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Развлечения Почти как Альпы и без виз! Стоит ли ехать кататься на лыжах в Сербию: видео

Почти как Альпы и без виз! Стоит ли ехать кататься на лыжах в Сербию: видео

Чем ski-курорт Копаоник привлекает и почему добраться до него — тот еще квест

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Горнолыжный курорт Копаоник в Сербии: альтернатива Альпам без визы

Источник:

Никита Егоров / Городские медиа

Когда речь заходит о горнолыжном отдыхе в Европе, Сербия редко оказывается в списке приоритетов. А зря. Корреспондент 26.RU отправилась в главный ski-курорт страны — Копаоник, чтобы выяснить, почему о нём всё чаще говорят как об альтернативе Альпам, и записала честный видеоотчет.

Путешествие началось с испытания. Дорога из Черногории превратилась в 8-часовой квест: ливни, подтопления, темные горные серпантины и нерасчищенный подъем к самому курорту, где буксовали даже полноприводные авто.

«Это был момент, когда я искренне пожалела о своей идее», — делится впечатлениями автор репортажа.

Но всё изменилось, как только она оказалась наверху. Копаоник встретил ее не скромной деревушкой, а полноценным курортным городом с десятками отелей, ресторанами, спа и оживленной жизнью. Контраст был разительным.

Много семей с детьми и спортивных школ — хороший знак для тех, кто только учится кататься. На курорте — около 55 километров трасс, более 25 подъемников и маршруты всех уровней сложности.

Смотрите наш полный видеоотчет, чтобы оценить дорогу и склоны, и решите: рискнуть ради отличного катания или перестраховаться?

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Габриелла ЗахароваГабриелла Захарова
Габриелла Захарова
Корреспондент
Альпы Сноуборд Горнолыжный курорт Сербия Отдых Виза Путешествие
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Комментарии
4
Гость
3 февраля, 19:35
Здорово, что есть места для обучения катанию — значит, курорт семейный и доступный.
Гость
3 февраля, 19:35
В России тоже есть курорты с проблемами инфраструктуры, но потенциал у них есть.
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Гость
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