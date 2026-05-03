Возьмут от жизни всё: Василиса Володина назвала главных счастливчиков мая 2026 года

Для Овнов май начнется бодро. Первая половина месяца очень насыщенная на события, задачи будут падать на работе и дома, но вы со всем справитесь. Не отказывайте себе в удовольствии провести майские праздники в окружении семьи и близких.

После 19 мая можно будет выдохнуть и на время расслабиться. Если будет готовиться какой-то важный проект, проявите терпение и не торопите события, этим вы сделаете только хуже.

— Конец месяца потребует характера. С 22 по 29 мая возможны серьезные противостояния, давление со стороны коллектива или партнеров, ситуации, где придется стоять на своем. Именно упорство и несгибаемая воля в эти дни дадут результат, — считает Василиса Володина.

В мае Овнам будет особенно везти на любовном фронте. Одинокие представители знака смогут встретить свою вторую половинку. Те, у кого уже есть пара, станут еще ближе и почувствуют, что у них начался новый виток в отношениях.