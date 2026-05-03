Возьмут от жизни всё: Василиса Володина назвала главных счастливчиков мая 2026 года

«Летящей походкой ты вышла из мая» — эти слова в песне Юрия Антонова как никогда подходят для последнего весеннего месяца в 2026 году. По словам астролога Василисы Володиной, многие знаки зодиака почувствуют, что могут выдохнуть, перезагрузиться и пойти в лето совершенно другими людьми. Одни знаки зодиака встретят свою любовь, у них вырастут крылья за спиной, пока другие позволят себе желанный отпуск, который навсегда перевернет их жизнь.
Апрель задал бешеный темп и необходимость срочно принимать решения. Май даст возможность осмотреться и подумать, а не просто реагировать на происходящее.
Овен
Для Овнов май начнется бодро. Первая половина месяца очень насыщенная на события, задачи будут падать на работе и дома, но вы со всем справитесь. Не отказывайте себе в удовольствии провести майские праздники в окружении семьи и близких.
После 19 мая можно будет выдохнуть и на время расслабиться. Если будет готовиться какой-то важный проект, проявите терпение и не торопите события, этим вы сделаете только хуже.
— Конец месяца потребует характера. С 22 по 29 мая возможны серьезные противостояния, давление со стороны коллектива или партнеров, ситуации, где придется стоять на своем. Именно упорство и несгибаемая воля в эти дни дадут результат, — считает Василиса Володина.
В мае Овнам будет особенно везти на любовном фронте. Одинокие представители знака смогут встретить свою вторую половинку. Те, у кого уже есть пара, станут еще ближе и почувствуют, что у них начался новый виток в отношениях.
Телец
В мае у Тельцов на первый план выйдут деньги. Вы можете получить предложение о повышении на работе или узнаете полезную идею, как за короткий срок закрыть финансовые хвосты.
Многие важные события в вашей жизни будут происходить тихо. Знакомые помогут и не скажут, что вы у них в долгу. Возможно, вторая половинка сделает предложение, но не на глазах у всех, а пока вы вдвоем смотрите фильм дома. Наслаждайтесь моментами, которые будут проходить без лишнего шума, не всё стоит выносить на обсуждение публики.
— Весь май Тельцы будут заметно активнее обычного. Это хорошее время, чтобы навести порядок в финансах и выстроить более четкую систему доходов и расходов, — рассказала Василиса Володина.
Во второй половине мая основное внимание переключится на семью. Вас ждут теплые встречи, совместные поездки и важные новости, которые будут иметь прямое значение для вашей жизни.
Близнецы
Близнецы до конца майских праздников будто впадут в спячку. Дни будут тянуться спокойно и даже монотонно, на работе и в личной жизни полный штиль. Воспользуйтесь такой возможностью и возьмите паузу, чтобы больше провести время только с собой и своими мыслями.
— С 12 по 16 мая — время полноценного обнуления, для размышления, не для нового старта. Правда еще эти дни хороши для тихого решения финансовых вопросов, — предупреждает астролог.
После 20 мая вы будете поглощены работой, любовь полностью уйдет на второй план. Особенно легко вам будут даваться переговоры, в вас проснется дар убеждения и дипломатии. Не бойтесь назначать встречи, обсуждать вопросы денег и предлагать свои условия. Во многих делах вас поддержит влиятельный друг.
Рак
Раки многое сделали в апреле, и в мае им нужно будет только довести всё до логичного завершения. Вам не нужно никому ничего доказывать, хвататься за сто дел одновременно и запускать новые проекты. Действуйте уверенно и доверьтесь своему опыту и знаниям.
Чтобы остаться на коне и в рабочем ритме, придется пожертвовать майскими праздниками. Все мысли будут направлены только на дела.
Во второй половине месяца наступит время отдыха, но близкие люди могут подкинуть свои задачи и проблемы. Вам не впервой помогать, но не забывайте про себя и не растворяйтесь в чужих заботах.
— После девятнадцатого мая жизнь поворачивается другой стороной, прекрасной. На первый план выйдут вопросы красоты, внешности и ухода за собой. Захочется обновить гардероб, сходить к мастеру, — отмечает астролог.
Лев
Львы в мае почувствуют, что они на своем месте. Первые три недели — время, когда можно и нужно показывать себя: выступать, договариваться и брать на себя ответственность не только за свои задачи, но и за весь коллектив.
Отдыхать времени практически не будет. Майские праздники пролетят в одно мгновение, и тут же придется погрузиться в рабочие процессы. Разгребать завал работы вы не будете один, вам поможет близкий человек. Он станет вашей незримой опорой и поддержкой, но не стоит принимать его как что-то само собой разумеющееся.
— После 21 мая фокус сместится в сторону друзей, команды и коллективных дел. Появляется желание что-то организовать вместе, какую-то общую инициативу, объединиться вокруг интересной идеи. В эти дни коллективная энергия как будто работает на вас, — уверяет Василиса Володина.
Дева
Внимание Дев сосредоточено на учебе. Студентам и школьникам лучше не откладывать подготовку к экзаменам на последний момент. Майские праздники — благоприятное время, чтобы разобраться в сложных задачах и темах.
Если этап учебы у вас давно закончился, от бытовых задач вы также не застрахованы. Вам может потребоваться освоить новый инструмент, научиться правильно собирать шкаф или сажать овощи в саду.
— В районе 12–14 мая придут хорошие новости. Возможно, от кого-то из друзей или знакомых, живущих очень далеко. Сложится удачная финансовая договоренность, которую вы давно обсуждали, — поделилась астролог.
