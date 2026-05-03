НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

0 м/c,

 752мм 88%
Подробнее
1 Пробки
USD 82,17
EUR 94,84
Главное о ночных налетах
Где помогают вернуть здоровье
Трое разбились на трассе
Иностранец переехал в Ярославль
Где поймать настоящее лето
Афиша на выходные
Нашли странный гриб
Ремонт на Кирова
Очереди на АЗС
Развлечения Перепалка закончилась слезами: Инстасамка устроила разборки в шоу «Сокровища императора»

Перепалка закончилась слезами: Инстасамка устроила разборки в шоу «Сокровища императора»

Что не поделили участники

1 209
Певица весь выпуск прорыдала: сначала из-за мнения актрисы, а потом еще от усталости из-за сложных испытаний на шоу | Источник: tnt.ruПевица весь выпуск прорыдала: сначала из-за мнения актрисы, а потом еще от усталости из-за сложных испытаний на шоу | Источник: tnt.ru

Певица весь выпуск прорыдала: сначала из-за мнения актрисы, а потом еще от усталости из-за сложных испытаний на шоу

Источник:

tnt.ru

Актриса Ирина Безрукова назвала Инстасамку фриком, из-за чего певица устроила скандал на съемках шоу «Сокровища императора» (16+). Дарья Зотеева (настоящее имя исполнительницы хита «За деньги да». — Прим. ред.) не только решила публично выяснить отношения с артисткой, но и отомстить за нелестные слова, подставив кинозвезду на одном из испытаний проекта.

— Мы вернули должок, — так объяснила Инстасамка свой поступок с мужем, с которым они, выполнив свое задание, решили усложнить прохождение испытания другой паре — Ирине Безруковой и ее пиарщику Станиславу Влайку.

Инстасамка узнала, что про нее плохо говорила Ирина Безрукова в другом шоу, и решила ее прямо спросить об этом | Источник: tnt.ruИнстасамка узнала, что про нее плохо говорила Ирина Безрукова в другом шоу, и решила ее прямо спросить об этом | Источник: tnt.ru

Инстасамка узнала, что про нее плохо говорила Ирина Безрукова в другом шоу, и решила ее прямо спросить об этом

Источник:

tnt.ru

Оказалось, что певица помнит, как актриса нелестно высказывалась в ее адрес в другом шоу. Ирине Безруковой тогда показывали клип Инстасамки «Пампим нефть» и спрашивали мнение по поводу подобного творчества.

— Я нашла запись, где Ирина высказалась о том, что я неталантливая, что я фрик, — припомнила Дарья Зотеева актрисе в эфире шоу.

— Но я просто высказала свое мнение. Речь шла о клипе, видеоряде. В этом клипе другая Даша, другой образ. Ну и вы несильная певица, Даша. И я просто высказала свое мнение и не отказываюсь от него. У меня классическое образование. Я в детстве играла на скрипке, — парировала актриса.

Но певица сдаваться не собиралась и продолжала конфликт. Она стала говорить про трудное детство и то, что у ее семьи не было денег на то, чтобы дать ребенку музыкальное образование. Дарья призналась, что из-за сложных отношений с родителями ей пришлось уйти из дома в 16 лет. И только творчество спасло ее.

— Время поменялось. Для того чтобы быть выдающейся, уже недостаточно просто иметь хороший вокал. Нужно суметь еще собрать крутую команду. Вы не можете вешать ярлыки на людей: кто талантливый, а кто нет. Моя жизнь была настолько грустная, настолько мне было плохо. И мне тогда казалось, что если для меня не сделали чего-то веселого, хорошего, то я смогу обнять своей музыкой всех. Поднять настроение. Дать девчонкам побыть оторвой, — рассказывает Инстасамка.

Певица посоветовала актрисе разобраться в том, что сейчас происходит на эстраде, и лишь потом давать свою оценку. Эти слова довели актрису до слез. Она принесла свои извинения Инстасамке.

