Ежедневная аудитория — больше 42 млн человек: в России назвали самый популярный видеохостинг

В январе аудитория отечественного видеохостинга достигла 42,2 млн человек Источник: Дарья Селенская / Городские порталы

Сервис «VK видео» стал самым популярным видеохостингом в России по охвату аудитории по итогам января 2026 года.

По данным Mediascope, ежедневная аудитория «VK видео» в январе составила 42,2 млн человек. В декабре 2025-го сервисом пользовались 41,1 млн человек в день.

Для сравнения, у YouTube показатель ежедневных пользователей достиг 22 млн человек против 21,9 млн месяцем ранее. У Rutube, напротив, аудитория сократилась — с 8,5 млн в декабре до 8,3 млн человек в январе.

По общему охвату за месяц «VK видео» также занял первое место. В январе 2026 года сервисом воспользовались 82,8 млн человек. У YouTube этот показатель составил 65,9 млн человек, у Rutube — 47,7 млн человек.