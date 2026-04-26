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Развлечения Обзор «Потерять достоинство или сделать это»: чем шокировал участников новый выпуск «Сокровищ императора»

«Потерять достоинство или сделать это»: чем шокировал участников новый выпуск «Сокровищ императора»

Пока одни рыдали из-за задания, другие от него и вовсе отказались

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Семья миллиардеров оказалась одной из самых позитивных пар. Они помогали друг другу, не пытались строить козни и получали удовольствие от процесса | Источник: телеканал ТНТСемья миллиардеров оказалась одной из самых позитивных пар. Они помогали друг другу, не пытались строить козни и получали удовольствие от процесса | Источник: телеканал ТНТ

Семья миллиардеров оказалась одной из самых позитивных пар. Они помогали друг другу, не пытались строить козни и получали удовольствие от процесса

Источник:

телеканал ТНТ

Свежий выпуск шоу «Сокровища императора» (16+) оказался полон сюрпризов: неожиданный приход новых участников, сложные испытания и уход сильнейших игроков. Всё это показали в третьей серии проекта.

Команда «зеленых» в лице Миши Марвина и Артема Качера продолжает выяснять отношения с «розовыми» — Катей Шкуро и Ириной Пинчук. Парни не могут смириться с подставами от девушек, которые в очередной раз выбрали именно их в качестве жертв.

Тем временем к гонке за главный приз присоединилась новая пара игроков — актриса Ирина Безрукова и ее пиар‑менеджер Станислав Влайку. Актриса призналась, что давно наблюдала за проектом со стороны, но только сейчас решилась принять в нём участие. К тому же звезда отметила, что после другого проекта сильно набрала вес и теперь надеется здесь от него избавиться.

Первое, что бросилось в глаза зрителям, — это особое отношение Станислава к Ирине. Они работают вместе уже 10 лет, и журналисты давно приписывают им роман. Но сама команда, которой присвоили название «фисташковых», романтические чувства друг к другу всячески отрицает. Хотя на протяжении всей серии было заметно, как сильно пиар‑менеджер заботится об Ирине: он взял на себя все самые сложные испытания и дал обещание «довести ее до конца проекта».

В первый день испытаний лидерами стали Илья Глинников и Дарья Янина. Давние друзья в этом проекте стали одной командой — «сиреневых». Несмотря на травму ноги и хромоту, девушка не жалела себя и делала всё, чтобы их пара не отставала. Они первыми справлялись со всеми испытаниями.

А в спину им уже дышали постоянные лидеры — Ирина Пинчук и Катя Шкуро. Они практически одновременно примчались к гонгу.

Последними в него ударили Ирина Безрукова со Станиславом Влайку. И хотя почти все испытания они провалили, позитивный настрой не растеряли. Пиар‑менеджер постоянно подбадривал актрису и осыпал ее комплиментами.

Миллиардер Игорь Рыбаков и его дочь Полина продолжали убеждать остальных участников в необходимости создания альянса. Они были уверены, что только так можно достойно пройти всю игру вместе и не проиграть.

Только вот пока участники не спешат объединяться. Игорь Рыбаков сравнил ситуацию в проекте с «Титаником», идущим ко дну.

На правах победителей Дарья Янина и Илья Глинников выбрали обладателей «черной кошки» — такой своеобразной черной метки. Эту статуэтку вручили гимнасткам Авериным.

Черную кошку получили знаменитые спортсменки, но они с достоинством приняли эту статуэтку | Источник: кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2026 годЧерную кошку получили знаменитые спортсменки, но они с достоинством приняли эту статуэтку | Источник: кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2026 год

Черную кошку получили знаменитые спортсменки, но они с достоинством приняли эту статуэтку

Источник:

кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2026 год

Спортсменки регулярно доказывают всем, что они очень сильные участницы, которым, кажется, под силу абсолютно всё. Девушки достойно восприняли «черную кошку» и согласились с тем, что именно лидеры и должны ее получать.

