НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+29°C

Сейчас в Ярославле
Погода+29°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +27

4 м/c,

вос.

 756мм 29%
Подробнее
3 Пробки
USD 72,35
EUR 84,07
Сбили БПЛА
Здоровье под контролем
БПЛА попал в предприятие
Как отметить свадьбу в Ярославле
Пожар в спальном районе
Когда достроят поликлинику
Почему пустеют ТЦ
Из-за БПЛА выбило окна
Развлечения Ежедневная аудитория — больше 42 млн человек: в России назвали самый популярный видеохостинг

Ежедневная аудитория — больше 42 млн человек: в России назвали самый популярный видеохостинг

В январе наибольшие охваты собрала платформа «VK Видео»

771
В январе аудитория отечественного видеохостинга достигла 42,2&nbsp;млн человек | Источник: Дарья Селенская / Городские порталыВ январе аудитория отечественного видеохостинга достигла 42,2&nbsp;млн человек | Источник: Дарья Селенская / Городские порталы

В январе аудитория отечественного видеохостинга достигла 42,2 млн человек

Источник:
Дарья Селенская / Городские порталы

Сервис «VK видео» стал самым популярным видеохостингом в России по охвату аудитории по итогам января 2026 года.

По данным Mediascope, ежедневная аудитория «VK видео» в январе составила 42,2 млн человек. В декабре 2025-го сервисом пользовались 41,1 млн человек в день.

Для сравнения, у YouTube показатель ежедневных пользователей достиг 22 млн человек против 21,9 млн месяцем ранее. У Rutube, напротив, аудитория сократилась — с 8,5 млн в декабре до 8,3 млн человек в январе.

По общему охвату за месяц «VK видео» также занял первое место. В январе 2026 года сервисом воспользовались 82,8 млн человек. У YouTube этот показатель составил 65,9 млн человек, у Rutube — 47,7 млн человек.

Измерения проводились с помощью платформы Mediascope Cross Web среди пользователей в России, в исследование вошли десктопные и мобильные версии видеохостингов. Просмотры через SmartTV, а также фоновый просмотр в расчет не включались.

ПО ТЕМЕ
Вера Новосельцева
VK видео Видеохостинг Рейтинг
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY2
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
poschehon

Достижения

Твой первый

Твой первый

Написать первый комментарий

Первая десятка

Первая десятка

Написать 10 комментариев

Первая сотка

Первая сотка

Написать 100 комментариев

10 февраля, 06:31
Сначала поставили видеохостинги в неравные условия, а потом начинают сравнивать аудиторию по просмотрам!? С YouTube снимите все ограничения и увидите кто главный
Гость
9 февраля, 16:04
вы ещё напишите, что мессенджер скам тоже самый популярный
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«В лучшем случае будет депортация. В худшем — тюрьма». Что запрещено в Северной Корее: неожиданные трудности для туристов
Алена Никольская
Мнение
Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие
Анастасия Микула
Мнение
«Сокращения отвратительные, незаконные, наглые, рассчитанные на незнание». HR-директор — об увольнении 200 тысяч сотрудников в стране
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Ушли отеки, уменьшился нос». Как журналист лечила акне системными ретиноидами — честно о побочках и результатах
Назифа Нурмухаметова
Мнение
«Срываемся и едим»: нутрициолог о том, как не получить проблем со здоровьем после мяса на мангале
Евгения Новикова
Рекомендуем