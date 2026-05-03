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Развлечения Обзор Возьмут от жизни всё: Василиса Володина назвала главных счастливчиков мая 2026 года

Возьмут от жизни всё: Василиса Володина назвала главных счастливчиков мая 2026 года

Астролог дала гороскоп для каждого знака зодиака

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Открываем сердце для любви, а кошелек для денег&nbsp;— май обещает быть щедрым | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаОткрываем сердце для любви, а кошелек для денег&nbsp;— май обещает быть щедрым | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Открываем сердце для любви, а кошелек для денег — май обещает быть щедрым

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

«Летящей походкой ты вышла из мая» — эти слова в песне Юрия Антонова как никогда подходят для последнего весеннего месяца в 2026 году. По словам астролога Василисы Володиной, многие знаки зодиака почувствуют, что могут выдохнуть, перезагрузиться и пойти в лето совершенно другими людьми. Одни знаки зодиака встретят свою любовь, у них вырастут крылья за спиной, пока другие позволят себе желанный отпуск, который навсегда перевернет их жизнь.

<p>Василиса Володина</p><p>Василиса Володина</p>

Апрель задал бешеный темп и необходимость срочно принимать решения. Май даст возможность осмотреться и подумать, а не просто реагировать на происходящее.

Василиса Володина

астролог
  1. Овен
  2. Телец
  3. Близнецы
  4. Рак
  5. Лев
  6. Дева
  7. Весы
  8. Скорпион
  9. Стрелец
  10. Козерог
  11. Водолей
  12. Рыбы
1

Овен

Для Овнов май начнется бодро. Первая половина месяца очень насыщенная на события, задачи будут падать на работе и дома, но вы со всем справитесь. Не отказывайте себе в удовольствии провести майские праздники в окружении семьи и близких.

После 19 мая можно будет выдохнуть и на время расслабиться. Если будет готовиться какой-то важный проект, проявите терпение и не торопите события, этим вы сделаете только хуже.

— Конец месяца потребует характера. С 22 по 29 мая возможны серьезные противостояния, давление со стороны коллектива или партнеров, ситуации, где придется стоять на своем. Именно упорство и несгибаемая воля в эти дни дадут результат, — считает Василиса Володина.

В мае Овнам будет особенно везти на любовном фронте. Одинокие представители знака смогут встретить свою вторую половинку. Те, у кого уже есть пара, станут еще ближе и почувствуют, что у них начался новый виток в отношениях.

2

Телец

В мае у Тельцов на первый план выйдут деньги. Вы можете получить предложение о повышении на работе или узнаете полезную идею, как за короткий срок закрыть финансовые хвосты.

Многие важные события в вашей жизни будут происходить тихо. Знакомые помогут и не скажут, что вы у них в долгу. Возможно, вторая половинка сделает предложение, но не на глазах у всех, а пока вы вдвоем смотрите фильм дома. Наслаждайтесь моментами, которые будут проходить без лишнего шума, не всё стоит выносить на обсуждение публики.

— Весь май Тельцы будут заметно активнее обычного. Это хорошее время, чтобы навести порядок в финансах и выстроить более четкую систему доходов и расходов, — рассказала Василиса Володина.

Во второй половине мая основное внимание переключится на семью. Вас ждут теплые встречи, совместные поездки и важные новости, которые будут иметь прямое значение для вашей жизни.

3

Близнецы

Близнецы до конца майских праздников будто впадут в спячку. Дни будут тянуться спокойно и даже монотонно, на работе и в личной жизни полный штиль. Воспользуйтесь такой возможностью и возьмите паузу, чтобы больше провести время только с собой и своими мыслями.

— С 12 по 16 мая — время полноценного обнуления, для размышления, не для нового старта. Правда еще эти дни хороши для тихого решения финансовых вопросов, — предупреждает астролог.

После 20 мая вы будете поглощены работой, любовь полностью уйдет на второй план. Особенно легко вам будут даваться переговоры, в вас проснется дар убеждения и дипломатии. Не бойтесь назначать встречи, обсуждать вопросы денег и предлагать свои условия. Во многих делах вас поддержит влиятельный друг.

