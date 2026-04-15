Какая-то «Санта-Барбара»! Почему все были без ума от бесконечной мыльной оперы

Культовый американский сериал «Санта-Барбара» (16+) насчитывает 2137 серий. Для россиян история семьи Кэпвелл началась с 217-й серии — ее показали 2 января 1992 года. Но показ остановили в 2002 году, хотя до финала оставалось еще 97 эпизодов. За 10 лет народ настолько сроднился с героями, что появился анекдот: человека спрашивают, куда бы он хотел уехать? Тот отвечает, что в Санта-Барбару, ведь там он всех знает.
Полностью погрузиться в эпоху 90-х и 2000-х — время, когда телевизор был главным центром притяжения для всей семьи, — можно в нашем спецпроекте «Окна ТВ».
«Окна ТВ» — это попытка понять, как телевидение повлияло на формирование целого поколения, почему дети 90-х выросли такими, какими мы их знаем сегодня, и как телепередачи тех лет отражали всё то, что происходило в стране.
Но прежде всего это теплый ностальгический проект, где можно на несколько минут вернуться в детство, погрузившись в приятные воспоминания.
Для американцев знаменитая музыка (тан-та-даа-таааааа!) из стартовой заставки зазвучала с 1984 года, правда, рейтинги сериала были низкими. Чтобы оживить сюжет, сценаристы технично избавились от неугодных персонажей — с помощью землетрясения и серийного убийцы.
Роли многих персонажей исполняли разные актеры. Например, Си Си Кэпвелла сыграли шесть актеров! Дольше всех продержался Джед Аллан — более 2000 серий. Роль Мэйсона Кэпвелла сыграли четыре разных актера, один из которых — 14-летний Леонардо Ди Каприо. Он появился в образе Мэйсона в детстве буквально в паре эпизодов.
Самая знаменитая пара — Иден Кэпвелл и Круз Кастильо. Их отношения развивались мучительно долго, свадьба состоялась спустя несколько сотен серий. Прожить долго и счастливо не удалось: из-за психической болезни Иден брак распался. Так что народная фраза «как в „Санта-Барбаре“» часто ассоциировалась именно с драматичными любовными перипетиями этой суперпары.
Жизнь самих актеров за пределами съемочной площадки была не менее интересной. Эй Мартинес, сыгравший детектива Круза Кастильо, трижды отказывался от роли — не хотел играть в мыльной опере. Но в итоге именно этот персонаж стал его визитной карточкой. А Марси Уокер, актриса, сыгравшая Иден, после съемок ушла из профессии и стала пастором.
В начале 1990-х, в этот непростой период для России, сериал завоевал сердца миллионов зрителей, став формой эскапизма — бегства от суровой реальности в мир богатства, страстей и интриг калифорнийского семейства. За это его помнят и благодарят до сих пор.