Илья Малаков: «Конечно же, вскроются тайны». Актер рассказал о съемках в сериале «Когда горит огонь»

В центре сюжета сериала «Когда горит огонь» — загадочное преступление в небольшом селе Источник: архив «Антенна-Телесемь»

В детективной мелодраме «Когда горит огонь» за тихими провинциальными пейзажами скрываются опасные тайны, а расследование убийства неожиданно переплетается с любовной историей.

Премьера проекта скоро состоится на канале «Россия 1». Журнал «Антенна» узнал все подробности у одного из главных героев: актера Ильи Малакова. Актер рассказал о съемках под Угличем, деревенской романтике и людях, которые его по-настоящему впечатлили.

— Действие сюжета развивается в селе, где, казалось бы, все добрые соседи, но вдруг происходит убийство. Всколыхнет ли происшествие тайны этого местечка?

— За радужными фасадами могут скрываться разные цвета и оттенки, наша деревня не исключение. По мере того как будут развиваться события, мы увидим, из чего на самом деле состоят это простое село и его жители. Не то чтобы разочаруемся в их характерах, нет, мы узнаем, что деревня не так проста. Конечно же, вскроются тайны, у медали ведь всегда две стороны, у всех жителей есть как светлые черты, так и те, которые они скрывают не только от самых близких, но порой и от себя.

— Варвара Феофанова рассказывала, что ее героиня, фельдшер Лера, по характеру революционерка. Она ярко включается в любой конфликт или ситуацию, где может быть полезна. Встречали вы в жизни таких женщин?

— Моя жена (актриса Ангелина Стречина) отчасти такая, у меня есть подруги, которые ведут себя подобным образом, так что всё реально. Но не будем забывать, что в сценариях — кино и спектакль — герои показаны не просто в обыденной жизни, они поставлены в острую ситуацию. Порой в такую, когда на кону стоит их жизнь или жизнь ближнего, как в нашем сюжете. Поэтому яркие черты характера персонажей выходят на первый план. Героиня Вари не только сама по себе пробивная девушка, она еще и врач, поэтому не может не включаться в чужую беду, она стремится спасти всех, вне зависимости, знает человека или нет.

Нонна Гришаева воплотила в сериале образ актрисы, которая вынуждена покинуть сцену по состоянию здоровья Источник: архив «Антенна-Телесемь»

— Получается, ваш Михаил из того же теста, раз поддерживает Леру?

— Да, мне кажется, что на этой почве они и сошлись внутренне. Единственное, что у него это яркое желание добиться справедливости, возможно, наложилось на чувства, которые он начал испытывать к Лере. В целом его жизнь в деревне была спокойной, но сложившиеся обстоятельства и персонаж Вари толкают Михаила на внутренний рост, на то, чтобы он смог проявить себя с точки зрения профессиональной деятельности.

— Съемки проходили в том числе и в деревне под Угличем. В каких живописных местах удалось побывать?

— Скажу даже больше: деревня была не одна. Если посмотреть на карту сверху, на ней будет множество точек, где мы наследили, натоптали и даже накупались в рамках сценария. Мы снимали и в лесах, в деревне, которая стоит в лесу, в полях, на трассе, в самом Угличе, в старых заброшенных домах, в действующем деревенском ДК на окраине. Я на этих съемках вспомнил свое детство. Мне грустно, что той деревни, которая была у меня (актер родился в селе Новоселки Рязанской области. — Прим. «Антенны»), сейчас уже нет в том виде, какой я ее помню. С появлением коттеджных поселков, деревянных щитов и прочего пропадает та самая романтика, когда люди кричали друг другу через забор: «Как дела? Ты куда?» Мы всё детство так орали, хотя стояли в десяти метрах друг от друга. Эта огромная культура прекрасно показана во всех советских фильмах, например в картине «Любовь и голуби». Я был приятно удивлен, что она сохранилась как в тех деревнях, где проходили наши съемки, так и у нас внутри сюжета.

— Как к вам относились местные жители?

— Нам встретились потрясающие люди. В одной деревне у храма был турник, а напротив — старая пожарная часть. Как-то раз после смены я пошел туда позаниматься. Приехал местный пожарный, и мы заболтались. Мне так понравился этот парень, импульсный, в нем дух детства. Да, Рязанская и Ярославская области — разные места, но по духу деревенские люди похожи. Мы с ним и про сериал поговорили, потом он мне рассказывал, какие у них озера, про то, как кто где-то утонул… То есть обсудили всё на свете и обменялись телефонами. Мне очень нравятся такие открытые и простые люди. Подобных встреч было много, взять хотя бы директора местной школы: потрясающая женщина, ко всем с заботой относилась, она для всех и мама, и воспитатель, и директор в одном лице.

Вместе с участковым Михаилом героиня Лера пытается докопаться до правды, пока расследование обрастает новыми интригами Источник: архив «Антенна-Телесемь»

— Так тепло говорите, не могу не спросить: у вас в мечтах квартира в Москве или всё-таки домик в деревне?

— И то и другое, но домик точно, ведь деревня — это мое детство, и туда всё равно тянет. Как говорится, можно уехать из Рязани, но Рязань из себя не вывезти, а я и не собираюсь

— С какими чувствами вспоминаете работу в этом сериале?

— Со светлой грустью. Вспоминаю красивые места, команду, хороший материал… Эта работа подарила приятные встречи как с коллегами, с которыми я хорошо знаком, — Ильей Антоненко, Варварой Феофановой, так и с новыми людьми, в частности с нашим режиссером Антоном Борматовым. На пробах ты никогда не можешь до конца узнать человека, ты в принципе находишься в стрессе, настоящее знакомство начинается уже на площадке.

Я окончательно выдохнул, когда увидел, как Антон работает, с какой любовью подходит к своему делу. На самом деле хочется о каждом говорить, потому что остались хорошие впечатления от всех партнеров и цехов. Здорово, когда люди кропотливо относятся к подготовке и своей профессии в целом.