4

Рак

Раки многое сделали в апреле, и в мае им нужно будет только довести всё до логичного завершения. Вам не нужно никому ничего доказывать, хвататься за сто дел одновременно и запускать новые проекты. Действуйте уверенно и доверьтесь своему опыту и знаниям.

Чтобы остаться на коне и в рабочем ритме, придется пожертвовать майскими праздниками. Все мысли будут направлены только на дела.

Во второй половине месяца наступит время отдыха, но близкие люди могут подкинуть свои задачи и проблемы. Вам не впервой помогать, но не забывайте про себя и не растворяйтесь в чужих заботах.

— После девятнадцатого мая жизнь поворачивается другой стороной, прекрасной. На первый план выйдут вопросы красоты, внешности и ухода за собой. Захочется обновить гардероб, сходить к мастеру, — отмечает астролог.

5

Лев

Львы в мае почувствуют, что они на своем месте. Первые три недели — время, когда можно и нужно показывать себя: выступать, договариваться и брать на себя ответственность не только за свои задачи, но и за весь коллектив.

Отдыхать времени практически не будет. Майские праздники пролетят в одно мгновение, и тут же придется погрузиться в рабочие процессы. Разгребать завал работы вы не будете один, вам поможет близкий человек. Он станет вашей незримой опорой и поддержкой, но не стоит принимать его как что-то само собой разумеющееся.

— После 21 мая фокус сместится в сторону друзей, команды и коллективных дел. Появляется желание что-то организовать вместе, какую-то общую инициативу, объединиться вокруг интересной идеи. В эти дни коллективная энергия как будто работает на вас, — уверяет Василиса Володина.

6

Дева

Внимание Дев сосредоточено на учебе. Студентам и школьникам лучше не откладывать подготовку к экзаменам на последний момент. Майские праздники — благоприятное время, чтобы разобраться в сложных задачах и темах.

Если этап учебы у вас давно закончился, от бытовых задач вы также не застрахованы. Вам может потребоваться освоить новый инструмент, научиться правильно собирать шкаф или сажать овощи в саду.

— В районе 12–14 мая придут хорошие новости. Возможно, от кого-то из друзей или знакомых, живущих очень далеко. Сложится удачная финансовая договоренность, которую вы давно обсуждали, — поделилась астролог.

Вторая половина месяца будет суматошной. Многие задачи потребуют вашего пристального внимания. Не выгореть помогут близкие люди, которые порадуют приятным сюрпризом.

7

Весы

Весы в мае — мастера находить общий язык со всеми. Какие-то вопросы придется решать по телефону и в переписке, но не исключены командировки в начале месяца.

Май — подходящее время, чтобы изучать языки или прокачать навыки, которые давно нужны в работе. Информация будет усваиваться быстро, и вы легко ее примените в жизни.

— В районе 22–23 мая ожидайте события, которые повлияют на ваш дальнейший путь в целом. Даже если это кажется незначительным разговором, будьте внимательны к тому, что в эти дни происходит, — предупреждает Василиса Володина.

Во второй половине месяца случится неприятная путаница, которая порушит многие планы. Вашей вины в этом не будет, стоит быть осторожными с коллегами или второй половинкой. Близкие люди могут напутать документы или даты и сильно вас подвести.

8

Скорпион

Скорпионы, приготовьтесь разгребать последствия решений, которые вы приняли в апреле. Работы будет много, и задач, которые больше не могут тянуться за вами дальше, тоже.

В начале месяца захочется бросить всё и рвануть в отпуск, но работа не отпустит. Майские праздники в этом смысле — передышка. Поездка за город или просто день без дел реально помогают восстановиться. Игнорировать отдых сейчас не стоит.

— Следите за здоровьем в начале месяца. Воспалительные процессы, простуда, переутомление могут о себе дать знать совсем не вовремя. Не геройствуйте, если организм просит передышки, — рекомендует астролог.

После 19 мая на первый план выйдет партнерство. На работе задачи будут проще и эффективнее решаться в команде. В личной жизни на поверхность выйдут важные вопросы, которые нужно будет обсудить, если хотите строить любовь дальше.