Оказалось, что у молодой исполнительницы и актрисы есть много общего. Например, их обеих в маленьком возрасте бросили отцы. Они обе воспитывались в простых семьях и пережили немало трудных времен. Этот откровенный разговор без лишних свидетелей закончился теплыми объятиями. Обе звезды были рады поставить точку в конфликте.

Актриса и певица разрыдались, когда узнали, сколько на самом деле общего у них есть | Источник: tnt.ruАктриса и певица разрыдались, когда узнали, сколько на самом деле общего у них есть | Источник: tnt.ru

Актриса и певица разрыдались, когда узнали, сколько на самом деле общего у них есть

Источник:

tnt.ru

Но не только этими разборками запомнился четвертый выпуск шоу «Сокровища императора». В рядах участников новая пара — Леонид Слуцкий и Олег Яровинский. Спортсмены появились в шоу довольно ярко: они сразу начали остро шутить над другими игроками и признались, что их юмор многие воспринимают как токсичный, однако для людей футбола это норма.

Задания в этой серии были довольно экстремальными. Чего только стоили прыжки с огромной высоты или поездки на велосипеде над пропастью. Отдельным испытанием для участников стало общение с таксистами: приходилось унижаться, чтобы водители довозили команды до нужной точки или за полцены, или вовсе бесплатно. Некоторым парам настолько не везло, что их привозили в совсем другую сторону огромного города, и участники теряли очень много времени на передвижения.

Одно из испытаний было на невероятной высоте. Даже мужчины не могли скрыть волнение и страх | Источник: tnt.ruОдно из испытаний было на невероятной высоте. Даже мужчины не могли скрыть волнение и страх | Источник: tnt.ru

Одно из испытаний было на невероятной высоте. Даже мужчины не могли скрыть волнение и страх

Источник:

tnt.ru

Решиться шагнуть вперед в пропасть было очень тяжело. Удивительно, но мужчины дольше девушек проходили это испытание | Источник: tnt.ruРешиться шагнуть вперед в пропасть было очень тяжело. Удивительно, но мужчины дольше девушек проходили это испытание | Источник: tnt.ru

Решиться шагнуть вперед в пропасть было очень тяжело. Удивительно, но мужчины дольше девушек проходили это испытание

Источник:

tnt.ru

В конечном итоге победителями выпуска стали сестры Аверины. Их участники уже прозвали «универсальными солдатами» и «железными леди». А всё из-за того, что хрупкие гимнастки быстро справляются с любыми заданиями. Последними в этой гонке стали Инстасамка и Манекен. Они приехали к ведущим на конечную точку, когда в городе уже стемнело. Звездные супруги признались, что никогда не забудут время, проведенное на шоу. Именно здесь они вспомнили, кто они есть.

Инстасамка и ее муж покинули шоу | Источник: tnt.ruИнстасамка и ее муж покинули шоу | Источник: tnt.ru

Инстасамка и ее муж покинули шоу

Источник:

tnt.ru

ПО ТЕМЕ
Юлия МальцеваЮлия Мальцева
Юлия Мальцева
Журналист
Развлечение Шоу Сокровища императора
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
3 мая, 23:14
Самки и самцы.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Спуталась речь, понес пургу». Врач — о смертельном диагнозе, который сложно обнаружить
Ирина Волкова
Главврач клиники «Реабилитация доктора Волковой»
Мнение
«Никого нельзя победить». О чем главный блокбастер этого года, который бьет рекорды в прокате: честный отзыв на «Одиссею» Нолана
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
Мой банк меня бережет. Журналист хотела снять 200 тысяч, чтобы погасить кредит, — к ней домой приехала служба безопасности
Ксения Владимирская
Автор мнения
Мнение
«Финал не совпал с ожиданиями»: стоит ли смотреть фильм «Старый орел» на большом экране — честная рецензия
Надежда Губарь
Мнение
«Покупаешь кота в мешке»: предприниматель рассказала, как на самом деле устроен бизнес со складами дешевых товаров
Наталья Шорохова
Открыла кофейную точку на деньги соцразвития
Рекомендуем