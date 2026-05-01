Знатоки, настал ваш час: как предмет на фото использовали во времена СССР? Быстрая викторина

Угадайте, зачем была нужна эта штуковина Источник: Avito.ru

Необычный вид некоторых предметов из советских времен порой автоматически вызывает вопрос: «Зачем вообще придумали эту штуковину?» А на деле может оказаться, что в прошлом столетии это была едва ли не самая нужная в быту вещь.

В рубрике 76.RU выходного дня «Вечерняя викторина» мы предлагаем посмотреть на фото таких предметов и угадать, как же их на самом деле использовали в прошлом столетии. Сейчас такие атрибуты в основном продают в антикварных лавках и на сайте «Авито».

В новом выпуске нашей еженедельной рубрики предлагаем посмотреть на фото выше и угадать, как использовали эту штуку раньше:

подставка для туалетной бумаги;

спичечница;

салфетница.

Что это за предмет Узнать Перед вами — настенная спичечница. Внутрь помещалось несколько небольших коробков. Такая штука помогала сохранять порядок и экономить место в кухонных ящиках и на полках. Также она служила украшением интерьера.

Получилось угадать? Да Нет У меня была такая!

Для тех, кто пропустил предыдущий выпуск вечерней викторины, найти его можно здесь.