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Развлечения «Тут люди любят отдыхать»: африканцы завирусились в России с песней про пятницу. Видео

«Тут люди любят отдыхать»: африканцы завирусились в России с песней про пятницу. Видео

Всего в группе два артиста, и оба из Конго

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Рассказываем о Tegra Biks

Источник:

Городские медиа

24-летний Tegra Biks родом из Конго. Он приехал в Россию шесть лет назад, выучил русский и стал взрывать музыкальные платформы и социальные сети своими треками.

Как африканцы покоряют россиян песней про пятницу, смотрите в видео выше.

Всего в группе два артиста, и оба из Конго — Tegra и BigJ. Парни познакомились в 2021 году во Владивостоке и стали двумя кусочками пазла: Tegra более спокойный и стеснительный, а BigJ активный и без комплексов.

Горячие африканцы записывают юмористические ролики и обзоры на еду из разных стран и музыку. В конце каждой рабочей недели их ролик с песней «Пятница» врывается в рекомендации и собирает сотни тысяч просмотров.

Музыканты колесят по стране, но с Якутией у них особенный мэтч — жители республики узнают их на улицах и приглашают выступать.

«Когда мы прилетели, нам начали писать и приглашать на выступления. Я сам был в шоке, на улице каждые пять минут подходили к нам и радовались, потому что узнавали. Это было очень приятно. После первого приезда мы решили вернуться, поработать на новогодних корпоративах в нескольких заведениях», — говорит Tegra.

Несмотря на свое зажигательное творчество, веселье и яркость, сам Tegra не любит ночную жизнь и признался, что за всё время в России самостоятельно сходил в такие заведения лишь раз десять.

«„Пятницу“ я написал, когда работал на стройке с понедельника по пятницу. Изначально хотел назвать песню „Суббота“, в честь долгожданного выходного, но в то время моя бывшая девушка сказала, что пятница звучит лучше и она ближе к людям. Тут люди любят отдыхать, ходить в клубы, поэтому и написал про это», — говорит Tegra.

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Ольга ДонскаяОльга Донская
Ольга Донская
корреспондент
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Комментарии
3
Гость
22 апреля, 19:32
Будущие тоже россияне
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Гость
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