Второй день испытаний показал слабые стороны участников. Оказалось, что многие из них не умеют справляться с трудностями. Например, на задании, где игрокам пришлось разучить сложный китайский танец, некоторые сдались сразу и даже не попытались повторить движения. Среди таких — Инстасамка и ее муж Манекен. Они показали танец собственного сочинения, чем разочаровали соперников.

Танец заставил понервничать многих участников. Не справлялись даже те, кто занимался хореографией | Источник: кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2026 годТанец заставил понервничать многих участников. Не справлялись даже те, кто занимался хореографией | Источник: кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2026 год

Танец заставил понервничать многих участников. Не справлялись даже те, кто занимался хореографией

Источник:

кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2026 год

У гимнасток это задание не вызвало никаких трудностей. Они быстро запомнили все элементы и успешно сдали экзамен. Единственное, что немного разозлило одну из сестер, — это очень тяжелый головной убор и розовый декор.

Но, кажется, больше всех удовольствие от процесса получили именно миллиардеры Рыбаковы. Бизнесмен дурачился и весело тряс накладной бородой, а его дочь ловко справлялась с мечами и завидовала всем, кто смотрел на их номер со стороны.

Далеко не всем далось это испытание легко, поэтому некоторые отбывали штрафные 20 минут и шли дальше по дистанции.

А вот следующее испытание стало настоящим адом для участников. Их привели в ресторан, сделанный из бывшего бомбоубежища, и дали выбор: съесть маленькую порцию самого острого в мире супа или большую порцию чего‑то менее острого.

На испытании с острой едой многие участники не смогли сдержать слез из-за обиды, что это задание практически невыполнимое | Источник: кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2026 годНа испытании с острой едой многие участники не смогли сдержать слез из-за обиды, что это задание практически невыполнимое | Источник: кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2026 год

На испытании с острой едой многие участники не смогли сдержать слез из-за обиды, что это задание практически невыполнимое

Источник:

кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2026 год

Почти все выбрали первый вариант. В итоге звёзды плакали от остроты, с трудом глотали еду, а кому‑то и вовсе пришлось искать ведра из‑за рвотных позывов.

Рыбаковы, взглянув на накрытый стол, сразу признались, что не смогут это съесть.

— У нас был выбор: потерять достоинство или сделать это… — рассказывает Полина Рыбакова, которая от обиды уткнулась в плечо отца, потому что понимала: они главные претенденты на вылет.

Свое поражение, кажется, морально принял уже и сам миллиардер. Но, несмотря на то что хотел пройти всю игру до конца, он не стал заставлять дочь проходить столь жесткое испытание.

Тем не менее у этой команды еще был шанс остаться в игре. Ведь главное — доехать до ведущих не последними. Тем более что такими же аутсайдерами второго дня была команда «зеленых», которым тоже тотально не везло в третьей серии.

И вот когда Качер и Марвин оказались на ковре перед Ольгой Бузовой и Михаилом Галустяном и уже начали сокрушаться из‑за своих неудач, к ним подбежали Рыбаковы. Таким образом, именно семья миллиардеров вылетела из шоу.

Рыбаковы, уходя из шоу, признались, что этот проект&nbsp;— лучшее приключение в их жизни. Им было намного интереснее справляться со сложностями, чем «греть пузо на курорте» | Источник: кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2026 годРыбаковы, уходя из шоу, признались, что этот проект&nbsp;— лучшее приключение в их жизни. Им было намного интереснее справляться со сложностями, чем «греть пузо на курорте» | Источник: кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2026 год

Рыбаковы, уходя из шоу, признались, что этот проект — лучшее приключение в их жизни. Им было намного интереснее справляться со сложностями, чем «греть пузо на курорте»

Источник:

кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2026 год

— Нам будет не хватать всех этих речей про общину и других премудростей, которые Игорь раздавал как Wi‑Fi, — комментировала уход команды Инстасамка.

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Юлия МальцеваЮлия Мальцева
Юлия Мальцева
Журналист
Шоу Развлечение Телеканал ТНТ Сокровища императора Обзор
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