С 22 по 29 мая возможны напряженные ситуации дома, связанные с деньгами или общим имуществом. Есть риск оказаться в позиции, где на вас давят и настаивают на своем. Важно не обострять: спокойно выслушать, задать вопросы и дать себе время, прежде чем принимать решение.

9

Стрелец

Май проверит, насколько Стрельцы смелые и целеустремленные. У вас появится возможность заработать и улучшить свое положение, но другой вопрос: решитесь ли вы действовать ради лучшей жизни.

— Для Стрельца май — месяц, когда нужно действовать, а не ждать. Юпитер — главная планета знака — находится в особенно сильном положении, в экзальтации в Раке. И это окно возможностей скоро закроется. В июле уже многое изменится, — рассказала астролог.

С 7 по 14 мая ждите приятных сюрпризов. Возможно, это деньги или неожиданная помощь от близкого человека. Не отказывайтесь от подарков и поддержки, она будет искренней и без подвоха.

Если собираетесь в поездку, лучшие дни для этого 12–14 мая. Даже обычная командировка или выходные на речке будут ощущаться как отпуск.

10

Козерог

Май для Козерогов начинается с бытовых задач. В праздники появится время заняться домом и всем, что давно откладывалось, например ремонт или разбор гардероба. Часть нагрузки стоит делегировать. Не пытаться тащить всё самому — в мае это неэффективно. Освободившееся время лучше оставить под отдых и подготовку к лету.

С 21 по 24 мая включается ясная голова. Период подходит для переговоров, документов, планирования и сложных разговоров. Ваши слова и аргументы будут особенно убедительными.

— В конце мая может возникнуть напряжение в личной жизни, и источником его нередко оказываются внешние обстоятельства. Например, родители или старшие родственники заняли жесткую позицию по отношению к вашему партнеру. Совет простой: защищайте своего любимого человека от чужого давления и не нагружайте его сверх меры, — делится Василиса Володина.

11

Водолей

Водолеи в мае захотят выйти в свет. Тусовки, квизы, мастер-классы — всё так и будет манить, и не стоит отказываться в желании на других посмотреть и себя показать. Вся социальная активность будет очень полезной и в середине месяца выльется во вспышку креативных идей. Вас посетит муза с 16 по 19 мая, фиксируйте все ваши неожиданные решения, даже если на первый взгляд они будут выглядеть глупо. В будущем они обязательно пригодятся.

С 21 по 24 мая жизнь сведет вас с нужными людьми. Вы наведете порядок и завершите те дела, которые давно лежат мертвым грузом в вашей жизни. После очищения от всего ненужного и устаревшего наступит ощущение, что пора строить что-то новое. Найти работу, которая принесет удовольствие, попрощаться с людьми, с которыми вам больше не по пути.

12

Рыбы

В мае у Рыб на первом месте дети и творчество. У кого долго не получалось зачать ребенка, шанс есть. У кого есть идея или проект — пора презентовать его.

В начале месяца вы почувствуете, что ваши амбиции значительно больше возможностей. Тратьте деньги с осторожностью и не спешите брать в долг, если не уверены, что сможете вовремя его вернуть.

В середине мая ждите приятных коротких поездок. Во время них может случиться важный разговор и закроются старые вопросы, которые давно вас мучили.

Если у вас есть дети или внуки, уделите им побольше внимания. Устройте совместные выходные, придумайте общее хобби, не откладывайте счастливые минуты с семьей на потом.

— Рыбам в мае я предлагаю радоваться жизни. У вас есть возможность себя показать, делать то, что хочется, но скоро это изменится, и нынешняя легкость сменится другой энергией. Май и июнь — два последних полноценных месяца, чтобы взять от этого периода всё, — предупреждает астролог.

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Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Гороскоп Василиса Володина Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Водолей Козерог Рыбы
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Комментарии
4
Гость
3 мая, 18:08
Возьмут от жизни все благодаря естественному отбору.
Гость
3 мая, 18:01
Василиса, это просто вода, а не прогноз.
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Гость
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