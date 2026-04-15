Какая-то «Санта-Барбара»! Почему все были без ума от бесконечной мыльной оперы

Если вы тот редкий человек, кто посмотрел весь сериал, то заставку с названием вы видели 2137 раз

Культовый американский сериал «Санта-Барбара» (16+) насчитывает 2137 серий. Для россиян история семьи Кэпвелл началась с 217-й серии — ее показали 2 января 1992 года. Но показ остановили в 2002 году, хотя до финала оставалось еще 97 эпизодов. За 10 лет народ настолько сроднился с героями, что появился анекдот: человека спрашивают, куда бы он хотел уехать? Тот отвечает, что в Санта-Барбару, ведь там он всех знает.

Полностью погрузиться в эпоху 90-х и 2000-х — время, когда телевизор был главным центром притяжения для всей семьи, — можно в нашем спецпроекте «Окна ТВ».

«Окна ТВ» — это попытка понять, как телевидение повлияло на формирование целого поколения, почему дети 90-х выросли такими, какими мы их знаем сегодня, и как телепередачи тех лет отражали всё то, что происходило в стране.

Но прежде всего это теплый ностальгический проект, где можно на несколько минут вернуться в детство, погрузившись в приятные воспоминания.