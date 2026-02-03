Почти как Альпы и без виз! Стоит ли ехать кататься на лыжах в Сербию: видео

Горнолыжный курорт Копаоник в Сербии: альтернатива Альпам без визы Источник: Никита Егоров / Городские медиа

Когда речь заходит о горнолыжном отдыхе в Европе, Сербия редко оказывается в списке приоритетов. А зря. Корреспондент 26.RU отправилась в главный ski-курорт страны — Копаоник, чтобы выяснить, почему о нём всё чаще говорят как об альтернативе Альпам, и записала честный видеоотчет.

Путешествие началось с испытания. Дорога из Черногории превратилась в 8-часовой квест: ливни, подтопления, темные горные серпантины и нерасчищенный подъем к самому курорту, где буксовали даже полноприводные авто.

«Это был момент, когда я искренне пожалела о своей идее», — делится впечатлениями автор репортажа.

Но всё изменилось, как только она оказалась наверху. Копаоник встретил ее не скромной деревушкой, а полноценным курортным городом с десятками отелей, ресторанами, спа и оживленной жизнью. Контраст был разительным.

Много семей с детьми и спортивных школ — хороший знак для тех, кто только учится кататься. На курорте — около 55 километров трасс, более 25 подъемников и маршруты всех уровней сложности.