Вторая половина месяца будет суматошной. Многие задачи потребуют вашего пристального внимания. Не выгореть помогут близкие люди, которые порадуют приятным сюрпризом.
Весы
Весы в мае — мастера находить общий язык со всеми. Какие-то вопросы придется решать по телефону и в переписке, но не исключены командировки в начале месяца.
Май — подходящее время, чтобы изучать языки или прокачать навыки, которые давно нужны в работе. Информация будет усваиваться быстро, и вы легко ее примените в жизни.
— В районе 22–23 мая ожидайте события, которые повлияют на ваш дальнейший путь в целом. Даже если это кажется незначительным разговором, будьте внимательны к тому, что в эти дни происходит, — предупреждает Василиса Володина.
Во второй половине месяца случится неприятная путаница, которая порушит многие планы. Вашей вины в этом не будет, стоит быть осторожными с коллегами или второй половинкой. Близкие люди могут напутать документы или даты и сильно вас подвести.
Скорпион
Скорпионы, приготовьтесь разгребать последствия решений, которые вы приняли в апреле. Работы будет много, и задач, которые больше не могут тянуться за вами дальше, тоже.
В начале месяца захочется бросить всё и рвануть в отпуск, но работа не отпустит. Майские праздники в этом смысле — передышка. Поездка за город или просто день без дел реально помогают восстановиться. Игнорировать отдых сейчас не стоит.
— Следите за здоровьем в начале месяца. Воспалительные процессы, простуда, переутомление могут о себе дать знать совсем не вовремя. Не геройствуйте, если организм просит передышки, — рекомендует астролог.
После 19 мая на первый план выйдет партнерство. На работе задачи будут проще и эффективнее решаться в команде. В личной жизни на поверхность выйдут важные вопросы, которые нужно будет обсудить, если хотите строить любовь дальше.
С 22 по 29 мая возможны напряженные ситуации дома, связанные с деньгами или общим имуществом. Есть риск оказаться в позиции, где на вас давят и настаивают на своем. Важно не обострять: спокойно выслушать, задать вопросы и дать себе время, прежде чем принимать решение.
Стрелец
Май проверит, насколько Стрельцы смелые и целеустремленные. У вас появится возможность заработать и улучшить свое положение, но другой вопрос: решитесь ли вы действовать ради лучшей жизни.
— Для Стрельца май — месяц, когда нужно действовать, а не ждать. Юпитер — главная планета знака — находится в особенно сильном положении, в экзальтации в Раке. И это окно возможностей скоро закроется. В июле уже многое изменится, — рассказала астролог.
С 7 по 14 мая ждите приятных сюрпризов. Возможно, это деньги или неожиданная помощь от близкого человека. Не отказывайтесь от подарков и поддержки, она будет искренней и без подвоха.
Если собираетесь в поездку, лучшие дни для этого 12–14 мая. Даже обычная командировка или выходные на речке будут ощущаться как отпуск.
Козерог
Май для Козерогов начинается с бытовых задач. В праздники появится время заняться домом и всем, что давно откладывалось, например ремонт или разбор гардероба. Часть нагрузки стоит делегировать. Не пытаться тащить всё самому — в мае это неэффективно. Освободившееся время лучше оставить под отдых и подготовку к лету.
С 21 по 24 мая включается ясная голова. Период подходит для переговоров, документов, планирования и сложных разговоров. Ваши слова и аргументы будут особенно убедительными.
— В конце мая может возникнуть напряжение в личной жизни, и источником его нередко оказываются внешние обстоятельства. Например, родители или старшие родственники заняли жесткую позицию по отношению к вашему партнеру. Совет простой: защищайте своего любимого человека от чужого давления и не нагружайте его сверх меры, — делится Василиса Володина.
Водолей
Водолеи в мае захотят выйти в свет. Тусовки, квизы, мастер-классы — всё так и будет манить, и не стоит отказываться в желании на других посмотреть и себя показать. Вся социальная активность будет очень полезной и в середине месяца выльется во вспышку креативных идей. Вас посетит муза с 16 по 19 мая, фиксируйте все ваши неожиданные решения, даже если на первый взгляд они будут выглядеть глупо. В будущем они обязательно пригодятся.
С 21 по 24 мая жизнь сведет вас с нужными людьми. Вы наведете порядок и завершите те дела, которые давно лежат мертвым грузом в вашей жизни. После очищения от всего ненужного и устаревшего наступит ощущение, что пора строить что-то новое. Найти работу, которая принесет удовольствие, попрощаться с людьми, с которыми вам больше не по пути.
Рыбы
В мае у Рыб на первом месте дети и творчество. У кого долго не получалось зачать ребенка, шанс есть. У кого есть идея или проект — пора презентовать его.
В начале месяца вы почувствуете, что ваши амбиции значительно больше возможностей. Тратьте деньги с осторожностью и не спешите брать в долг, если не уверены, что сможете вовремя его вернуть.
В середине мая ждите приятных коротких поездок. Во время них может случиться важный разговор и закроются старые вопросы, которые давно вас мучили.
Если у вас есть дети или внуки, уделите им побольше внимания. Устройте совместные выходные, придумайте общее хобби, не откладывайте счастливые минуты с семьей на потом.
— Рыбам в мае я предлагаю радоваться жизни. У вас есть возможность себя показать, делать то, что хочется, но скоро это изменится, и нынешняя легкость сменится другой энергией. Май и июнь — два последних полноценных месяца, чтобы взять от этого периода всё, — предупреждает астролог.