода и ушла в минус на 8 тысяч, тогда как годом ранее также показывала выручку около 5 млн.

Несмотря на это, артист остается на плаву. Отмечается, что гонорар Реввы зависит от города: в Москве — 5–6 миллионов рублей, в городах ближе к столице — около 10 миллионов, а во Владивостоке и других удаленных регионах сумма может достигать 11–12 миллионов. График выступлений расписан до середины лета: в нем корпоративы, съемки и различные мероприятия, хотя отдельные окна для новых заказов всё еще остаются.

Особняк Пугачевой никто не покупает

Семья певицы Аллы Борисовны никак не может продать дачу на Истринском водохранилище, которую она в свое время подарила старшему внуку Никите Преснякову. Звездный дом продается со скидкой почти в три раза.

В особняке есть всё для комфортной и роскошной жизни. Сама Пугачева потратила немало средств на его обустройство. Сейчас его предлагают за 110 миллионов рублей. Но даже за такую сумму дом никто не покупает.

Шикарный четырехэтажный дом площадью 760 квадратных метров с собственной береговой линией и пирсом, кинозалом, бильярдной, хаммамом и бассейном вновь выставили на продажу в начале мая. На территории особняка также есть отдельный дом для персонала на 80 квадратов, гараж с парковкой и огромный участок 55 соток, передают наши коллеги из Starhit.ru.

Лерчек пришла на пятую химию в наряде с мехом

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) рассказала о борьбе с онкологией (раком желудка четвертой стадии). На этой неделе многодетная мама прошла пятый курс химии. Параллельно она восстанавливается после серьезного вмешательства на позвоночнике.

На очередной курс химиотерапии блогер пришла в гламурном стиле эпохи девяностых. В палату Лерчек вошла в розовом кружевном кардигане с меховой отделкой и брюках-клеш. Образ дополнили сумка Chanel и кулон-сердце. Из-за агрессивного лечения блогер носит парик.

По словам Лерчек, несмотря на позитивный настрой, она проживает непростой период. Чтобы пресечь разговоры о якобы выдуманном диагнозе, она начала публиковать медицинские бумаги и показывать процесс терапии.

В одном видео многодетная мама продемонстрировала, как проходит процедура.

«Я знаю, что ходит очень много разных слухов. Мне самой морально тяжело жить и лечиться. Показываю всё как есть. Вот стоит капельница, лекарство идет через раковый порт и поступает в центральную вену. Вот моя кровать, вот — Луиса. Мы здесь остаемся на ночь, потому что последняя помпа будет капать практически 24 часа. Спасибо большое, пожелайте удачи, чтобы всё прошло хорошо», — обратилась блогер к подписчикам.

Еще она показала следы операции на спине. По ее словам, метастазы повредили один из позвонков, поэтому потребовалось хирургическое вмешательство.

В опубликованных документах указано, что врачи работали с грудным позвонком и укрепили его специальным костным цементом. Согласно описанию, состояние Лерчек было тяжелым: позвоночник либо был разрушен, либо находился в крайне ослабленном состоянии. Точный диагноз в представленном фрагменте не был указан.

С блогером постоянно находится ее жених — танцор Луис Сквиччиарини. По его словам, динамика у девушки положительная и с каждым днем ей становится лучше.

Полину Гагарину застали с новым возлюбленным

Нового возлюбленного Полины Гагариной вычислили журналисты. По информации издания Super, певица и ее избранник обнимались прямо на улице.

«Пара была замечена корреспондентом на автобусной остановке. В пути они обнимались и держались за руки. Избранником Гагариной оказался 36-летний Сергей Сметанин — концертный директор певицы», — говорится в опубликованном сообщении.

Слухи об их романе появились давно, но всё это время журналистам и поклонникам удавалось застать их вместе только в рабочей обстановке.

Также на этой неделе певица призналась в своей болезни. Во время гастролей в Турции у нее резко ухудшилось здоровье и случились жуткие судороги.

По словам звезды, ее принудили соблюдать постельный режим после возвращения из Турции.

«Просто меня берут и укладывают в кровать, говорят: „А теперь мы лежим и болеем!“» — заявила Гагарина.

Джон Траволта получил «Золотую пальмовую ветвь»

Американскому актеру Джону Траволте вручили «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. Об этом сообщает издание People.

