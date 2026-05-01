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Развлечения Вечерняя викторина Знатоки, настал ваш час: как предмет на фото использовали во времена СССР? Быстрая викторина

Знатоки, настал ваш час: как предмет на фото использовали во времена СССР? Быстрая викторина

Сейчас этот атрибут практически забыт

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Угадайте, зачем была нужна эта штуковина | Источник: Avito.ruУгадайте, зачем была нужна эта штуковина | Источник: Avito.ru

Угадайте, зачем была нужна эта штуковина

Источник:

Avito.ru

Необычный вид некоторых предметов из советских времен порой автоматически вызывает вопрос: «Зачем вообще придумали эту штуковину?» А на деле может оказаться, что в прошлом столетии это была едва ли не самая нужная в быту вещь.

В рубрике 76.RU выходного дня «Вечерняя викторина» мы предлагаем посмотреть на фото таких предметов и угадать, как же их на самом деле использовали в прошлом столетии. Сейчас такие атрибуты в основном продают в антикварных лавках и на сайте «Авито».

В новом выпуске нашей еженедельной рубрики предлагаем посмотреть на фото выше и угадать, как использовали эту штуку раньше:

  • подставка для туалетной бумаги;

  • спичечница;

  • салфетница.

Что это за предмет

Перед вами — настенная спичечница. Внутрь помещалось несколько небольших коробков. Такая штука помогала сохранять порядок и экономить место в кухонных ящиках и на полках. Также она служила украшением интерьера.

Получилось угадать?

Да
Нет
У меня была такая!

Для тех, кто пропустил предыдущий выпуск вечерней викторины, найти его можно здесь.

Если вам хочется пройти большой тест, предлагаем ответить на вопросы из передачи «Поле чудес». Набрать максимальный балл смогут только настоящие эрудиты.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
СССР Викторина Старинные предметы быта
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Комментарии
2
Гость
2 мая, 08:25
спичечница
Гость
2 мая, 03:09
убожество
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Гость
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