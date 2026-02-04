Измену вычеркивают тортом? Чем согревает и царапает комедия «Комментируй это» с Александром Петровым

Александр Петров сам захотел сыграть проблемного супруга Источник: «Комментируй это» (16+), реж. Юлия Трофимова, 2026 год / «Кинопоиск»

На экраны российских кинотеатров вышла комедия режиссера Юлии Трофимовой «Комментируй это». Главные роли исполнили признанные звезды современного отечественного кино. В фильме воссоединились Александр Петров и Сергей Бурунов. Кроме того, в кадре появляются звезда «Подслушано в Рыбинске» Юлия Хлынина, а также Тихон Жизневский, Ирина Горбачева и Юлия Снигирь. Журналист и постоянный автор рецензий на 63.RU Надежда Губарь уже посмотрела фильм и поделилась впечатлениями. Далее — от первого лица.

На «Комментируй это» я шла как на легкую комедию про проблемы семейной пары 35+. Но фильм оказался глубже и занимательнее, чем просто посмеяться. Посему считаю, что просто обязана «прокомментировать это».

СМИ некоторое время назад активно писали, что в России в 2026–2027 годах хотят ввести обязательную досудебную медиацию при разводах, особенно если у пары есть несовершеннолетние дети. Так что «Комментируй это» плавно вписался в повесточку.

Когда-то Катя (Юлия Хлынина) и Иван (Александр Петров) были счастливы и влюблены. Он — подающий надежды архитектор, она, на минуточку, балерина. Поженились, родились две дочери. Ну и как бы всё. Сказке конец, любовная лодка разбилась о быт. Перед разводом паре предлагают поучаствовать в необычной семейной терапии. Месяц с ними будет жить прикрепленный комментатор (Тихон Жизневский) — человек, проговаривающий их мысли и чувства.

Тихон Жизневский в роли комментатора Источник: «Комментируй это» (16+), реж. Юлия Трофимова, 2026 год / «Кинопоиск»

У режиссера фильма, Юлии Трофимовой, внушительная конкурсная биография: участие в Берлинале и «Окне в Европу».

Критики пишут, что идея «Комментируй это» выросла из короткометражки «Комментатор», которую Юлия в свое время показывала на зарубежных фестивалях короткометражного кино. Там работник ходил в офис с медиатором, тут — семейная пара.

Не-не-не-не, рано глаза закатывать. Чем «Комментируй это» может взять зрителя за душу? Хамелеонством своим. Это смесь мелодрамы, бытовой драмы, комедии. Даже детективная линия имеется с самым распространенным вопросом: «Изменил или нет?» И даже если финал довольно предсказуем, пути к нему точно достойны вашего внимания.

Понимаю, сейчас некоторые мысленно возразили: очередное кино с «теми же самыми». И Александра Петрова, и Сергея Бурунова, и Тихона Жизневского, и Ирины Горбачевой на больших экранах много. Мне тут сказать нечего, кроме того, что каст достойный, актеры точны. И даже те, кто не вышел из привычного амплуа.

Тихон Жизневский в роли немногословного комментатора просто бесподобен. Говорят, сначала на эту роль рассматривали Петрова. Но актер сам захотел сыграть проблемного супруга и этим удивил авторов. Не знаю, как выглядел бы Петров комментирующий, Петров разводящийся, «как тут и был». Становится очень понятно, почему от очаровательных раздолбаев, в которых мы по молодости влюбляемся, после тридцати хочется уйти, хлопнув дверью.

Одну из главных ролей исполнил Александр Петров Источник: «Комментируй это» (16+), реж. Юлия Трофимова, 2026 год / «Кинопоиск»

И теперь, собственно, о том, что можно разглядеть за комедийным прикрытием. Как много и как часто мы разговариваем друг с другом в браке? Как часто врем? Чего действительно хотим? А еще — хорошо ли в союзе не только тебе, но и тому, кто рядом? Эта простая мысль открывается неожиданно и заставляет переключиться с экранного на личное.

«Комментируй это» очень удачно выдерживает баланс между смешным и сентиментальным. Пускай это всё еще «киношная» жизнь с приглаженной картинкой, но она местами всё же напоминает реальную.

В общем, если вы решите пойти на «Комментируй это», то полтора часа потратите не зря и даже поверите в семейные ценности.

Единственное, что меня царапнуло, так это подкинутая зрителям возможность поверить, что измену можно вычеркнуть домашним тортиком, милыми фоточками и воздушными шариками. Жанр у нас, конечно, легкий, но мое советское нутро против подобных упрощений. Спойлерить не буду: сами всё увидите.