На мероприятии должны были показать режиссерский дебют Траволты — фильм «Ночной автобус с пропеллером в один конец». Картина основана на одноименной книге, написанной Траволтой в 1997 году.

Сюжет фильма рассказывает о 8-летнем мальчике по имени Джефф, который страстно увлекается авиацией. Вместе со своей матерью он отправляется в трансконтинентальный перелет в Голливуд. Этот проект был посвящен памяти его покойного сына.

Вручая награду, глава фестиваля назвал Траволту «одним из величайших актеров», заслуживающих награды.

«Не могу поверить. Это последнее, чего я ожидал. Вы говорили, что это будет особенный вечер, но я не думал, что вы имели в виду именно это. Это момент, который трогает до глубины души. Это больше, чем просто „Оскар“, — цитирует слова актера People и уточняет, что Траволту никто не предупреждал о награде.

Ольга Бузова хочет дуэт с «Тату»

Певица Ольга Бузова призналась, что хочет спеть дуэтом с группой «Тату». Так совпало, что Лена Катина и Юлия Волкова выступали в Мексике как раз в то время, когда там отдыхала Бузова. Это и навело звезду на такую идею.

«Знаете, жизнь такая интересная штука, я так хотела сходить на концерт „Тату“… даже уже не знаю сколько десятилетий! Мы все слушали треки девчонок в юности! И не пишите, что это было не так! В моем плейлисте рядом были Бритни Спирс и „Тату“. Но всё время не получалось залететь к девчонкам на шоу! Сначала „Дом-2“, потом Юля и Лена уходили в сольное, а сейчас начали радовать нас и переносить в юность», — написала Ольга.

Она рассказала, что с девочками они встретились в самолете, потом сходили вместе на экскурсию, а потом она побывала у них на концерте и пела каждую песню с мексиканцами.

«Тату» — это не просто музыка, это целый культурный пласт нашей музыкальной культуры», — написала Бузова, поблагодарив Волкову и Катину за воссоединение.

Также звезда предложила девочкам записать дуэт.

«Дала уже задание моим авторам на написание для нас совместки», — заверила Ольга.

Однако эту идею Катина и Волкова пока оставили без ответа.

Егор Крид начал петь в переходах метро

Певец Егор Крид (Егор Булаткин) выступил с музыкальным номером на станции «Курская» московского метро. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы РФ.

Такой перформанс артиста в подземке привлек внимание пассажиров. Они отметили, что это стало неожиданным сюрпризом для многих.

«Ко дню рождения метро особенный музыкальный подарок! Прямо сейчас на станции „Курская“ исполняет свои хиты Егор Крид», — писали в Telegram-канале ведомства.

Линду могут посадить на 10 лет

Певице Линде (Светлане Гейман) грозит до 10 лет лишения свободы. Артистку подозревают в особо крупном мошенничестве.

На этой неделе Линду допросили следователи. Как отмечает адвокат Вадим Багатурия, такой срок исполнительнице дадут в случае, если докажут, что она была причастна к махинациям.

«Если будет доказана ее причастность к этим преступлениям, то до 10 лет лишения свободы без нижней границы. Также возможно удовлетворение гражданского иска потерпевшего по возмещению вреда, причиненного преступлением», — уточнил собеседник в разговоре с «Абзацем».

Инцидент уже прокомментировал музыкальный продюсер Максим Фадеев. Он в свое время продюсировал звезду.

«Мне жаль, что мы с Линдой оказались в этой точке. На протяжении 30 лет я пытался урегулировать этот вопрос мирно через ее представителей — Кувшинова, Черкасова (который сейчас в СИЗО), но результата это не дало», — сообщил после скандала Максим Фадеев.

Продюсер подчеркнул, что он не собирается запрещать Линде что-то, а просто хочет защитить свои авторские права.

«Речь идет не о запретах и не о публичной войне, а о защите моих авторских прав и той части смежных прав, которая мне принадлежит. Такие вопросы должны решаться не через интервью у блогеров и не через публичную полемику, а фактами, документами, экспертизой и в правовом поле», — заявил Фадеев в личных соцсетях.

Он считает, что Линда не оставила ему выбора, поэтому он решил законным способом бороться за свою честь и достоинство.