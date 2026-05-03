Перепалка закончилась слезами: Инстасамка устроила разборки в шоу «Сокровища императора»

Певица весь выпуск прорыдала: сначала из-за мнения актрисы, а потом еще от усталости из-за сложных испытаний на шоу Источник: tnt.ru

Актриса Ирина Безрукова назвала Инстасамку фриком, из-за чего певица устроила скандал на съемках шоу «Сокровища императора» (16+). Дарья Зотеева (настоящее имя исполнительницы хита «За деньги да». — Прим. ред.) не только решила публично выяснить отношения с артисткой, но и отомстить за нелестные слова, подставив кинозвезду на одном из испытаний проекта.

— Мы вернули должок, — так объяснила Инстасамка свой поступок с мужем, с которым они, выполнив свое задание, решили усложнить прохождение испытания другой паре — Ирине Безруковой и ее пиарщику Станиславу Влайку.

Инстасамка узнала, что про нее плохо говорила Ирина Безрукова в другом шоу, и решила ее прямо спросить об этом Источник: tnt.ru

Оказалось, что певица помнит, как актриса нелестно высказывалась в ее адрес в другом шоу. Ирине Безруковой тогда показывали клип Инстасамки «Пампим нефть» и спрашивали мнение по поводу подобного творчества.

— Я нашла запись, где Ирина высказалась о том, что я неталантливая, что я фрик, — припомнила Дарья Зотеева актрисе в эфире шоу.

— Но я просто высказала свое мнение. Речь шла о клипе, видеоряде. В этом клипе другая Даша, другой образ. Ну и вы несильная певица, Даша. И я просто высказала свое мнение и не отказываюсь от него. У меня классическое образование. Я в детстве играла на скрипке, — парировала актриса.

Но певица сдаваться не собиралась и продолжала конфликт. Она стала говорить про трудное детство и то, что у ее семьи не было денег на то, чтобы дать ребенку музыкальное образование. Дарья призналась, что из-за сложных отношений с родителями ей пришлось уйти из дома в 16 лет. И только творчество спасло ее.

— Время поменялось. Для того чтобы быть выдающейся, уже недостаточно просто иметь хороший вокал. Нужно суметь еще собрать крутую команду. Вы не можете вешать ярлыки на людей: кто талантливый, а кто нет. Моя жизнь была настолько грустная, настолько мне было плохо. И мне тогда казалось, что если для меня не сделали чего-то веселого, хорошего, то я смогу обнять своей музыкой всех. Поднять настроение. Дать девчонкам побыть оторвой, — рассказывает Инстасамка.

Певица посоветовала актрисе разобраться в том, что сейчас происходит на эстраде, и лишь потом давать свою оценку. Эти слова довели актрису до слез. Она принесла свои извинения Инстасамке.

Оказалось, что у молодой исполнительницы и актрисы есть много общего. Например, их обеих в маленьком возрасте бросили отцы. Они обе воспитывались в простых семьях и пережили немало трудных времен. Этот откровенный разговор без лишних свидетелей закончился теплыми объятиями. Обе звезды были рады поставить точку в конфликте.

Актриса и певица разрыдались, когда узнали, сколько на самом деле общего у них есть Источник: tnt.ru

Но не только этими разборками запомнился четвертый выпуск шоу «Сокровища императора». В рядах участников новая пара — Леонид Слуцкий и Олег Яровинский. Спортсмены появились в шоу довольно ярко: они сразу начали остро шутить над другими игроками и признались, что их юмор многие воспринимают как токсичный, однако для людей футбола это норма.

Задания в этой серии были довольно экстремальными. Чего только стоили прыжки с огромной высоты или поездки на велосипеде над пропастью. Отдельным испытанием для участников стало общение с таксистами: приходилось унижаться, чтобы водители довозили команды до нужной точки или за полцены, или вовсе бесплатно. Некоторым парам настолько не везло, что их привозили в совсем другую сторону огромного города, и участники теряли очень много времени на передвижения.

Одно из испытаний было на невероятной высоте. Даже мужчины не могли скрыть волнение и страх Источник: tnt.ru

Решиться шагнуть вперед в пропасть было очень тяжело. Удивительно, но мужчины дольше девушек проходили это испытание Источник: tnt.ru

В конечном итоге победителями выпуска стали сестры Аверины. Их участники уже прозвали «универсальными солдатами» и «железными леди». А всё из-за того, что хрупкие гимнастки быстро справляются с любыми заданиями. Последними в этой гонке стали Инстасамка и Манекен. Они приехали к ведущим на конечную точку, когда в городе уже стемнело. Звездные супруги признались, что никогда не забудут время, проведенное на шоу. Именно здесь они вспомнили, кто они есть.