Магия какая-то! Пара студентов нашла способ выращивать амариллисы без грунта и воды — видео

Источник: Илья Чикотин / 72.RU

В прошлом апреле Полина Пузикова и ее молодой человек, студенты-старшекурсники, узнали про красивые амариллисы, цветущие обычно дважды в год. Методом проб и ошибок нашли способ сделать так, чтобы бутоны набирали силу и красиво распускались в любое время года, а еще цветы не нужно было бы поливать. Довольно быстро вышли на маркетплейсы, и сейчас юный цветочный бренд из Тюмени знают по всей России.

«Жизненный цикл цветка — это вообще очень индивидуальная история. Во-первых, он зависит от сорта. То есть вот есть красные, есть белые цветы, они растут с разной скоростью. Зимой на то, чтобы из луковицы появился росток, начало стрелы, в среднем нужен месяц. Еще пара месяцев уходит на то, чтобы стрела выросла большой, появился и расцвел бутон. Это в холодное время года, летом быстрее», — говорит Полина, создательница бренда Amarisa.flowers.

И уточняет: называть их цветы в капсулах-луковичках одноразовыми совершенно неправильно. Когда они отцветают, это не финиш, а новый старт.

«Мы специально сделали капсулу такой, что ее удобно открыть, извлечь оттуда луковицу и посадить в грунт. Обязательно даем инструкцию, как это грамотно сделать, подсказываем, если нужно. Получается комнатное растение, которое продолжит вас радовать и дальше», — говорит она.